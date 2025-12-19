Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు- 11 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 7 ఇంట్రెస్టింగ్- అన్ని రకాల జోనర్లు- ఎక్కడెక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 18 సినిమాలు ఉంటే అందులో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 7 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. జియో హాట్‌స్టార్, నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లలో హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, కామెడీ జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.

    Published on: Dec 19, 2025 2:31 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. జియో హాట్‌స్టార్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో అవి రిలీజ్ అయ్యాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    ప్రేమంటే (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- డిసెంబర్ 19

    రాత్ అఖేలీ హై: ది బన్సాల్ మర్డర్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 19

    ది గ్రేట్ ఫ్లడ్ (కొరియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 19

    బ్రేక్‌డౌన్ 1975 (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 19

    ఏ టైమ్ ఫర్ బ్రేవరీ (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామడీ యాక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    సంతాన ప్రాప్తిరస్తు (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- డిసెంబర్ 19

    మిసెస్ దేశ్‌పాండే (హిందీ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    ఫార్మా (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ మెడికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    జీ5 ఓటీటీ

    నయనం (తెలుగు సైకో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ (మలయాళ మిస్టరీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 19

    గాడ్డే గాడ్డే ఛా 2 (పంజాబీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 19

    కోనా (కన్నడ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 19

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ సీజన్ 4 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    హ్యుమన్ స్పెసిమన్స్ (జపనీస్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    దివ్యదృష్టి (తెలుగు హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 19

    ఉన్ పార్వైల్ (తమిళ సైకలాజికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 19

    బార్న్ టుబీ వైల్డ్ (ఇంగ్లీష్ నేచర్ డాక్యుమెంటరీ వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 19

    రూఫ్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- డిసెంబర్ 19

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ 18 సినిమాలు

    ఇలా ఇవాళ (డిసెంబర్ 19) ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి. వాటిలో వరుణ్ సందేశ్ నయనం, ప్రియదర్శి ప్రేమంటే, చాందిని చౌదరి సంతాన ప్రాప్తిరస్తు, మిసెస్ దేశ్‌పాండే, ఫార్మా, సునీల్ దివ్య దృష్టి, ఫోర్ మోర్ షాట్స్ 4, కోనా సినిమాలు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్‌గా 11-తెలుగులో 7

    వీటితోపాటు రాత్ అఖేలీ హై: ది బన్సాల్ మర్డర్స్, ది గ్రేట్ ఫ్లడ్, డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్‌తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 11 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 7 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

