మీ ఆలోచనలు మారుతున్నాయా? పరిణతి సాధిస్తున్నారని చెప్పే సంకేతాలివే..
వ్యక్తిత్వ వికాసం ఎల్లప్పుడూ ఆర్భాటంగా జరగదు. ప్రవర్తన, ఆలోచనల్లో మౌనంగా వచ్చే మార్పులే మనలోని పరిణతికి నిదర్శనం. మీరు మానసికంగా ఎదిగి, కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటున్నారని తెలియజేసే కొన్ని కీలక సంకేతాల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మన జీవితంలో మార్పు అనేది ఒక్క రోజులో రాదు. కానీ దానికి పెద్దగా ఆర్భాటాలు, హడావుడి కూడా అవసరం లేదు. ఆలోచనా సరళిలో, ప్రవర్తనలో రోజువారీగా చోటుచేసుకునే చిన్న చిన్న మార్పులే మన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అద్దం పడతాయి. గతంలో మిమ్మల్ని విపరీతంగా వేధించిన విషయాలు ఇప్పుడు ఏమాత్రం చలించకుండా చేస్తున్నాయంటే, మీరు మానసికంగా ఎంతో ఎదిగారని అర్థం. మనస్సు ప్రశాంతంగా మారడం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడం, అనవసరమైన వివరణలు ఇతరులకు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదనుకోవడం ఈ పరిణతికి తొలి మెట్లు.
మానసిక పరిణతి చెందుతున్నప్పుడు పాత అలవాట్లు, పాత సంబంధాలు, కొన్ని పరిస్థితులు మీకు నచ్చకపోవచ్చు. దీని అర్థం మీరు స్వార్థపరులుగా మారారని కాదు! మిమ్మల్ని మీరు నిజాయితీగా అర్థం చేసుకుంటూ, అసలైన వ్యక్తిత్వానికి దగ్గరవుతున్నారని సంకేతం.
ఈ నేపథ్యంలో జీవిత ప్రయాణంలో మీరు సరికొత్త అధ్యాయంలోకి అడుగుపెడుతున్నారని చెప్పే కొన్ని స్పష్టమైన సంకేతాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
అనవసర సమర్థనలకు స్వస్తి.. విచక్షణతో కూడిన సమాధానాలు!
ప్రతి విషయానికీ వివరణలు ఇవ్వడం మానేస్తారు: తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికీ, ఎంచుకునే హద్దులకూ వేరొకరికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తిస్తారు. మీ నిర్ణయాలపై మీకు స్పష్టత, నమ్మకం పెరుగుతాయి.
తక్షణమే స్పందించరు.. కాసేపు ఆలోచిస్తారు: ఎవరైనా మిమ్మల్ని కోపం తెప్పించినా వెంటనే నోరు పారేసుకోరు. కాసేపు ఆగి, విచక్షణతో వ్యవహరిస్తారు. ప్రతీ పరిస్థితికి తక్షణమే ప్రతిస్పందించాల్సిన అవసరం లేదనే నిజం తెలుసుకుంటారు.
గతాన్ని మాత్రమే గుర్తుచేసే పరిచయాలకు దూరం: పాత జీవితంలో ఉన్నప్పుడు సన్నిహితంగా మెలిగిన కొందరు వ్యక్తులకు ఇప్పుడు దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. మీ కొత్త ఆలోచనలకు వారి ప్రాధాన్యతలు సరిపోవని అర్థం చేసుకుంటారు.
హంగామా కంటే ప్రశాంతతకే పెద్దపీట!
అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడం కంటే మానసిక ప్రశాంతతే ముఖ్యం: ఇతరుల నుంచి మెప్పు పొందడం కంటే ప్రశాంతమైన జీవితం గడపడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తారు. ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడతారు.
సరిపోని బంధాలను వదులుకునే ధైర్యం: ఏదైనా ఒక బంధం, అలవాటు లేదా లక్ష్యం మీకు ఇకపై సరిపోదని అనిపిస్తే, దానిని బలవంతంగా మోయకుండా గౌరవప్రదంగా వదిలేస్తారు.
ఇతరులు మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా పర్లేదు: అందరి వద్ద మంచిగా అనిపించుకోవాలనే ఆలోచనను పక్కన పెడతారు. ఇతరుల ఆలోచనలను మీరు నియంత్రించలేరని, వారు మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా సరే ప్రశాంతంగా ఉండటం నేర్చుకుంటారు.
స్వీయ గౌరవం.. అంతర్గత సమతుల్యత!
ఇతరుల కోసం మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోరు: వేరొకరిని సంతోషపెట్టడానికి లేదా వారి మెప్పు కోసం మీ ఆత్మగౌరవాన్ని, సూత్రాలను బలి ఇవ్వరు. మీ అవసరాలకు, విలువలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
శాంతిని హరించే అంశాలను వెంటనే గుర్తిస్తారు: ఏ వ్యక్తి లేదా ఏ పరిస్థితి మీ మానసిక ప్రశాంతతను భంగపరుస్తుందో త్వరితగతిన గుర్తిస్తారు. గతంలో భరించిన ప్రతికూల వాతావరణాన్ని ఇప్పుడు ఏమాత్రం సహించలేరు.
ఒంటరితనానికి భయపడరు: నాణ్యత లేని స్నేహాలు, బంధాల మధ్య ఉండటం కంటే మీతో మీరు గడపడానికే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. ఒంటరితనాన్ని భయంగా కాక, ఒక అవకాశంగా భావిస్తారు.
శక్తి సంరక్షణ.. క్షమాగుణంలో పరిణతి!
బంధాలను గౌరవిస్తూనే పరిమితులు పాటిస్తారు: ఇతరుల పట్ల ప్రేమ, సానుభూతి కలిగి ఉంటూనే, మీ పరిమితులను స్పష్టంగా విధిస్తారు. ఎవరికీ హాని చేయకుండానే ప్రాధాన్యతలను బట్టి 'నో' చెప్పడం నేర్చుకుంటారు.
స్పష్టత లేకపోయినా ముందడుగు వేస్తారు: మిమ్మల్ని బాధించిన వారి నుంచి ఎలాంటి వివరణ లేదా క్షమాపణ రాకపోయినా, దాని గురించి ఆలోచిస్తూ సమయాన్ని వృథా చేయరు. గతంలో జరిగిన విషయాలను దాటుకుని ముందుకు సాగడమే నిజమైన ఉపశమనమని గ్రహిస్తారు.
ఈ మార్పులు మీ జీవితంలో కనిపిస్తుంటే, పాత బంధాలను లేదా అలవాట్లను కోల్పోతున్నామని భావించవద్దు. మీరు మరింత బలమైన, నిజాయితీ కలిగిన పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా రూపొందుతున్నారని గుర్తించండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More