2 ఓటీటీల్లోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు ఎమోషనల్ రొమాంటిక్ కామెడీ- స్పెర్మ్ కౌంట్ సమస్యపై మూవీ- 8.1 రేటింగ్- ఎక్కడ చూడాలంటే?
రెండు ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం సంతాన ప్రాప్తిరస్తు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. విక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి జంటగా నటించిన ఈ సినిమాలో పురుషులలో స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉండే సమస్యపై తెరకెక్కించారు. మరి సంతాన ప్రాప్తిరస్తు ఓటీటీ రిలీజ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
థియేటర్లలో విడుదలైన సమయంలో చర్చకు దారితీసిన తెలుగు రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ కామెడీ డ్రామా ‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. నవంబర్ 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం సరిగ్గా నెల రోజులకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
సున్నితమైన అంశం చుట్టూ
సంజీవ్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాలో విక్రాంత్, చాందిని చౌదరి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. తెలుగు సినిమాల్లో సాధారణంగా చర్చకు రాని ‘పురుషుల వంధ్యత్వం’ (Male Infertility) లేదా స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉండటం వంటి అతి సున్నితమైన అంశం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
అసలు కథేంటి?
హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో చైతన్య (విక్రాంత్) ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. కొంచెం సిగ్గు, మొహమాటస్తుడైన చైతన్య జీవితంలోకి కల్యాణి (చాందిని చౌదరి) ప్రవేశిస్తుంది. వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ప్రేమగా మారుతుంది.
కల్యాణి తండ్రి నుంచి కొంత వ్యతిరేకత ఎదురైనప్పటికీ చివరకు వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారు. అయితే, చైతన్యకు స్పెర్మ్ కౌంట్ తక్కువగా ఉందనే విషయం తెలిసిన తర్వాత కథ ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంది.
ఎమోషన్స్, సోషల్ రియాక్షన్స్
ఈ సినిమా కేవలం మెలో డ్రామాగా సాగకుండా సమాజం ఇలాంటి సమస్యలను ఎలా చూస్తుంది? వ్యక్తిగత అభద్రతాభావాలు ఎలా ఉంటాయి? అంచనాల వల్ల వచ్చే ఒత్తిడి ఏంటి? అనే అంశాలను వాస్తవిక దృక్పథంతో చూపించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఎక్కడ చూడవచ్చు?
ప్రస్తుతం సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)తో పాటు జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar)లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగు ఆడియోతో పాటు ఇంగ్లీష్ సబ్టైటిల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంటే, ఇవాళ (డిసెంబర్ 19) సంతాన ప్రాప్తిరస్తు రెండింట్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
“సంతాన ప్రాప్తిరస్తు అనేది భావోద్వేగాలు, హాస్యం, ఆశల కలయికతో సాగే ఒక హృద్యమైన ఫ్యామిలీ కామెడీ. అస్సలు ఊహించని రీతిలో సాగే ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది” అని జియో హాట్స్టార్ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొంది.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్
ఒక సున్నితమైన విషయాన్ని కుటుంబ సమేతంగా చూసేలా మలిచిన తీరుపై మూవీకి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఐఎమ్డీబీలో పదికి 8.1 రేటింగ్ సాధించిన సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాను మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, నిర్వి ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించారు.
కాగా, సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీలో విక్రాంత్, చాందిని చౌదరితోపాటు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, అభినవ్ గోమఠం, మురళీధర్ గౌడ్, వెన్నెల కిషోర్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సునీల్ కశ్యప్ సంగీతాన్ని అందించారు.
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు ఓటీటీ రిలీజ్
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాకు థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన లభించినప్పటికీ ఒక సున్నితమైన సామాజిక అంశాన్ని కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో ధైర్యంగా చెప్పినందుకు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇప్పుడు సంతాన ప్రాప్తిరస్తు ఓటీటీ రిలీజ్ కావడంతో మరింత మంది ప్రేక్షకులకు ఈ కథ చేరువయ్యే అవకాశం ఉంది.