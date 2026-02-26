Today OTT Release: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 13 సినిమాలు- 9 చాలా స్పెషల్, ఒకేదాంట్లో 4- తెలుగులోనూ 4 ఇంట్రెస్టింగ్!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 13 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 4 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక ఒకే ఒక్క ప్లాట్ఫామ్లో కూడా 4 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 13 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్తోపాటు మరిన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో డిఫరెంట్ జోనర్లలో ఆ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
బ్రిడ్జర్టన్ సీజన్ 4 పార్ట్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ పీరియాడిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 26
బకి డోవూ: ది ఇన్విజిబుల్ సమురాయ్ (జపనీస్ యానిమే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 26
క్రాప్ హాపెన్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 26
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ఇక్కీస్ (హిందీ బయోగ్రాఫికల్ వార్ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 26
ది గ్రే హౌజ్ (అమెరికన్ హిస్టారికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 26
ది సమ్మర్ బుక్ (ఇంగ్లీష్ ఆర్ట్ హౌజ్ డ్రామా ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 26
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనెదర్ (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ క్రైమ్ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 26
సంగమర్మర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 26
స్క్రబ్స్ సీజన్ 10 (ఇంగ్లీష్ మెడికల్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 26
శ్రీ చిదంబరం గారు (తెలుగు విలేజ్ లవ్ స్టోరీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 26
ఇక్క్ కుడి (పంజాబీ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- చౌపల్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 26
థియేటర్ ది మిత్ ఆఫ్ రియాలిటీ (మలయాళం సోషల్ మిస్టరీ డ్రామా మూవీ)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 26
ఇలా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 26) ఒక్కరోజే ఏకంగా 13 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో శ్రీ చిదంబరం గారు, థియేటర్ ది మిత్ ఆఫ్ రియాలిటీ, వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనెదర్, ఇక్కీస్, బకి డోవూ: ది ఇన్విజిబుల్ సమురాయ్, క్రాప్ హాపెన్స్, సంగమర్మర్, బ్రిడ్జర్టన్ సీజన్ 4 పార్ట్ 2, క్షేత్రపతితో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 9 సినిమాలు ఉన్నాయి.
ఇంట్రెస్టింగ్గా తెలుగులో 4
వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం నాలుగు సినిమాలు మాత్రమే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇకపోతే నేడు ఓటీటీ రిలీజ్కు వచ్చిన మొత్తం 13 సినిమాల్లో 4 ఒక్క జియో హాట్స్టార్లో, మూడు చొప్పున అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.