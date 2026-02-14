Bangladesh Awami League Update: নির্বাচনে জয়ের পর আওয়ামী লীগের অফিস খুলল BNP, পরে চাপের মুখে ইউটার্ন নেতার

Bangladesh Awami League Update: নির্বাচনে জয়ের পর আওয়ামী লীগের অফিস খুলল BNP, পরে চাপের মুখে ইউটার্ন নেতার
বাংলাদেশের নির্বাচনে হেরেছে রাজাকার জামাতে ইসলামি। আওয়ামী লীগের কট্টর বিরোধী হলেও জয়ী বিএনপি স্বাধীনতাপন্থী। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরই নজিরবিহীন ঘটনা দেখল বাংলাদেশ। ১৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর বাংলাদেশের পঞ্চগড়ে আওয়ামী লীগের একটি দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে দেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান। তবে সেই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরপরই বিতর্ক তৈরি হয়। এই আবহে দাউদ দাবি করেন, তিনি একটি গোডাউনের তালা খুলিয়েছিলেন। এদিকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই দাবি করেন, আওয়ামী লীগের যে অফিসটির তালা খোলানো হয়েছে, সেটি জামাতিরা তালা বন্ধ করে রেখেছিল। এরই সঙ্গে জানানো হয়, এই অফিসটি আপাতত মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করবেন, এখানে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম আপাতত হবে না।
যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে বিএনপি নেতা দাউদকে আওয়ামী লীগের কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে শোনা যায়। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, স্বাধীনতাপন্থী শক্তিরা সম্মিলিত ভাবে জামাতে ইসলামিকে হারিয়েছে নির্বাচনে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হওয়া ভুয়ো মামলা নিষ্পত্তির বিষয়েও বার্তা দেন বিএনপি নেতা দাউদ। এদিকে সেই ভিডিয়োতে চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বুলেটকে বলতে শোনা যায়, 'সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি জননেতা আবু দাউদ প্রধান যে কাজটি করেছেন... বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের জন্য চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে তিনি আজ তালামুক্ত করেছেন।'
এদিকে সেই ভিডিয়োতে দাউদকে বলতে শোনা যায়, 'কিছুক্ষণ আগে আমি জানলাম আওয়ামী লীগের অফিসে তালা দেওয়া আছে। আগে জানলে আগেই ব্যবস্থা নিতাম। স্বাধীনতার উভয়পক্ষের শক্তিগুলো এক হয়ে ম্যান্ডেট দিয়েছে। যার কারণে আমরা রেকর্ড পরিমাণ ভোট পেয়েছি সারা বাংলাদেশে। আমি উভয় দলের নেতাকর্মীদের বলবে- প্রত্যেক দলে কম বেশি দুষ্টু প্রকৃতির লোক আছে। তাদের দল থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। কোনও অবস্থাতেই আমাদের এলাকার শৃঙ্খলা কেউ যেন ভঙ্গ করতে না পারে। আওয়ামী লীগের ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আপনারা কোনও প্রকার অন্যায় করবেন না। যদি কেউ অন্যায় করে, আমাকে জানাবেন। আমি কোনও অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেব না।'