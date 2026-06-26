Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল রইল।

    Published on: Jun 26, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৬ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কতটা লাকি কে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শুক্রবার দিনটি, কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ আপনার কথা বলার ক্ষমতাই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। আপনার মিষ্টি কথা এবং নম্র আচরণ মানুষের মন জয় করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি আপনার চাকরি বা কর্মজীবন সম্পর্কিত ইতিবাচক খবর পেতে পারেন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা ও ঐক্যের পরিবেশ বিরাজ করবে।

    মকর

    যারা ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের জন্য আজ অনেক ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার সুনাম আরও বাড়বে। তবে, শেষ মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। আজ আপনার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো সময় এবং অর্থ উভয়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা। সব হাসিখুশি মানুষই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, তাই মানুষকে বিচার করতে তাড়াহুড়ো করবেন না।

    কুম্ভ

    আজ আপনি শক্তি, উদ্যম এবং ইতিবাচকতায় পরিপূর্ণ থাকবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতা মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং প্রশংসা কুড়াবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি আপনার পরিবারের, বিশেষ করে সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। যারা অনলাইনে কাজ করেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি বিশেষভাবে শুভ বলে মনে হচ্ছে।

    মীন

    আজকের দিনটি সুখ ও সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। সকাল থেকেই বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে পারে, যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। তবে, আপনার তাড়াহুড়ো বা অতিরিক্ত উৎসাহের কারণে বাবা অথবা পরিবারের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের সঙ্গে আপনার মতপার্থক্য হতে পারে। বিবাহিত জীবনেও ধৈর্য এবং বোঝাপড়া অপরিহার্য হবে। যদি কোনো ভুল করে থাকেন, তবে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes