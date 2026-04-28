Longevity : ఎక్కువ కాలం బతకడం ఎలా? 111ఏళ్ల వృద్ధుడు చెబుతున్న సూత్రాలు..
Oldest man on earth : వయసు కేవలం అంకె మాత్రమే అని నిరూపిస్తున్నారు లూయిస్ కానో. 111 ఏళ్ల వయసులో అమెరికాలోనే అత్యంత వృద్ధుడిగా రికార్డు సృష్టించిన ఈయన, తన ఆరోగ్య రహస్యాలను ప్రపంచంతో పంచుకున్నారు. ఆయన చెప్పిన ఆ మూడు సూత్రాలు పాటిస్తే ఎవరైనా నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చని అంటున్నారు.
Luis Cano : డిసెంబర్ 9, 1914న కొలంబియాలో జన్మించిన లూయిస్ కానో, ఇటీవలే తన 111వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వృద్ధుల వివరాలను నమోదు చేసే 'లాంజెవిక్వెస్ట్' సంస్థ ఆయన వయసును అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీని ప్రకారం, ప్రస్తుతం అమెరికాలో జీవించి ఉన్న వారిలో అత్యంత వృద్ధుడు ఈ కానోనే. అంతేకాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత వృద్ధులైన పురుషుల జాబితాలో ఆయన 12వ స్థానంలో ఉన్నారు.
ఈ అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న సందర్భంగా 'ఫాక్స్ 5 న్యూయార్క్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కానో తన జీవనశైలి గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
దీర్ఘాయువుకు మూడు మెట్లు..
ఆరోగ్యంగా, ఎక్కువ కాలం బతకడానికి కానో పాటించిన మూడు ముఖ్యమైన అలవాట్లు ఇవే:
1. మద్యపానానికి దూరం:
మద్యం సేవించడం వల్ల నిద్రకు భంగం కలగడమే కాకుండా, శరీరంలోని హార్మోన్ల వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. ఇది కణాల ముసలితనాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది. గతంలో రోజుకు ఒక గ్లాసు వైన్ మంచిదని భావించినప్పటికీ, ఆధునిక పరిశోధనలు ఆ వాదనను కొట్టిపారేశాయి. కానో తన జీవితంలో మద్యానికి దూరంగా ఉండటమే ఆయనకు శ్రీరామరక్ష అయింది.
2. గాఢ నిద్ర:
నిద్ర అనేది కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే కాదు, అది మెదడును శుభ్రపరిచే ఒక సాధనం. రోజుకు 7 నుంచి 9 గంటల పాటు క్రమం తప్పకుండా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలోని హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. ప్రశాంతమైన, చీకటిగా ఉండే గదిలో నిద్రపోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు కూడా చెప్తారు.
3. ధూమపానం వద్దు:
సిగరెట్ అలవాటు ఊపిరితిత్తులకే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుంది. ధూమపానం చేయకపోవడం వల్ల శ్వాసకోశ వ్యాధుల ముప్పు తప్పుతుందని, తద్వారా ఆయుష్షు పెరుగుతుందని కానో నిరూపించారు.
“మంచిగా ప్రవర్తించండి”
అంతేకాకుండా, జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉండటానికి తారకమంత్రం ఏంటని అడిగితే.. "మంచిగా ప్రవర్తించడం" అని ఆయన ఒక్క ముక్కలో చెప్పేశారు. నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రవర్తన మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుందని ఆయన నమ్మకం.
లూయిస్ కానో జీవిత ప్రస్థానం..
కానో కొలంబియా సైన్యంలో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా సౌకర్యం కోసం సొంతంగా బస్సులను నడిపేవారు. 1948లో అలీసియా ఏంజెలోను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 10 మంది సంతానం. ప్రస్తుతం ఆయన కుటుంబం 11 మంది మనవలు, ఐదుగురు ముని మనవలు, ఇద్దరు మునిముని మనవలతో కళకళలాడుతోంది.
1990వ దశకంలో న్యూయార్క్కు వలస వచ్చిన కానో, 2004లో తన భార్యను కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం ఆయన లిండెన్లో తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. కిటికీలోంచి బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తూ, తన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ ప్రశాంత జీవనం గడుపుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. లూయిస్ కానో ఎక్కడ జన్మించారు?
లూయిస్ కానో డిసెంబర్ 9, 1914న కొలంబియాలో జన్మించారు. ప్రస్తుతం ఆయన అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో నివసిస్తున్నారు.
2. సుదీర్ఘ కాలం జీవించడానికి కానో చెప్పిన రహస్యాలేంటి?
మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం, ధూమపానం చేయకపోవడం మరియు ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్రపోవడం తన ఆరోగ్య రహస్యాలని ఆయన తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More