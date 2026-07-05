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    Kannappa In YouTube: ఆ ఓటీటీ తర్వాత యూట్యూబ్‌లో రిలీజైన మంచు విష్ణు కన్నప్ప- భారీ వ్యూస్‌తో ట్రెండింగ్-ఫ్రీగా చూసేందుకే!

    Kannappa In YouTube: హీరో మంచు విష్ణు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ 'కన్నప్ప' బాక్సాఫీస్, ఓటీటీ రన్ తర్వాత ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. విష్ణు మంచు మేకోవర్, ప్రభాస్, అక్షయ్ కుమార్ లాంటి స్టార్ల గెస్ట్ అప్పీయరెన్స్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఫలితంగా యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్‌లో కన్నప్ప కొనసాగుతోంది.

    Jul 5, 2026, 09:10:42 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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    Kannappa OTT Release On YouTube: టాలీవుడ్ హీరో మంచు విష్ణు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన భక్తిరస దృశ్యకావ్యం 'కన్నప్ప' ప్రస్థానం థియేటర్లు, ఓటీటీలతోనే ఆగిపోలేదు. డిజిటల్ యుగంలో కంటెంట్ బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఎప్పుడైనా బ్రహ్మరథం పడతారని ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది.

    ఆ ఓటీటీ తర్వాత యూట్యూబ్‌లో రిలీజైన మంచు విష్ణు కన్నప్ప- భారీ వ్యూస్‌తో ట్రెండింగ్-ఫ్రీగా చూసేందుకే!
    ఆ ఓటీటీ తర్వాత యూట్యూబ్‌లో రిలీజైన మంచు విష్ణు కన్నప్ప- భారీ వ్యూస్‌తో ట్రెండింగ్-ఫ్రీగా చూసేందుకే!

    మైథలాజికల్ డ్రామా

    తాజాగా యూట్యూబ్ వేదికగా విడుదలైన కన్నప్ప సినిమా అక్కడ వ్యూస్ సునామీ సృష్టిస్తూ సరికొత్త రికార్డుల వైపు దూసుకుపోతోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వైడర్ ఆడియన్స్‌కు సైతం ఈ మైథలాజికల్ డ్రామా ఇప్పుడు విపరీతంగా కనెక్ట్ అవుతోంది.

    మన టాలీవుడ్‌లో భక్తిరస చిత్రాలకు ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. గతంలో వచ్చిన క్లాసిక్ 'భక్త కన్నప్ప' తెలుగువారి గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది. సరిగ్గా అదే కథను నేటి తరం ప్రేక్షకులకు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో, భారీ విజువల్ వండర్‌గా అందించాలనే విష్ణు మంచు సంకల్పం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ నెటిజన్ల మనసులు గెలుచుకుంటోంది.

    విష్ణు మంచు మేకోవర్.. క్లైమాక్స్ అదుర్స్!

    యూట్యూబ్‌లో ఈ సినిమా చూస్తున్న నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా విష్ణు మంచు నటనపై, ఆయన శారీరక మార్పులపై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. కన్నప్ప పాత్రలోకి ఆయన పరకాయ ప్రవేశం చేసిన తీరు అద్భుతమంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "సినిమా ముగింపులో వచ్చే ఆ ఎమోషనల్ సీన్లు, శివుడి కోసం కన్నప్ప పడే వేదన కన్నీళ్లు పెట్టించాయి" అని నెటిజన్లు యూట్యూబ్ కామెంట్ సెక్షన్‌లో విపరీతంగా రాసుకొస్తున్నారు.

    కన్నప్ప సినిమా క్లైమాక్స్ సీన్‌లో విష్ణు కనబరిచిన హావభావాలు, ఎమోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ సినిమాకే అతిపెద్ద హైలైట్‌గా నిలిచాయని సినీ ప్రియులు కొనియాడుతున్నారు. ఈ కాలంలో ఇలాంటి ఒక భారీ పౌరాణిక, భక్తిరస చిత్రాన్ని నిర్మించాలనే విష్ణు మంచు సాహసాన్ని, ఆయన విజన్‌ను ప్రేక్షకులు అభినందిస్తున్నారు.

    ప్రభాస్ క్రేజ్.. స్టార్ల కోలాహలం

    'కన్నప్ప' చిత్రానికి మరో ప్రధాన బలం అందులోని స్టార్ కాస్టింగ్. గ్లోబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చేసిన ప్రత్యేక పాత్ర థియేటర్లలోనే కాకుండా ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లోనూ ప్రేక్షకులకు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సినిమా స్థాయిని స్కై హైకి తీసుకెళ్లిందని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

    ప్రభాస్‌తో పాటు కలెక్షన్ కింగ్ డాక్టర్ మోహన్ బాబు, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్, శరత్ కుమార్, బాలీవుడ్ కిలాడీ అక్షయ్ కుమార్, టాలెంటెడ్ బ్యూటీ కాజల్ అగర్వాల్, హాస్యబ్రహ్మ బ్రహ్మానందం లాంటి అగ్ర నటీనటుల కలయిక ఈ సినిమాను ఒక విజువల్ ఫీస్ట్‌గా మార్చింది.

    ప్రాణం పోసిన సంగీతం..

    ఈ చిత్రంలోని పాటలు, నేపథ్య సంగీతం (బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్) కథను మరింత లోతుగా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. గుండెలకు హత్తుకునేలా సాగే భక్తి గీతాలు యూట్యూబ్ ఆడియన్స్‌ను లూప్‌లో వినేలా చేస్తున్నాయి.

    ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ దర్శకత్వంలో, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ, అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా పరిశ్రమలోనే ఒక ప్రతిష్టాత్మక భక్తిరస కావ్యంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్‌లో వస్తున్న భారీ రెస్పాన్స్‌తో 'కన్నప్ప' మరోసారి జాతీయ స్థాయిలో ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది.

    అమెజాన్ ప్రైమ్ తర్వాత

    అయితే, ఇదివరకే అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో కన్నప్ప ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తాజాగా తెలుగు ఆడియెన్స్‌కు ఉచితంగా కన్నప్ప సినిమాను అందించాలనే ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్‌లో ఓటీటీ రిలీజ్ చేశారు. అయితే, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే కన్నప్ప లేదా ఇతర కంటెంట్‌ను చూసేందుకు వీలుంటుంది.

    అలా ఎలాంటి సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా చూసేందుకే యూట్యూబ్‌లో కన్నప్ప సినిమాను రిలీజ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక యూట్యూబ్‌లో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన రోజు నుంచే మంచి వ్యూస్ దక్కించుకుంటోంది కన్నప్ప. ప్రస్తుతం కన్నప్ప సినిమాకు యూట్యూబ్‌లో సుమారుగా 5 లక్షల వ్యూస్ వరకు వచ్చాయి.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Kannappa In YouTube: ఆ ఓటీటీ తర్వాత యూట్యూబ్‌లో రిలీజైన మంచు విష్ణు కన్నప్ప- భారీ వ్యూస్‌తో ట్రెండింగ్-ఫ్రీగా చూసేందుకే!
    Home/Entertainment/Kannappa In YouTube: ఆ ఓటీటీ తర్వాత యూట్యూబ్‌లో రిలీజైన మంచు విష్ణు కన్నప్ప- భారీ వ్యూస్‌తో ట్రెండింగ్-ఫ్రీగా చూసేందుకే!
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