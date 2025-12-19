ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు- 11 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 7 ఇంట్రెస్టింగ్- అన్ని రకాల జోనర్లు- ఎక్కడెక్కడంటే?
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 18 సినిమాలు ఉంటే అందులో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 7 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్లలో హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, కామెడీ జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో అవి రిలీజ్ అయ్యాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ప్రేమంటే (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- డిసెంబర్ 19
రాత్ అఖేలీ హై: ది బన్సాల్ మర్డర్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 19
కోనా (కన్నడ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 19
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ సీజన్ 4 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19
హ్యుమన్ స్పెసిమన్స్ (జపనీస్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
దివ్యదృష్టి (తెలుగు హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 19
ఉన్ పార్వైల్ (తమిళ సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19
బార్న్ టుబీ వైల్డ్ (ఇంగ్లీష్ నేచర్ డాక్యుమెంటరీ వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 19
రూఫ్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- డిసెంబర్ 19
ఇలా ఇవాళ (డిసెంబర్ 19) ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో వరుణ్ సందేశ్ నయనం, ప్రియదర్శి ప్రేమంటే, చాందిని చౌదరి సంతాన ప్రాప్తిరస్తు, మిసెస్ దేశ్పాండే, ఫార్మా, సునీల్ దివ్య దృష్టి, ఫోర్ మోర్ షాట్స్ 4, కోనా సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్గా 11-తెలుగులో 7
వీటితోపాటు రాత్ అఖేలీ హై: ది బన్సాల్ మర్డర్స్, ది గ్రేట్ ఫ్లడ్, డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 11 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 7 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
