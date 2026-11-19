సంపద, సంతోషం, అదృష్టం.. శుక్రుడి సంచారంతో 8 రాశులకు మహర్దశ!
2026 నవంబర్ 22న శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. 2027 జనవరి 1 వరకు ఈ రాశిలో సంచరించనున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు సంపద, విలాసాలు, ప్రేమ, కుటుంబ సంతోషం, కళలు, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి కారకుడు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో భోగభాగ్యాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, ప్రేమ, కళలకు శుక్రుడిని కీలక గ్రహంగా లెక్కిస్తారు. అటువంటి శుక్రుడు 2026 నవంబర్ 22న సుమారు 81 రోజుల తర్వాత తిరిగి తన సొంత రాశి అయిన తులాలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. అంతకుముందు 2026 సెప్టెంబర్ 2న తులారాశిలోకి వచ్చిన శుక్రుడు, ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ స్థానానికి చేరి 2027 జనవరి 1 వరకు అక్కడే కొనసాగుతారు.
సొంత ఇంట్లో అడుగుపెట్టడం వల్ల శుక్రుడి బలం పెరుగుతుందని, ఇది పలు రాశుల దశను తిప్పేస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ గోచారం రావడం ఆర్థికంగా, కుటుంబ పరంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
తులా రాశిలో శుక్రుడి బలం: ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితం?
సాధారణంగా శుక్రుడి సంచారం అందరికీ మేలు చేస్తుందని భావిస్తారు. అయితే జాతకంలోని గ్రహస్థితులను బట్టి కొన్నిచోట్ల జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం. ఈసారి తులా రాశిలో శుక్రుడి సంచారం వల్ల 8 రాశుల వారికి ధనలాభం, సంపద పెరుగుదల, భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో కలిసిరావడం, అదృష్టం తోడవడం వంటి శుభఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మేషం, మిథునం, కర్కాటక రాశుల స్థితి
మేష రాశి వారికి ఇంట్లో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఉన్న పొరపాట్లు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు అందుతాయి, కొత్త పనులు మొదలుపెట్టడానికి అవకాశం దక్కుతుంది. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది, మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అయితే అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి రాకుండా ఖర్చులపై అదుపు ఉంచుకోవాలి. రోజూ దుర్గా చాలీసా పఠించడం మేలు చేస్తుంది.
మిథున రాశి విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు, పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకునే వారికి కలిసివస్తుంది. కుటుంబ సమస్యలు తీరి ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి. కష్టాన్ని నమ్ముకుని ముందుకు సాగితే ప్రతి పనిలోనూ ఫలితం దక్కుతుంది. శుక్రవారం దుర్గా చాలీసా చదవడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి వారు ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది అనువైన సమయం. ఇంట్లో వేధిస్తున్న సమస్యలను బయటకు నెట్టే ప్రయత్నంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. శ్రీకృష్ణుడిని పూజిస్తే మరింత శుభం కలుగుతుంది.
కన్య, తులా, ధనుస్సు రాశులకు కలిసొచ్చే అంశాలు
కన్య రాశికి రెండో స్థానంలో శుక్రుడు సంచరిస్తారు. దీనివల్ల ధనలాభం, సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. మాట తీరు, కోపతాపాల విషయంలో మాత్రం సంయమనం పాటించాలి. రోజూ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం మంచి ఫలితాలనిస్తుంది.
తులా రాశి వారికి ఇది సొంత రాశి కావడంతో గోచారం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఎక్కడైనా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో విజయం లభిస్తుంది, ఆర్థికంగా బలపడతారు, అదృష్టం కలిసివస్తుంది. రోజూ లక్ష్మీదేవికి హారతి ఇవ్వడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశికి పదకొండో స్థానంలో శుక్రుడు ప్రవేశిస్తారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. సంపాదన పెంచుకునే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి కాలం. ప్రశాంతంగా పనులు చేసుకుంటూ వెళ్లాలి. ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే గోచార ఫలితాలు మరింత బలపడతాయి.
మకరం, కుంభం రాశులపై ప్రభావం
మకర రాశికి పదో స్థానంలో శుక్రుడు సంచరిస్తున్నారు. పైఅధికారుల అండదండలు లభిస్తాయి. డబ్బు సంపాదించే కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి, సామాజికంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలను మాత్రం వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ప్రతి శుక్రవారం దుర్గాదేవిని ఆరాధించడం వల్ల శుభం చేకూరుతుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్నవారికి విజయం దక్కుతుంది, సంబంధాలు బలపడతాయి. వ్యాపార పరిస్థితులు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం శుక్రవారం శ్రీకృష్ణుడికి వెన్న, మిశ్రీ నివేదించడం మేలు చేస్తుంది.
ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయకూడదు?
ఏ గ్రహ గోచారమైనా మన కృషి, ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో కలిసినప్పుడే పూర్తి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పుడు పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం ఈ సమయంలో ఎంతో అవసరం. సొంత జాతకంలోని దశ, అంతర్దశలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని ముందుకు సాగడం తెలివైన నిర్ణయం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More