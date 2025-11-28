ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు- చూసేందుకు 12 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా 6- ఎక్కడెక్కడంటే?
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు డిజిటల్ ప్రీమియర్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 6 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్ నుంచి క్రైమ్ వరకు, నెట్ఫ్లిక్స్ టు షార్ట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.
రష్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామా మూవీ)- నవంబర్ 28
సిన్నర్స్ (తమిళ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- షార్ట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 28
ఇలా ఇవాళ (నవంబర్ 28) ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో రవితేజ-శ్రీలీల మాస్ జాతర, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్, ప్రిమిటివ్ వార్, శశివదనే, ప్రేమిస్తున్నా, అనుపమ పరమేశ్వరన్ ది పెట్ డిటెక్టివ్, గ్రీన్ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
వీటితోపాటు రక్తబీజ్ 2, రానీ, ఆన్ పావమ్ పొల్లతతు, రేగాయ్, లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ గర్ల్ మూవీతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 12 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా 6 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
