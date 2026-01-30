Edit Profile
    OTT Mythology Crime Thriller: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన మైథాలజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- దేవుడి హత్యలు, ఆచారాలతో నలిగిపోయే పోలీస్!

    OTT Mythology Crime Thriller Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ మైథాలజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ దేవ్‌ఖేల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ఆచారం అని చెప్పి దేవుడి పేరుతో హత్యలు జరుగుతుంటాయి. హంతకులను పోలీస్ ఎలా కనిపెట్టాడనే కథతో ఈ సిరీస్ తెరకెక్కింది. మరి ఈ దేవ్‌ఖేల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 30, 2026 8:19 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి వారం వారం సరికొత్త కథనాలతో సినిమాలు, సిరీస్‌లు స్ట్రీమింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓటీటీ ఆడియెన్స్‌ను ఎక్కువగా ఇంప్రెస్ చేసే జోనర్లలో హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, కామెడీ వంటివే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్‌లో కథ ఎలా ఉన్నా టేకింగ్, గ్రిప్పింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ప్రేక్షకుడు ఫుల్‌గా సంతృప్తి చెందుతాడు.

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన మైథాలజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- దేవుడి హత్యలు, ఆచారాలతో నలిగిపోయే పోలీస్!
    డిఫరెంట్ పాయింట్‌తో

    అలాంటిది ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్‌తోనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ తెరకెక్కితే. అలాంటిదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఓటీటీ సిరీస్. ఈ వెబ్ సిరీస్ పేరు దేవ్‌ఖేల్. అంటే దేవుడు ఆడే ఆట అని అర్థం వస్తుంది. మైథాలజీ పాయింట్‌తో క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఇప్పటివరకు బాగానే వచ్చాయి. ఆ మైథలాజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌లోనే డిఫరెంట్ పాయింట్‌తో దేవ్‌ఖేల్ చిత్రీకరించారు.

    ఆచారాలతో నలిగిపోయే పోలీస్

    దేవ్‌ఖేల్ ఓటీటీ సిరీస్ అంతా దేవుడు హత్యలు, గ్రామ ఆచారాలతో నలిగిపోయే పోలీస్ చుట్టూనే సాగుతుంది. ఓ ఊరిలో వరుసగా హత్యలు జరుగుతుంటాయి. పాపం చేసిన వాడిని శంకాసుర్ వచ్చి శిక్షిస్తుంటాడని గ్రామ ప్రజలు చాలా బలంగా నమ్ముతారు. అది తప్పు కాదని కూడా వారిస్తుంటారు.

    శిక్ష పేరుతో హత్యలు

    అయితే, శిక్ష పేరుతో వారిని హత్య చేస్తుంటారు. దేవుడి పేరుతో తప్పు చేసిన వారిని పలు విధాలుగా చంపుతుంటారు కొంతమంది. ఈ హత్యల మిస్టరీని, హంతకులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగుతారు. కానీ, మర్డర్స్ చేసే వారికంటే ఊరి ప్రజలతోనే పోలీసులకు చుక్కలు కనపడతాయి.

    అమాయకపు ప్రజల్లోనే హంతకులు

    ఏ ఒక్కరు కూడా పోలీసులకు సహాయం చేయరు. దేవుడు చేసే లీల అని, దేవుడే శిక్షిస్తున్నాడని, ఆచారాలను తప్పు పట్టొద్దని పోలీసులకు ఎదురు చెబుతారు. అమాయకంగా కనిపించే ఆ ప్రజల్లోనే హంతకులు ఉన్నారని పోలీసులు అనుమానించి లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటారు.

    దేవ్‌ఖేల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    మరి ఆ హంతకులు దొరికారా? అసలు హత్యలు ఎందుకు చేస్తున్నారు? శంకాసుర్ కథ ఏంటీ? అనే విషయాలు తెలియాలంటే ఓటీటీలో నేటి (జనవరి 30) నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న మరాఠి వెబ్ సిరీస్ దేవ్‌ఖేల్ చూడాల్సిందే. సుమారు 25 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో మొత్తం 7 ఎపిసోడ్స్‌తో దేవ్‌ఖేల్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.

    జీ5 ఓటీటీలో

    ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5లో దేవ్‌ఖేల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే, ప్రస్తుతం కేవలం మరాఠి భాషలోనే దేవ్‌ఖేల్ ఓటీటీ ప్రీమియర్‌కు వచ్చేసింది. కానీ, ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్‌తో ఈ సిరీస్‌ను జీ5 ఓటీటీలో ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు. మైథలాజికల్ కాన్సెప్ట్‌తో క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్‌ను ఇష్టపడేవారికి దేవ్‌ఖేల్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

