ఆ తేదీలలో పుట్టిన వారికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎక్కువ.. మీ బర్త్ డే ఎప్పుడు?
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్ట తేదీల్లో పుట్టిన వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సమాజంలో ఉన్నత స్థానాలు అధిరోహించే ఆ లక్కీ రేడిక్స్ నంబర్స్, వాటి పరిహారాల పూర్తి వివరాలు.
ప్రతి మనిషి పుట్టిన తేదీ ఎంతో ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది. న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే, రాడిక్స్ సంఖ్యలు ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు, భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పడానికి వీలవుతుంది.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరొకరితో పోల్చుకుంటే కాస్త భిన్నంగా ఉంటారు. కొంతమందికి అవి బలాలు అయితే, అవే బలహీనతలు మరికొంతమందికి కావచ్చు. కొంతమంది వ్యక్తులు ఎక్కడికి వెళ్లినా సరే ప్రత్యేకతను చాటుకుంటారు. ఎంతమందిలో ఉన్నా కూడా వారి ప్రవర్తన, మాట తీరు అందర్నీ ఆకట్టుకుంటాయి. పుట్టుకతోనే వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరి ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి? వారిలో మీరు ఉన్నారేమో ఇప్పుడు చూసుకోండి.
మూలాంకం 1 - సూర్యుడు, తేజస్సు
ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 1 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సూర్యుడు అధిపతి. సూర్య ప్రభావం వలన ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పట్టుదలతో ప్రతి పనిని కూడా పూర్తి చేస్తారు. ఎవరికైనా పని చేయడానికి ఇష్టం ఉండదు. సొంతంగా ఎదగాలని అనుకుంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎక్కడ ఉన్నా రాజులా బతకడానికే ఇష్టపడతారు. కష్ట సమయంలో కూడా ధైర్యంగా ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి వ్యాపారం, రాజకీయాలు బాగా కలిసి వస్తాయి.
మూలాంకం 3 - దేవగురువు, జ్ఞానం
ఏదైనా నెలలో 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 3 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి గురువు. గురువు అనుగ్రహంతో వీరికి అపారమైన జ్ఞానం ఉంటుంది. వీరి మాటలకు ఇతరులు ఇంప్రెస్ అయిపోతారు.
ఒక టీం లేదా సంస్థను చక్కగా, క్రమశిక్షణతో నడిపిస్తారు. గర్వపడకుండా అందర్నీ కలుపుకుంటారు. లీడర్షిప్ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. విద్యాసంస్థలు, పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలు, న్యాయవ్యవస్థలో బాగా రాణిస్తారు.
మూలాంకం 9 - కుజుడు కటాక్షం
ఏదైనా నెలలో 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి మూలాంకం 9 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి కుజుడు. సాహస గుణాలు, అంతులేని ఎనర్జీ వీరి ప్రత్యేకత. ఎలాంటి సవాలునైనా సరే, ఎలాంటి పనినైనా సవాల్గా తీసుకుంటారు. సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేస్తారు.
శత్రువులను కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలరు. అప్పుడప్పుడు వీరికి కాస్త కోపం ఎక్కువగా ఉన్నా, మనసు మాత్రం వెన్నలా ఉంటుంది. క్రీడలు, రక్షణ రంగం, పోలీస్ శాఖ వంటి వాటిలో బాగా రాణించగలరు. మంచి నాయకులుగా ఎదుగుతారు.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు రోజు లేచి సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇంకా పెంపొందించుకోవచ్చు. ఇంట్లో తండ్రిని, సమాజంలో గురువులను గౌరవించాలి. అప్పుడు గురు, సూర్య గ్రహ బలం ఇంకా పెరుగుతుంది. అలాగే అహంకారం కాస్త తగ్గి, అందరికీ సాయం చేస్తే సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More