    OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్- మంకీ మాస్క్ పెట్టి హత్యలు- 8.2 రేటింగ్- 3 నెలలకు స్ట్రీమింగ్

    OTT Telugu Crime Thriller Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ కానిస్టేబుల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా చేసిన ఈ సినిమాలో మంకీ మాస్క్ పెట్టి హత్యలు చేస్తుంటారు. 8.2 ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్ సాధించిన కానిస్టేబుల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 29, 2026 1:55 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ప్రతి వారం ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్తగా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా తెలుగులో వచ్చే సినిమాల కోసం ఓటీటీ ఆడియెన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. వారి కోసం అన్నట్లుగానే ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ సైతం డిఫరెంట్ జోనర్లలో సినిమాలను దింపుతుంటాయి.

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్- మంకీ మాస్క్ పెట్టి హత్యలు- 8.2 రేటింగ్- 3 నెలలకు స్ట్రీమింగ్
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్- మంకీ మాస్క్ పెట్టి హత్యలు- 8.2 రేటింగ్- 3 నెలలకు స్ట్రీమింగ్

    ఓటీటీలోకి తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్

    అలా ఈ వారం కూడా ఎన్నో ఓటీటీ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ (జనవరి 29) ఓ తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఆ సినిమానే కానిస్టేబుల్. 2025లో వచ్చిన కానిస్టేబుల్ సినిమాలో వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా చేశాడు.

    నయనం ఓటీటీ సిరీస్‌తో

    గత కొంతకాలంగా వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న వరుణ్ సందేశ్ డిఫరెంట్ సినిమాలతో అలరిస్తున్నాడు. మరోవైపు నయనం వంటి ఓటీటీ సిరీస్‌లతో సైతం ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వరుణ్ సందేశ్ కానిస్టేబుల్ మూవీ గతేడాది థియేటర్లలో విడుదల అయింది.

    వరుణ్ సందేశ్ భార్య కూడా

    కానిస్టేబుల్ సినిమాలో వరుణ్ సందేశ్‌కు జోడీగా మధులిక వారణాసి హీరోయిన్‌గా చేసింది. ఈ ఇద్దరితోపాటు మురళిధర్ గౌడ్, పుష్ప ఫేమ్ కల్ప లత, రవి వర్మ, సూర్య, నిత్య శ్రీ, కశిష్ రాజ్‌పుత్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. అంతేకాకుండా కానిస్టేబుల్ సినిమాలో వరుణ్ సందేశ్ భార్య వితికా షెరు కూడా యాక్ట్ చేయడం విశేషం.

    కానిస్టేబుల్ రేటింగ్

    వరుణ్ సందేశ్ కానిస్టేబుల్‌గా కనపించిన ఈ సినిమా గతేడాది అక్టోబర్ 10న విడుదలై మిక్స్‌డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. సినిమాకు ప్రశంసలు వచ్చినప్పటికీ తక్కువ ప్రమోషన్స్, ఇతర కారణాలతో కానిస్టేబుల్‌ను థియేటర్లలో చూడలేకపోయారు ఆడియెన్స్. అయినా కానిస్టేబుల్ సినిమాకు ఐఎమ్‌డీబీలో పదికి ఏకంగా 8.2 రేటింగ్ రావడం విశేషం.

    క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్ అంశాలు

    కానిస్టేబుల్ సినిమా క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్, సస్పెన్స్ అంశాలతో సాగుతుంది. కాశీ (వరుణ్ సందేశ్) అనే కానిస్టేబుల్ ఓ ఊరులోకి కొత్తగా చేరుతాడు. ఆ గ్రామంలో వరుసగా హత్యలు జరుగుతుంటాయి. అయితే, వారిని మంకీ మాస్క్ పెట్టి మరి హత్యలు చేస్తుంటారు. గ్రామంలోని వివిధ చోట్లల్లో హత్యకు గురైన శవాలు బయటపడతాయి.

    మంకీ మాస్క్ ఎందుకు

    అసలు వారిని ఎవరు హత్య చేస్తున్నారు?, ఎందుకు చేస్తున్నారు?, హత్య చేసి తలలకు మంకీ మాస్క్ పెట్టడానికి గల కారణాలు ఏంటీ? ఆ హత్యలు ఎంతమంది చేస్తున్నారు? వారినే ఎందుకు చంపారు? కానిస్టేబుల్ కాశీ ఈ హత్యలను ఆపగలిగాడా? ఈ క్రమంలో కాశీ పోగొట్టుకుంది ఏంటీ? అనే అంశాలతో కానిస్టేబుల్ తెరకెక్కింది.

    కానిస్టేబుల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఇలాంటి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసింది. ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్‌లో కానిస్టేబుల్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. గతేడాది అక్టోబర్ 10న థియేటర్లలో విడుదలైన కానిస్టేబుల్ సినిమామ సుమారు 3 నెలలకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    News/Entertainment/OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్- మంకీ మాస్క్ పెట్టి హత్యలు- 8.2 రేటింగ్- 3 నెలలకు స్ట్రీమింగ్
    News/Entertainment/OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్- మంకీ మాస్క్ పెట్టి హత్యలు- 8.2 రేటింగ్- 3 నెలలకు స్ట్రీమింగ్
