OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో 10 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషలే, కానీ 4 మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- ఎందుకంటే?
OTT Telugu Release Movies: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో 10 సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈటీవీ విన్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్ఫామ్లలో, హారర్, బోల్డ్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ లాంటి జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు వాటి కథాంశాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
OTT Telugu Release Movies: ప్రతివారం ఓటీటీ లవర్స్ కొత్త కంటెంట్ కోసం వెతుకులాట మొదలుపెడతారు. ముఖ్యంగా తెలుగు ఓటీటీ సినిమాల కోసం తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల ఆడియెన్స్ ఎదురుచూస్తుంటారు. అలా ఓటీటీలో ఎక్కువగా సినిమాలు చూసేవారికి గత వారం తెలుగులో 10 మూవీస్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. మరి అవేంటో లుక్కేద్దాం.
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ:
సెకండ్ మ్యారేజ్ (వెబ్ సిరీస్ - జూన్ 11):
ఇదొక వినూత్నమైన కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్. జీవితంలో మొదటి పెళ్లి విఫలమై లేదా భాగస్వామిని కోల్పోయి ఒంటరిగా మిగిలిన ఇద్దరు వ్యక్తులు.. సమాజం, కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిళ్ల మధ్య రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారనేది దీని కథాంశం. మధ్యవయస్సులో వచ్చే ఈ రెండో పెళ్లి ఆలోచన చుట్టూ సాగే హాస్యం, ఎమోషన్స్, పెళ్లి చూపుల ప్రహసనాలు ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి.
ఇల్లు (సినిమా - జూన్ 14):
మధ్యతరగతి కుటుంబాల భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో సాగే అచ్చమైన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం ఇది. ఓ ఇంట్లో పదేళ్లుగా అద్దెకున్న రచయితను సడెన్గా ఖాళీ చేయంటారు ఓనర్స్. దాంతో మరో రెంట్ ఇంటి కోసం రచయిత చేసిన ప్రయత్నాలు, చివరికి ఏమైందనే అంశాలతో ఇల్లు మూవీ ఈటీవీ విన్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
దృఢమ్ (సినిమా - జియో హాట్స్టార్- జూన్ 12):
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన పక్కా పోలీస్ ప్రోసీజరల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ఇది. నగరంలో అత్యంత క్లిష్టమైన, ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకని ఒక హై-ప్రొఫైల్ హత్య కేసు నమోదవుతుంది. ఈ కేసును చేధించే బాధ్యతను ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తీసుకుంటాడు. డిపార్ట్మెంట్లోని లూప్హోల్స్, పొలిటికల్ ప్రెజర్స్ మధ్య కేవలం ఫొరెన్సిక్ క్లూస్, క్రిమినల్ సైకాలజీ ఆధారంగా హంతకుడిని ఎలా పట్టుకున్నారనేది ఈ సినిమా ప్లాట్.
అమెజాన్ ప్రైమ్: త్రిబుల్ ధమాకా
రాఖ్ (వెబ్ సిరీస్ - జూన్ 12):
హిందీ నుంచి తెలుగులోకి డబ్ అయిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ మైండ్ గేమ్స్ ఇష్టపడే వారికి బాగా నచ్చుతుంది. ఇద్దరి పిల్లల కిడ్నాప్, హత్యకు ఎవరు కారణమో తెలుసుకునే ఇన్వెస్టిగేషన్ కథ ఇది. ఊహించని సస్పెన్స్, మలుపులతో ఈ సిరీస్ సాగుతుంది.
కరుప్పు/వీరభద్రుడు (సినిమా - జూన్ 12):
తమిళ యాక్షన్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ డ్రామాగా రూపొందిన సూర్య, త్రిష నటించిన ఈ చిత్రానికి ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఒక పేద తండ్రి (ఇంద్రాన్స్) తన అనారోగ్యంతో ఉన్న కూతురు (అనఘా మాయ) ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు. అది ఎందుకు అతనికి న్యాయం దక్కిందా అనేదే సినిమా కథ.
విజిల్ (సినిమా - జూన్ 12):
ఇంగ్లీష్ నుంచి డబ్ అయిన సూపర్నాచురల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ విజిల్. కొందరు స్నేహితులకు పుర్రె బొమ్మతో ఉన్న పాత విజిల్ దొరుకుతుంది. ఆ విజిల్ ఊదిన ప్రతిసారీ ఒక అదృశ్య ప్రేతాత్మ (ఈవిల్ స్పిరిట్) వారిని వెంటాడి వేటాడటం మొదలుపెడుతుంది. ఆ హారర్ శక్తుల నుంచి వారు ప్రాణాలతో ఎలా బయటపడ్డారు అనేది ఈ సర్వైవల్ హారర్ కథ.
