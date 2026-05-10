    Khatron Ke Khiladi 15: খঁতরো কে খিলাড়ি ১৫-তে এবারের প্রতিযোগী কারা? সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকই বা কার?

    ১ বছরের লম্বা অপেক্ষার পর ফিরছেন রোহিত শেট্টি। আসছে খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫। এবারের সিজনের থিম হতে চলেছে ‘ডর কা নয়া দর’। অনেক কঠিন স্টান্ট, কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে প্রতিযোগীদের জন্য।

    May 10, 2026, 14:13:06 IST
    By Tulika Samadder
    অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সঞ্চালক রোহিত শেট্টি এক বছরের বিরতির পর ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-এর একটি নতুন সিজন নিয়ে ফিরতে চলেছেন। নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে সিজন ১৫-এর জন্য ১৩ জন প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেছেন এবং ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে। আর এবারের সিজনের থিম হতে চলেছে ‘ডর কা নয়া দৌর’। অনেক কঠিন স্টান্ট, কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে প্রতিযোগীদের জন্য।

    খঁতরো কে খিলাড়ি সিজন ১৫-র সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া প্রতিযোগী কে?
    রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’ সিজন ১৫-এর শুটিং হবে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে, যা এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আন্তর্জাতিক লোকেশনগুলির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রতিযোগীদের তালিকা প্রকাশের পর থেকেই ভক্তরা জানতে আগ্রহী যে আসন্ন সিজনের জন্য কোন সেলিব্রিটিকে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে।

    খতরোঁ কে খিলাড়ির ১৫ নম্বর সিজনের প্রতিযোগী কারা?

    এই বছর নিশ্চিত প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছে গৌরব খান্না, ফারহানা ভাট, অবিনাশ মিশ্র, অরি, হর্ষ গুজরাল, শগুন শর্মা এবং রুহানিকা ধাওয়ান। আর চ্যালেঞ্জার লাইনআপে করণ ওয়াহি, রুবিনা দিলায়েক, ঋত্বিক ধনজানি, বিশাল আদিত্য সিং, জসমিন ভাসিন এবং আভিকা গোরের মতো পরিচিত নাম রয়েছে।

    এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, খতরোঁ কে খিলাড়ি-র ১৫ নম্বর সিজন থেকে কোন তারকা পাবেন সর্বাধিক পারিশ্রমিক। প্রতিযোগীদের জনপ্রিয়তা, পূর্ববর্তী রিয়েলিটি শো থেকে আয় এবং বর্তমান বাজারমূল্য বিবেচনা করলে, এই সিজনে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের তালিকার শীর্ষে থাকার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে দু'জন তারকার। তাঁরা হলেন – রুবিনা দিলায়েক এবং গৌরব খান্না।

    রুবিনা নাকি গৌরব, কে করলেন বাজিমাত?

    রুবিনা দিলায়েক বরাবরই টেলিভিশনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তারকাদের মধ্যে একজন। বিগ বস ১৪-এ থাকাকালীন বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে তিনি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক নিতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং রিয়েলিটি শোর অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, আশা করা হচ্ছে যে তিনি আবারও একটি বিশাল অঙ্কের পারিশ্রমিক দাবি করবেন।

    এদিকে বিগ বস ১৯-এ অংশগ্রহণের জন্য গৌরব খান্না প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৭.৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন, যা তাঁকে এই শো-এর ইতিহাসে অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত প্রতিযোগীতে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, মাস্টার শেফ সেলেব্রিডি স্পেশাল শো-ও জিতেছিলেন গৌরব। ফলত তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশ ছোঁয়া।

    ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় খতরোঁ কে খিলাড়ি নিয়ে জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। বিশেষ করে হিন্দি টিভির সব বড় বড় তারকা নামের উপস্থিতির কারণে। এখন দেখার, কে করে বাজিমাত!

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

