OTT Release: ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లో ఏకంగా 26 సినిమాలు- 19 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 8 ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడంటే?
OTT Release Movies Latest: ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 26 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 19 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి ఆహా వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీలోకి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 26 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో హారర్ థ్రిల్లర్, సైకలాజికల్, కామెడీ నుంచి ఎరోటిక్, క్రైమ్, ఫాంటసీ వరకు అన్ని రకాల జోనర్ సినిమాలు ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. అవేంటో లుక్కేద్దాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
విష్ణు విన్యాసం (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 20
మై లార్డ్ (తమిళ పొలిటికల్ సెటైరికల్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20
డెడ్లాఖ్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ మిస్టరీ పోలీస్ ప్రొసీజరల్ వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20
అమోర్ యానిమల్ (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20
కంపెనీ రిట్రీట్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ది హౌజ్మెయిడ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ఎరోటిక్ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మార్చి 19
పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ బ్రిటీష్ క్రైమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ మూవీ)- మార్చి 20
బోర్డర్ 2 (హిందీ వార్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామా చిత్రం)- మార్చి 20
ది రైజ్ ఆఫ్ ది రెడ్ హాట్ చిల్లి పెప్పర్స్ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్)- మార్చి 20
ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20
జీ5 ఓటీటీ
ల్యాండ్లార్డ్ (కన్నడ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా మూవీ)- మార్చి 19
జటాధర (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20
కాసర్గడ్ ఎంబసీ (మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- మార్చి 20
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
సీతా పయనం (తెలుగు రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ రోడ్ జర్నీ మూవీ)- మార్చి 19
ఫోర్త్ ఫ్లోర్ (తమిళ సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- మార్చి 20
వలవారా (కన్నడ రూరల్ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 20
జాజ్ సిటీ (బెంగాలీ పీరియాడిక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- మార్చి 19
సుమతి శతకం (తెలుగు రూరల్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మార్చి 19
మోహ్ (పంజాబీ రొమాంటిక్ ట్రాజెడీ డ్రామా చిత్రం)- చౌపల్ ఓటీటీ- మార్చి 19
జంగ్: ది రస్ట్ (హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- హంగామా ఓటీటీ- మార్చి 19
చిరాయా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ మ్యారిటల్ రేప్ సోషల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ- మార్చి 20
అమరావతికి ఆహ్వానం (తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఆహా ఓటీటీ- మార్చి 20
రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్ (మలయాళ ఫీల్ గుడ్ ఫాంటసీ కామెడీ ఫిల్మ్)- హంగామా ఓటీటీ- మార్చి 20
థకుమర్ ఝులి (బెంగాలీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- హోయ్చోయ్ ఓటీటీ- మార్చి 20
డెడ్ ఆఫ్ వింటర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సర్వైవల్ డ్రామా ఫిల్మ్)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- మార్చి 20
ఓటీటీలోకి 26 సినిమాలు
ఇలా గురువారం (మార్చి 19), శుక్రవారం (మార్చి 20) కలిపి రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 26 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు సుమతి శతకం, చిరాయా, అమరావతికి ఆహ్వానం, విష్ణు విన్యాసం, డెడ్ ఆఫ్ వింటర్, జంగ్ ది రస్ట్, సీతా పయనం, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై గాడ్, ల్యాండ్లార్డ్ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు జటాధర, కాసర్గడ్ ఎంబసీ, ఏ డిఫరెంట్ మ్యాన్, పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్, ది హౌజ్మెయిడ్, మై లార్డ్, డెడ్లాఖ్ సీజన్ 2, అమోర్ యానిమల్, బోర్డర్ 2తో కలిపి చూసేందుకు 19 సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 8 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.