ది పాలిగమిస్ట్ (వెబ్ సిరీస్ - నెట్ఫ్లిక్స్ - జూన్ 12):
సౌత్ ఆఫ్రికన్ నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ పెళ్లిళ్లు (బహుభార్యాత్వం) చేసుకున్న ఒక సంపన్న వ్యక్తి కుటుంబంలో జరిగే అంతర్గత కలహాలు, ఆధిపత్య పోరు దీని కథాంశం. భార్యల మధ్య ఉండే ఈర్ష్యాద్వేషాలు, ఆస్తి గొడవలు ఆ కుటుంబాన్ని ఏ తీరానికి చేర్చాయనేది నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ మార్క్ మేకింగ్తో ఆసక్తికరంగా చూపించారు.
షెల్టర్ (సినిమా - లయన్స్ గేట్ ప్లే - జూన్ 12):
హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే వారి కోసం ఈ ఇంగ్లీష్ డబ్బింగ్ సినిమా వస్తోంది. ఒక భారీ ప్రకృతి వైపరీత్యం లేదా యుద్ధ వాతావరణం నుంచి తప్పించుకోవడానికి కొందరు వ్యక్తులు ఒక సీక్రెట్ అండర్గ్రౌండ్ షెల్టర్ (బంకర్) ఆశ్రయిస్తారు. అయితే, ఆ షెల్టర్ లోపలే మరో ప్రమాదకరమైన ముఠా వారిని బందీలుగా మారుస్తుంది. పరిమిత స్థలంలో సాగే ఈ సర్వైవల్ యాక్షన్ ప్లాట్ ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ రేపుతుంది.
ష్ సీజన్ 3 (వెబ్ సిరీస్ - ఆహా - జూన్ 12):
ఇదొక తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ డ్రామా అంథాలజీ వెబ్ సిరీస్. ఆధునిక సమాజంలో యువత ఎదుర్కొంటున్న ప్రేమ, ఆకర్షణ, శారీరక బంధాలు, మానసిక సంఘర్షణల చుట్టూ ఉండే విభిన్న కథల సమాహారం ఇది. రిలేషన్షిప్స్లో ఉండే బోల్డ్ ఎలిమెంట్స్ను ఇందులో చర్చించారు.
రమణి కల్యాణం (సినిమా - సన్ నెక్ట్స్- జూన్ 12):
అచ్చమైన తెలుగు మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రం. సంగీత నేపథ్యం ఉన్న ఒక యువకుడు, సాంప్రదాయ కుటుంబానికి చెందిన రమణి అనే అమ్మాయి మధ్య సాగే అందమైన ప్రేమకథ ఇది. వీరి ప్రేమకు పెద్దలు అంగీకరించకపోవడం, ఆ తర్వాత వచ్చే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు, చక్కటి సంగీతంతో ఈ చిత్రం క్లాసిక్ ఫీల్ను ఇస్తుంది.
క్లుప్తంగా ఓటీటీ తెలుగు సినిమాల జాబితా:
|ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ (OTT Platform)
|సినిమా / వెబ్ సిరీస్ పేరు
|జోనర్ (Genre)
|ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
|ఈటీవీ విన్ (ETV Win)
|సెకండ్ మ్యారేజ్
|తెలుగు కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్
|జూన్ 11
|ఈటీవీ విన్ (ETV Win)
|ఇల్లు
|తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా
|జూన్ 14
|జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar)
|దృఢమ్
|మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జూన్ 12
|అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime)
|రాఖ్
|హిందీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జూన్ 12
|అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime)
|కరుప్పు / వీరభద్రుడు
|తమిళ యాక్షన్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జూన్ 12
|అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime)
|విజిల్
|ఇంగ్లీష్ సూపర్నాచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జూన్ 12
|నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
|ది పాలిగమిస్ట్
|సౌత్ ఆఫ్రికన్ డ్రామా సిరీస్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జూన్ 12
|లయన్స్ గేట్ ప్లే (Lionsgate Play)
|షెల్టర్
|ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ (తెలుగు డబ్బింగ్)
|జూన్ 12
|ఆహా (Aha)
|ష్ (Shhh) సీజన్ 3
|తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ డ్రామా అంథాలజీ సిరీస్
|జూన్ 12
|సన్ నెక్ట్స్ (Sun NXT)
|రమణి కల్యాణం
|తెలుగు మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా
|జూన్ 12
తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు కాబట్టి
ఇలా గత వారం (జూన్ 8 నుంచి 14 వరకు) తెలుగులో 10 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఉన్నాయి. అయితే, కేవలం తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు కావడం వల్ల ఇల్లు, సెకండ్ మ్యారేజ్, ష్ 3, రమణి కళ్యాణం వంటి ఈ 4 మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More