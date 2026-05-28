మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీల జాబితాలో నెంబర్ వన్గా చైల్డ్ యాక్టర్- స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లను దాటేసిన చిన్నోడు!
IMDB Most Popular Indian Celebrity List: ప్రముఖ సినీ డేటాబేస్ సంస్థ ఐఎమ్డీబీ తాజాగా విడుదల చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీల జాబితాలో ఒక చైల్డ్ యాక్టర్ సంచలనం సృష్టించాడు. స్టార్ హీరోలు, గ్లోబల్ ఐకాన్లను వెనక్కి నెట్టి నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న ఆ కుర్రాడు వైరల్గా మారాడు.
IMDB Most Popular Indian Celebrity List: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమా లవర్స్ ఫాలో అయ్యే ఇంటర్నెట్ మూవీ డేటాబేస్ (ఐఎమ్డీబీ-IMDb) ప్రతి వారం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ సెలబ్రిటీల జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. వెండితెరపై లేదా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్పై ఏ నటీనటుల సినిమాలు ట్రెండ్ అవుతుంటాయో, సాధారణంగా వారికే ఈ లిస్టులో అగ్రస్థానం దక్కుతుంది.
ఆశ్చర్యపరిచిన ఐఎమ్డీబీ టాప్ 30 సెలబ్రిటీ జాబితా
కానీ, ఈ వారం ఐఎమ్డీబీ ఇండియా ప్రకటించిన టాప్ 30 సెలబ్రిటీల జాబితా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న అగ్ర హీరోలు, అంతర్జాతీయ వేదికలపై మెరిసిన స్టార్ హీరోయిన్లను కాదని, ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీగా మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు.
అందరినీ దాటేసిన యుధ్వీర్ అహ్లావత్
ఇటీవలే నెట్ఫ్లిక్స్లో ఓటీటీ రిలీజ్ అయి మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న 'కర్తవ్య' సినిమాలో నటించిన యుధ్వీర్ అహ్లావత్ ఈ ఘనత సాధించాడు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్ అలీ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో యుధ్వీర్ ఒక కీలకమైన పాత్ర పోషించాడు.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ మూవీ కర్తవ్యలో 14 ఏళ్ల మైనర్ బాలుడిగా, పరిస్థితుల ప్రభావంతో ఒక సుపారీ కిల్లర్గా మారే పాత్రలో యుధ్వీర్ అహ్లావత్ చూపించిన నటన విమర్శకులను సైతం మెప్పించింది. మే 15 నుంచి కర్తవ్య నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండటంతో, ఈ కుర్రాడి నటనకు ఫిదా అయిన ప్రేక్షకులు అతడి వివరాల కోసం ఇంటర్నెట్లో తెగ వెతికారు. దాంతో ఐఎమ్డీబీలో యుధ్వీర్ ప్రొఫైల్ సందర్శనల సంఖ్య అమాంతం పెరిగిపోయింది.
హర్యానా కుర్రాడి ప్రస్థానం
హర్యానాకు చెందిన యుధ్వీర్ అహ్లావత్ 2019లో వచ్చిన 'సాండ్ కీ ఆంఖ్' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆ తర్వాత 'లవ్ హాస్టల్' అనే సినిమాతో పాటు 'కో-ఎడ్' అనే ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్లోనూ నటించాడు. అయితే, 'కర్తవ్య' సినిమాలో 14 ఏళ్ల చిన్న పిల్లాడిగా కనిపించినప్పటికీ, నిజ జీవితంలో తనేమీ మైనర్ కాదని, కేవలం తన లుక్స్ మాత్రమే చిన్న పిల్లాడిలా ఉంటాయని యుధ్వీర్ గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశాడు.
నెటిజన్ల ప్రశంసలు.. టాప్ 30 లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?
కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో సందడి చేసి మూడో స్థానంలో నిలిచిన గ్లోబల్ బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాయ్, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక బాధ్యతలు చేపట్టి నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్లను సైతం ఈ కుర్రాడు వెనక్కి నెట్టడం విశేషం. గ్లోబల్ స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ జాబితాలో 24వ స్థానంలో నిలవగా, బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ ఈసారి టాప్ 30 లో చోటు దక్కించుకోలేకపోయారు.
యుధ్వీర్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని అందుకోవడంపై నెటిజన్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా స్వయంకృషితో పైకొచ్చిన ఈ నటుడికి ఈ గౌరవం దక్కడం వంద శాతం కరెక్ట్ అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 'మాసూమ్' సినిమాలో హన్సరాజ్, 'జఖ్మ్' లో కునాల్ ఖేము ప్రదర్శించిన నటనతో యుధ్వీర్ను పోలుస్తూ నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ జాబితాను ఐఎమ్డీబీ ఎలా రూపొందిస్తుంది?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకు 25 కోట్ల మందికి పైగా ఉన్న సినీ అభిమానులు ఐఎమ్డీబీ వెబ్సైట్లో సెర్చ్ చేసే డేటా ఆధారంగా ఈ లిస్టు తయారవుతుంది. నటీనటులు, దర్శకులు, సినిమాటోగ్రాఫర్లు, రచయితల ప్రొఫైల్స్ను వీక్షకులు ఎంత ఎక్కువగా సందర్శిస్తే వారి రేంజ్ అంతగా పెరుగుతుంది. అలా ఈ వారం ఇండియన్ స్టార్స్ అందరిలోకి యుధ్వీర్ ప్రొఫైల్ అత్యధిక వ్యూస్ దక్కించుకుని టాప్ ప్లేస్కు చేరింది.
