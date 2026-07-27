జూలై 27 రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఉద్యోగం, ధనలాభం కలిసొస్తాయా?
సోమవారం అంటేనే శివనామ స్మరణతో పాటు ప్రత్యేక పూజలకు వేళ. ఈ క్రమంలో జూలై 27వ తేదీన గ్రహ-నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా వివిధ రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సోమవారం వచ్చిందంటే చాలు భోళా శంకరుడి పూజా కార్యక్రమాలతో తెలుగు లోగిళ్లలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంటుంది. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం, వారం ప్రారంభ రోజు అయిన సోమవారంతో పాటు గ్రహాల స్థితిగతులు మనిషి దైనందిన జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.
జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, జూలై 27వ తేదీ సోమవారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలను చేకూర్చనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయా రాశుల జాతక వివరాలను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
ఈ రోజు మీకు వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త ఆరంభాలు ఎదురవుతాయి. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. గతంలో ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభదాయక ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ విషయంలోనైనా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. సాయంత్రం కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడపడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయడం చాలా ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామితో లేదా సన్నిహితులతో వచ్చే చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో బయట ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
మిథున రాశి
ఈ రోజు మీకు ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా మంచి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులను త్వరగా ముగిస్తారు. పాత స్నేహితులను కలవడం ద్వారా పాత జ్ఞాపకాలు నెమరువేసుకుంటారు. అయితే కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరిగే సూచనలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ప్రతి అడుగులోనూ సంయమనం పాటించాలి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీల్లో ఎలాంటి సాహసాలు చేయవద్దు. ముఖ్యంగా ఆలోచించకుండా ఎక్కడా పెట్టుబడులు పెట్టకండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహా ఈరోజు మీకు సంక్షోభం నుంచి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కొంత సమయం యోగా లేదా ధ్యానానికి కేటాయించండి.
సింహ రాశి
ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంలో మీ రోజు సాగిపోతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రభావశీల వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తులో మీ వృత్తి పురోగతికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. విలాసాల కోసం అధిక ధనం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ను సరిగ్గా నిర్వహించుకోండి.
కన్యా రాశి
మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. కార్యాలయంలో మీ సలహాలకు, అభిప్రాయాలకు విశేషమైన ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలపడుతుంది. గృహంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అనవసరమైన ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి మీ నిర్దేశిత లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడం ఉత్తమం.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీకు కాస్త తీరికలేని దినంగా ఉంటుంది. పనుల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ సమయానికి అన్ని పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు పదజాలంపై కాస్త నియంత్రణ అవసరం. లేదంటే చిన్న విషయానికి పెద్ద గొడవ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక రంగంలో అప్రమత్తత అవసరం.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి వృత్తి పరంగా తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. నూతన వ్యాపార ఒప్పందాలు ఫలించి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. అయితే భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు ఈ రాశి వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. ఆర్థిక నిల్వలు బలపడతాయి. పిల్లల చదువు లేదా వారి భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
మీ ప్రవర్తనలో కాస్త మృదువుగా ఉండటం ఈరోజు చాలా అవసరం. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న వారికి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబంతో కలిసి చిన్నపాటి యాత్ర చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తారు. విలాసవంతమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి రక్షించుకోవచ్చు.
కుంభ రాశి
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఊహించిన విధంగా లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. కొన్ని విషయాల గురించి మనసులో ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ సాయంత్రానికి పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఇతరులను గుడ్డిగా నమ్మవద్దు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత సానుకూలంగా ఉంటుంది. మీ మనసు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల వైపు మళ్లుతుంది. వృత్తి జీవితంలో పురోగతికి కొత్త దారులు ఏర్పడతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి అభినందనలు లభిస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా పాత పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ ఆర్థిక లాభాలు అందే సూచనలున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More