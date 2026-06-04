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    Today Horoscope: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కెరీర్, ధనలాభంలో భారీ పురోగతి!

    జూన్ 4 గురువారం నాటి రాశిఫలాల ప్రకారం లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి అఖండ ధనలాభం కలగనుంది. మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో ఇక్కడ పూర్తిగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 04, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిలో మార్పులు వస్తుంటాయి. ఈ గ్రహాల కదలికల వల్ల కలిగే మార్పులు మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల వారిపై శుభ, అశుభ ప్రభావాలను చూపిస్తాయి. గ్రహాల సంచార ఆధారంగానే నిత్యం దినఫలాలను లెక్కిస్తారు. 2026 జూన్ 4వ తేదీ గురువారం వచ్చింది. సనాతన ధర్మంలో గురువారాన్ని శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు.

    Today Horoscope: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కెరీర్, ధనలాభంలో భారీ పురోగతి!
    Today Horoscope: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కెరీర్, ధనలాభంలో భారీ పురోగతి!

    ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం, వ్రతాలు చేయడం వల్ల కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. జీవితంలో సంపద, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి. "4 జూన్ 2026 గురువారం నాటి గ్రహాల అనుకూలత వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒత్తిడి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా రోజులుగా వేధిస్తున్న మానసిక ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దూర ప్రాంతాల నుంచి ఒక మంచి వార్త వింటారు. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగవుతుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. కొత్త ప్రయాణాలకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సన్నిహితుల మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. పాత స్నేహితులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆదాయం సాధారణంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మార్పులు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారి జీవితంలోకి సంతోషం రాబోతోంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీ మనసులోని భావాలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి వెనకాడరు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. పెళ్లికాని యువతీ యువకుల జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంతో గడపడానికి సమయం దొరుకుతుంది. అయితే, ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బంధాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ధన ప్రవాహం బాగున్నప్పటికీ, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరగడం వల్ల మనస్తాపానికి గురవుతారు. ఉద్యోగంలో ఒడిదొడుకులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. బంధువులతో సత్సంబంధాలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు. వ్యాపార పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అనుకున్న ప్రయాణాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆఫీసులో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.

    తులా రాశి

    శుభవార్త అందుతుంది. మీ మనసులోని ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వివాహితులకు తమ జీవిత భాగస్వామి నుంచి ఊహించని బహుమతి లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త భాగస్వామ్యాలు లాభాలను ఇస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది. మీలో కొత్త ఉత్సాహం నిండుతుంది, దానిని ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆర్థిక విషయాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. దైవచింతన పెరుగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి జీవితంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. మితిమీరిన ఖర్చులు మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తాయి. ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై అవగాహన పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారు చేసే పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆఫీసులో మీ ఆలోచనలను నిర్భయంగా చెప్పండి, మీ పైఅధికారులు వాటికి ముగ్ధులవుతారు. బంధాలు మరింత గట్టిపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బాగుంటుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ రాశి వారికి సవాళ్లతో కూడిన రోజుగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో అస్థిరత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి గొడవల వల్ల మనసు కలత చెందుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో వ్యాపారంలో వృద్ధి సాధిస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. అయితే, ఈ ఖర్చులు శుభకార్యాల కోసమే అవుతాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. ఇంటికి బంధువులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పాత స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, శాస్త్రాల ఆధారంగా ఇచ్చిందే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణుల సలహా తీసుకోగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కెరీర్, ధనలాభంలో భారీ పురోగతి!
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కెరీర్, ధనలాభంలో భారీ పురోగతి!
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