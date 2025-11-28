Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు- చూసేందుకు 12 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6- ఎక్కడెక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 12 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్ నుంచి క్రైమ్ వరకు, నెట్‌ఫ్లిక్స్ టు షార్ట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.

    Published on: Nov 28, 2025 5:33 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుంచి షార్ట్‌ఫ్లిక్స్ వరకు ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్న ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    మాస్ జాతర (తెలుగు కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- నవంబర్ 28

    ఆర్యన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ సైకో మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 28

    లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ గర్ల్ (తైవానీస్ డ్రామా మూవీ)- నవంబర్ 28

    ది స్ట్రింగర్: ది మ్యాన్ వూ టుక్ ది ఫొటో (ఇంగ్లీష్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- నవంబర్ 28

    డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ సర్వైవర్ సిరీస్: 2025 (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ ఛాంపియన్ షో)- నవంబర్ 28

    జీ5 ఓటీటీ

    రేగాయ్ (తమిళ మెడికల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 28

    ది పెట్ డిటెక్టివ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ సినిమా)- నవంబర్ 28

    రక్తబీజ్ 2 (బెంగాలీ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- నవంబర్ 28

    రానీ (కన్నడ గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- నవంబర్ 28

    ఆహా ఓటీటీ

    ప్రేమిస్తున్నా (తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ సినిమా)- నవంబర్ 28

    క్రిస్టినా కతిర్‌వేలన్ (తమిళ రొమాంటిక్ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- నవంబర్ 28 (ఆహా తమిళ్)

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    శశివదనే (తెలుగు రొమాంటిక్ రూరల్ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 28

    గ్రీన్ (కన్నడ సైకలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం)- నవంబర్ 28

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    ఆన్ పావమ్ పొల్లతతు (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- నవంబర్ 28

    బార్న్ హంగ్రీ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ డ్రామా సినిమా)- నవంబర్ 28

    లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ

    ప్రిమిటివ్ వార్ (ఆస్ట్రేలియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 28

    రష్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామా మూవీ)- నవంబర్ 28

    సిన్నర్స్ (తమిళ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- షార్ట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 28

    ఓటీటీలోకి ఒక్కరోజే 18

    ఇలా ఇవాళ (నవంబర్ 28) ఒక్కరోజే ఏకంగా 18 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో రవితేజ-శ్రీలీల మాస్ జాతర, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్, ప్రిమిటివ్ వార్, శశివదనే, ప్రేమిస్తున్నా, అనుపమ పరమేశ్వరన్ ది పెట్ డిటెక్టివ్, గ్రీన్ సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    12 స్పెషల్-తెలుగులో 6

    వీటితోపాటు రక్తబీజ్ 2, రానీ, ఆన్ పావమ్ పొల్లతతు, రేగాయ్, లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ గర్ల్ మూవీతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 12 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

