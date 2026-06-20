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    Brazil in FIFA World Cup: কুনহার জোড়া গোল, ভিনিসিয়াসের ঝলক; বিশ্বকাপে প্রথম জয় ব্রাজিলের, চোট রাফিনিয়ার

    দীর্ঘদিন পর দলের ছন্দময় ফুটবল এবং দাপুটে জয় দেখে স্বস্তির হাসি ফুটেছে সেলেসাও সমর্থকদের মুখে। পরিচিত সাম্বা নৃত্যের ছন্দে মাঠ মাতিয়ে প্রতিপক্ষকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

    Published on: Jun 20, 2026 9:00 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    স্কোরলাইন ৩-০ হলেও ব্যবধানটা আরও বড় হতে পারত। একের পর এক সুযোগ তৈরি করেও সবগুলো কাজে লাগাতে পারেনি ব্রাজিল। তবু দীর্ঘদিন পর দলের ছন্দময় ফুটবল এবং দাপুটে জয় দেখে স্বস্তির হাসি ফুটেছে সেলেসাও সমর্থকদের মুখে। পরিচিত সাম্বা নৃত্যের ছন্দে মাঠ মাতিয়ে প্রতিপক্ষকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ের ধারায় ফিরেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

    প্রথম থেকেই বারবার চাপ সৃষ্টি করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়া ও ম্যাথিউস কুনহারা। (IMAGN IMAGES via Reuters)
    প্রথম থেকেই বারবার চাপ সৃষ্টি করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়া ও ম্যাথিউস কুনহারা। (IMAGN IMAGES via Reuters)

    ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ব্রাজিল। বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রেখে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে বারবার চাপ সৃষ্টি করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়া ও ম্যাথিউস কুনহারা। ম্যাচের ১২ মিনিটে জালের দেখা পেয়েছিলেন রাফিনিয়া। তবে অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়ে যায়। এরপর ২২ মিনিটেও গোল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ড। গোলরক্ষককে প্রায় একা পেয়েও বল জালে পাঠাতে ব্যর্থ হন তিনি। যদিও সেই আক্রমণেও অফসাইডের পতাকা উঠেছিল।

    তবে আক্রমণের ধার কমেনি ব্রাজিলের। একাদশে সুযোগ পেয়েই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্ট্রাইকার ম্যাথিউস কুনহা। প্রথমার্ধে দুইবার প্রতিপক্ষের জাল কাঁপিয়ে দলকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যান তিনি। দুই গোলেই নিখুঁত অ্যাসিস্ট করেন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সতীর্থকে দিয়ে গোল করিয়েই অবশ্য ক্ষান্ত হননি তিনি। যোগ করা সময়ে নিজেও গোলের দেখা পান। দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে বল জালে জড়িয়ে ব্রাজিলকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস।

    কুনহার জোড়া গোল ও ভিনিসিয়ুসের একক নৈপুণ্যে বিরতিতে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধেও একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও আর কোনো গোলের দেখা পায়নি দলটি। ফলে ৩-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় সেলেসাওদের।

    তবে জয়ের আনন্দের মাঝেই দুশ্চিন্তার খবরও পেয়েছে ব্রাজিল শিবির। প্রথমার্ধের শেষ দিকে পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন রাফিনিয়া। তার পরিবর্তে মাঠে নামেন উদীয়মান তারকা রায়ান। প্রাথমিকভাবে রাফিনিয়ার চোট কতটা গুরুতর, তা জানা যায়নি। বিশ্বকাপের আগে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণভাগের খেলোয়াড়ের এই চোট তাই ব্রাজিল সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তবু সব মিলিয়ে এই ম্যাচ থেকে ইতিবাচক বার্তাই পেয়েছে ব্রাজিল। কুনহার গোল, ভিনিসিয়ুসের উজ্জ্বল পারফরম্যান্স এবং দলের আক্রমণাত্মক মানসিকতা নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে সাম্বা শিবিরকে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Brazil In FIFA World Cup: কুনহার জোড়া গোল, ভিনিসিয়াসের ঝলক; বিশ্বকাপে প্রথম জয় ব্রাজিলের, চোট রাফিনিয়ার
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