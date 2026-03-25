Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శ్రీరామనవమి 2026: శ్రీరామనవమి మార్చి 26న, 27న? తేదీ, సమయంతో పాటు అయోధ్యలో ఎప్పుడు జరుపుకుంటారో తెలుసా?

    ఈ సంవత్సరం, చైత్ర శుక్ల నవమి తిథి మార్చి 26, 2026 న ఉదయం 11:48 గంటలకు ప్రారంభమై, మార్చి 27, 2026 న ఉదయం 10:06 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం, 2026 మార్చి 27, శుక్రవారం శ్రీరామనవమి జరుపుకుంటారు. అయోధ్యలో కూడా రామ్ లల్లా జయంతిని ఈ రోజున ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అయోధ్యలో శ్రీరామనవమిని ఘనంగా జరుపుతారు. 

    Published on: Mar 25, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శ్రీరామనవమి హిందువులు జరుపుకునే ప్రధాన పండుగ, దీనిని శ్రీరాముని జయంతిగా జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం, చైత్ర శుక్ల నవమి తిథి మార్చి 26, 2026 న ఉదయం 11:48 గంటలకు ప్రారంభమై, మార్చి 27, 2026 న ఉదయం 10:06 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం, 2026 మార్చి 27, శుక్రవారం శ్రీరామనవమి జరుపుకుంటారు. అయోధ్యలో కూడా రామ్ లల్లా జయంతిని ఈ రోజున ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

    శ్రీరామనవమి 2026 తేదీ, సమయం
    శ్రీరామనవమి 2026

    రామ నవమి పూజకు శుభ సమయం ఉదయం 11:13 నుండి మధ్యాహ్నం 01:41 వరకు. మధ్యాహ్నం 12:27 గంటలు ముఖ్యమైన సమయం. రామ నవమి 2026 తేదీ, సమయం మరియు పూజా విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    26 మార్చి 2026న ఉదయం 11:48 గంటలకు ప్రారంభమై, 27 మార్చి 2026న ఉదయం 10:06 గంటలకు ముగుస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు పంచాంగం ప్రకారం, ఈ పండుగను ఉదయ తిథిలో జరుపుకుంటారు. కనుక శ్రీరామనవమి 27 మార్చి 2026, శుక్రవారం నాడు జరుపుకోవాలి. తరచూ నవమి తిథి రెండు రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఇది మార్చి 26 లేదా మార్చి 27న పండుగను జరుపుకోవాలా వద్దా అని ప్రజలు గందరగోళానికి గురవుతారు.

    ఈసారి కూడా నవమి తిథి మార్చి 26 న ఉదయం 11:48 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఉదయ తిథి నియమాల ప్రకారం, నవమి తిథి మార్చి 27 న సూర్యోదయం సమయంలో ఉంటుంది. అందువల్ల, చాలా దేవాలయాలు మరియు మత నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రామనవమి మార్చి 27, 2026న మాత్రమే జరుపుకోవాలి. ఈ రోజున అయోధ్యతో సహా మొత్తం దేశంలో ఘనంగా వేడుకలు జరగనున్నాయి.

    అయోధ్యలో శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు?

    అయోధ్యలో శ్రీరామనవమిని ఘనంగా జరుపుతారు. 2026 మార్చి 27, శుక్రవారం జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 12:27 గంటలకు రామ మందిరంలో రామ్ లల్లా జయంతిని జరుపుకోనున్నారు. లక్షలాది మంది భక్తులు అయోధ్యకు చేరుకుని శ్రీరామ జన్మభూమి వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. శ్రీరామనవమి రోజున అయోధ్యలో శోభాయాత్ర నిర్వహించనున్నారు.

    శ్రీరామ నవమి ప్రాముఖ్యత

    విష్ణువు ఏడవ అవతారమైన శ్రీరాముడు ఈ రోజున జన్మించాడు. శ్రీరామనవమిని జరుపుకోవడం ద్వారా భక్తులు ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు, మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఈ పండుగ మనకు సత్యం, న్యాయం, కర్తవ్యం మరియు కుటుంబం పట్ల భక్తిని బోధిస్తుంది.

    శ్రీరామనవమి పూజా విధానం

    శ్రీరామనవమి రోజున లేచి బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేయాలి.

    పసుపు లేదా తెలుపు దుస్తులు ధరించండి.

    ప్రార్థనా స్థలంలో రామ్ దర్బార్ విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయండి.

    పసుపు రంగు పువ్వులు, తులసి ఆకులు, గంధం, పండ్లు మరియు స్వీట్లు స్వామికి సమర్పించండి.

    నెయ్యి దీపం వెలిగించి శ్రీ రామచరితమానస్ యొక్క బాలకాండాన్ని పఠించండి.

    రామ రక్షా స్తోత్రాన్ని పఠించండి మరియు ‘ఓం శ్రీ రామాయ నమః’, ‘శ్రీ రామ్ జై రామ్ జై జై రామ్’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.

    శుభ యోగాలు

    27 మార్చి 2026 న శ్రీరామనవమి రోజున అనేక శుభ యోగాలు రూపొందుతున్నాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం, రాముని నామాన్ని జపించడం, దానం చేయడం చాలా ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రీరామ నవమి రోజున పేదలకు ఆహారం ఇవ్వడం, బ్రాహ్మణులకు దానం చేయడం, రామ మందిరానికి నైవేద్యాలు సమర్పించడం చాలా పుణ్యాభివృద్ధిగా భావిస్తారు.

    ఈ తప్పులు చెయ్యద్దు

    ఈ శుభదినంలో కోపం, అబద్ధాలు మరియు ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. రోజంతా రాముని నామాన్ని జపిస్తూ ఉండండి. శ్రీరామ నవమి 2026 రోజున భక్తితో ఆరాధించండి మరియు శ్రీరాముని ఆశీస్సులతో మీ జీవితాన్ని ఆనందంతో నింపండి.

    శ్రీరామ నవమి 2026 రోజున భక్తితో ఆరాధించండి మరియు శ్రీరాముని ఆశీస్సులతో మీ జీవితాన్ని గౌరవం మరియు ఆనందంతో నింపండి. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/శ్రీరామనవమి 2026: శ్రీరామనవమి మార్చి 26న, 27న? తేదీ, సమయంతో పాటు అయోధ్యలో ఎప్పుడు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes