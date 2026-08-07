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    Sleeping position : ఈ ఒక్క నిద్ర భంగిమ వల్ల తీవ్రమైన నరాల నొప్పులు.. న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక!

    అలసిపోయి ఇంటికి రాగానే ఎలా పడితే అలా పడుకుంటున్నారా? బోర్లా లేదా పక్కకు తప్పుగా పడుకోవడం వల్ల నరాల ఒత్తిడి పెరిగి తీవ్రమైన వీపు, సైయాటికా నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదముంది. నరాల సమస్యలు రాకుండా ఎలా పడుకోవాలో నిపుణులు ఏమంటున్నారో చూడండి..

    Published on: Aug 7, 2026, 08:15:17 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    రోజంతా కష్టపడి అలసిపోయిన తర్వాత బెడ్‌పైకి చేరగానే.. ఎలా పడుకున్నాము అనేది కూడా పట్టించుకోకుండా నిద్రపోతుంటాము! కానీ, ఈ అలవాటును తక్షణమే మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరిగ్గా లేని భంగిమలో నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో తీవ్రమైన అసౌకర్యం మొదలవుతుంది. ఉదయాన్నే లేవగానే చెయ్యి మొద్దుబారడం, వేళ్లలో తిమ్మిర్లు రావడం లేదా మెడ పడటం వంటి సమస్యలు మీరు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారా? దీనికి మీ నిద్ర భంగిమే ప్రధాన కారణం కావచ్చు.

    ఈ ఒక్క నిద్ర భంగిమ వల్ల తీవ్రమైన నరాల నొప్పులు.. న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక! (Picture credit: Freepik)
    ఈ ఒక్క నిద్ర భంగిమ వల్ల తీవ్రమైన నరాల నొప్పులు.. న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక! (Picture credit: Freepik)

    ఇలాంటి తప్పుడు భంగిమల వల్ల దీర్ఘకాలికంగా నరాల దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందా? అసలు ఏ భంగిమలో పడుకోకూడదు? వంటి విషయాలను ప్రముఖ ఆస్టర్ వైట్‌ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ న్యూరాలజీ కన్సల్టెంట్, స్ట్రోక్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ డాక్టర్ సురభి చతుర్వేది వివరించారు.

    నిద్రించే భంగిమ వల్ల నరాలు దెబ్బతింటాయా?

    కేవలం నిద్రించే భంగిమ ఒక్కటే నరాల శాశ్వత నష్టానికి కారణం కాదని, దీని వెనుక అనేక ఇతర అంశాలు కూడా ఉంటాయని డాక్టర్ సురభి చతుర్వేది స్పష్టం చేశారు. అయితే, తప్పుడు భంగిమలో పడుకోవడం వల్ల సమస్య తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం మాత్రం కచ్చితంగా పెరుగుతుందని చెప్పారు.

    “దీర్ఘకాలం పాటు నిర్దిష్టమైన నరాలపై ఒత్తిడి పెంచేలా తప్పుడు భంగిమలో పడుకున్నప్పుడు, అది ఉన్న సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది,” అని న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సురభి చతుర్వేది తెలిపారు.

    వాస్తవానికి కొన్ని తప్పుడు నిద్ర భంగిమలు నడుము నొప్పినే కాకుండా నరాల నొప్పులను కూడా పెంచుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఆమె ‘సైయాటికా’ అనే నరాల నొప్పి గురించి మాట్లాడారు.

    సైయాటికా అంటే నడుము నొప్పేనా?

    నొప్పి నడుము కింది భాగం నుంచే ప్రారంభమైనప్పటికీ, సైయాటికా, సాధారణ నడుము నొప్పి ఒక్కటి కాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    "నడుము కింది భాగంలో ఉండే సైయాటిక్ నరాల మూలాలు ఒత్తిడికి గురైనా లేదా నలగడం వల్ల వచ్చే నొప్పినే సైయాటికా అంటారు. వెన్నుపూస డిస్క్ జారడం, వెన్నెముకలో నరాల ఖాళీలు తగ్గడం లేదా ఇతర నిర్మాణపరమైన సమస్యల వల్ల ఇది వస్తుంది," అని డాక్టర్ సైయాటికా ఎలా మొదలవుతుందో వివరించారు.

    నడుము కింది భాగం లేదా పిరుదుల నుంచి ప్రారంభమయ్యే నొప్పి తొడల వెనుక భాగం, కాళ్ల వరకు పాకడం సైయాటికా ప్రధాన లక్షణం. దీనితో పాటు ఆ ప్రాంతంలో మొద్దుబారడం, తిమ్మిర్లు రావడం లేదా బలహీనంగా అనిపించడం వంటివి జరుగుతాయి. మనం నిద్రపోయే కొన్ని భంగిమలు ఈ లక్షణాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి.

    సైయాటికాను పెంచే నిద్ర భంగిమలు ఏవి?

    మనం రాత్రి వేళల్లో 7 నుంచి 8 గంటలు పడుకున్నప్పుడు వెన్నుపూస, ఇడుపులు, కటి భాగం ఒకే సరళరేఖలో సరిగ్గా అమరి ఉండటంలో నిద్ర భంగిమ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తప్పుడు భంగిమలు.. నడుము కింది భాగంపై విపరీతమైన ఒత్తిడి తెచ్చి సైయాటికాను తీవ్రం చేస్తాయి.

    ఈ తప్పుడు నిద్ర భంగిమలను గుర్తిస్తూ డాక్టర్ సురభి మరింతగా వివరించారు.

    "బోర్లా (పొట్టపై) పడుకోవడం వల్ల వెన్నెముక అనవసరంగా వంగడం లేదా తిరగడం జరుగుతుంది. ఇది నడుము నొప్పిని తీవ్రం చేస్తుంది. అలాగే పక్కకు పడుకున్నప్పుడు పైన ఉండే కాలు సరైన ఆధారం (సపోర్ట్) లేకుండా ముందుకు పడిపోతే, అది కటి భాగాన్ని మెలితిప్పి సైయాటికా బాధితుల్లో నొప్పిని భారీగా పెంచుతుంది," అని అన్నారు.

    దీనిర్థం బోర్లా పడుకోవడం వల్ల చాలా గంటల పాటు వెన్నెముకపై విపరీతమైన భారం పడుతుంది.

    అదే సమయంలో పక్కకు పడుకోవడం తప్పు కాదు, కానీ దానికి సరైన సపోర్ట్ ఉండాలి. "వెల్లకిలా (వెన్నుపై) లేదా పక్కకు పడుకునేవారు మోకాళ్ల కింద లేదా మోకాళ్ల మధ్యలో ఒక దిండును ఉంచుకోవడం వల్ల వెన్నుపూసకు మంచి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. నడుము నొప్పి, సైయాటికాతో బాధపడేవారికి ఇది చాలా మంచిది," అని డాక్టర్ చతుర్వేది సూచించారు.

    అందరికీ సరిపోయే ఒకే ఒక్క నిద్ర భంగిమ ఉందా అని ప్రశ్నించగా.. అందరికీ ఒకే రకమైన పొజిషన్ సరిపోదని ఆమె తెలిపారు. పడుకున్నప్పుడు వెన్నెముకకు హాయిగా ఉందో లేదో చూసుకోవడం, ఉన్న నొప్పి లక్షణాలు మరింత ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవడానికే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Sleeping Position : ఈ ఒక్క నిద్ర భంగిమ వల్ల తీవ్రమైన నరాల నొప్పులు.. న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక!
    Home/Lifestyle/Sleeping Position : ఈ ఒక్క నిద్ర భంగిమ వల్ల తీవ్రమైన నరాల నొప్పులు.. న్యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక!
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