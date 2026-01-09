ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు- చూసేందుకు 12 చాలా స్పెషల్- తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు డిజిటల్ ప్రీమియర్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో కేవలం నాలుగు మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, సోనీ లివ్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, జియో హాట్స్టార్, లయన్స్ గేట్ ప్లే, సోనీ లివ్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో అన్ని జోనర్లలో ప్రీమియర్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఇలా ఇవాళ (జనవరి 9) ఒక్కరోజే ఏకంగా 17 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో నందమూరి బాలకృష్ణ అఖండ 2 ది తాండవం, మాస్క్, దేదే ప్యార్ దే 2, హనీమూన్ సే హత్య, ఏకం, రానీ, కాలంకావల్, డ్యుయల్ సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
12 స్పెషల్-4 తెలుగులో
వీటితోపాటు పీపుల్ వుయ్ మెట్ ఆన్ వెకేషన్, ది పిట్ సీజన్ 2, ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ సీజన్ 2, కాళరాత్రి 2తో కలిపి చూసేందుకు 12 సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయ. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం నాలుగు మాత్రమే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.