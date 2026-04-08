Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గర్భనిరోధక మాత్రలు​ తీసుకోవాలా? లేక కండోమ్ వాడాలా? ఈ రెండు పద్ధతుల్లో 100% రక్షణ ఇచ్చేది ఏది?

    అవాంఛనీయ గర్భాన్ని అడ్డుకోవడంలో కండోమ్‌లు, గర్భనిరోధక మాత్రల్లో ఏది ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్​? ఏది ఎక్కువ సేఫ్​? గరిష్ట రక్షణ కోసం, అత్యవసర సమయాల్లో ఈ రెండింటి వినియోగంపై పూర్తి అవగాహన కోసం ఈ కథనం పూర్తిగా చూడండి..

    Published on: Apr 08, 2026 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శృంగార జీవితంలో సంతాన సాఫల్యం ఎంత ముఖ్యమో, అవాంఛనీయ గర్భం రాకుండా జాగ్రత్త పడటం కూడా అంతే ముఖ్యం! దీని కోసం కొందరు కండోమ్‌లను ఆశ్రయిస్తే, మరికొందరు కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ (గర్భనిరోధక మాత్రలు) వాడుతుంటారు. అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ రక్షణ ఇస్తుంది? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎందులో తక్కువ? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి..

    కండోమ్ వర్సెస్​ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్..

    కండోమ్ వర్సెస్​ కాంట్రాసెప్టివ్​ పిల్స్​- పనితీరులో ఏది బెస్ట్?

    గర్భాన్ని నిరోధించడంలో రెండింటికీ వేర్వేరు గణాంకాలు ఉన్నాయి.

    కండోమ్‌లు: పురుషులు వాడే కండోమ్‌లు 98 శాతం వరకు రక్షణ ఇస్తాయి. అంటే సరిగ్గా వాడినా100 మందిలో ఇద్దరు గర్భం దాల్చే అవకాశం ఉంది. అదే మహిళలు వాడే కండోమ్‌ల విషయానికొస్తే, వీటి పనితీరు కేవలం 79 శాతమేనని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

    గర్భనిరోధక మాత్రలు: ఐ-పిల్ వంటి మాత్రలు గర్భం రాకుండా అడ్డుకోవడంలో 99 శాతం విజయవంతమవుతాయి. కానీ ఇవి కేవలం గర్భాన్ని మాత్రమే అడ్డుకుంటాయి.

    కండోమ్ వర్సెస్​ కాంట్రాసెప్టివ్​ పిల్స్​- ఎస్​టీఐ ముప్పు నుంచి రక్షణ ఎందులో?

    ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి. గర్భనిరోధక మాత్రలు వాడితే గర్భం రాకపోవచ్చు కానీ, లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులు (సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్​మిటెడ్​ ఇన్ఫెక్షన్స్​ - ఎస్​టీఐ) సోకకుండా ఇవి అడ్డుకోలేవు.

    మరోవైపు కండోమ్‌లు మాత్రమే ఎస్​టీఐల నుంచి రక్షణ కల్పించగలవు. అందుకే, సురక్షిత శృంగారం కోరుకునే వారు కండోమ్‌లకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.

    కండోమ్ వర్సెస్​ కాంట్రాసెప్టివ్​ పిల్స్​- సౌకర్యం, ఇబ్బందులు..

    శృంగారంలో ఆటంకం: కండోమ్ వాడటం వల్ల శృంగార ప్రక్రియలో స్వల్ప ఆటంకం కలుగుతుందని కొందరు భావిస్తారు. అదే పిల్స్ అయితే ముందుగానే వేసుకోవడం లేదా శృంగారం తర్వాత నిర్దేశిత సమయంలో వేసుకోవడం వల్ల అలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.

    బ్రేకేజ్ సమస్య: కండోమ్‌లతో ఉన్న అతిపెద్ద రిస్క్.. శృంగార సమయంలో అవి చిరిగిపోయే అవకాశం ఉండటం! ఇలాంటి సమయంలో వాటి ప్రభావం శూన్యం అవుతుంది. మాత్రల విషయంలో ఇలాంటి భౌతికపరమైన సమస్యలు ఉండవు.

    కండోమ్ వర్సెస్​ కాంట్రాసెప్టివ్​ పిల్స్​- సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా?

    సాధారణంగా కండోమ్‌ల వల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవు. అయితే, కొందరికి లేటెక్స్ పడకపోతే అలర్జీ రావచ్చు. మరోవైపు, కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అందరికీ సరిపడవు. కొంతమంది మహిళల్లో వీటి వల్ల వాంతులు, వికారం, తల తిరగడం లేదా నెలసరి క్రమం తప్పడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

    నిపుణుల సలహా ఏంటి?

    "అవాంఛనీయ గర్భం రాకుండా ఉండాలంటే కండోమ్ లేదా పిల్స్‌లో ఏదో ఒకటి వాడటం సరిపోతుంది," అని ఆరోగ్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

    ఒకవేళ పొరపాటున కండోమ్ చిరిగిపోతే, అత్యవసర పరిస్థితిలో వెంటనే కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ వాడటం వల్ల గర్భం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తప్పించవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. కండోమ్ చిరిగిపోతే గర్భం వస్తుందా?

    అవును, కండోమ్ చిరిగినప్పుడు వీర్యం నేరుగా లోపలికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గర్భం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో గైనకాలజిస్ట్ సలహా మేరకు ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ వాడటం మంచిది.

    2. గర్భనిరోధక మాత్రలు వేసుకుంటే ఎయిడ్స్ వంటి వ్యాధులు రావా?

    లేదు. గర్భనిరోధక మాత్రలు కేవలం గర్భం రాకుండా మాత్రమే అడ్డుకుంటాయి. హెచ్‌ఐవీ/ఎయిడ్స్ వంటి లైంగిక వ్యాధుల నుంచి ఇవి రక్షణ ఇవ్వలేవు. వాటి నుంచి రక్షణ కావాలంటే కండోమ్ తప్పనిసరి.

    3. గర్భనిరోధక మాత్రలు ఎప్పుడు వేసుకోవాలి?

    అసురక్షిత శృంగారం జరిగిన 72 గంటలలోపు ఈ మాత్రను వేసుకోవాలి. ఎంత త్వరగా వేసుకుంటే అంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఇది ఎమర్జెన్సీ పిల్ మాత్రమే, రెగ్యులర్‌గా వాడకూడదు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/గర్భనిరోధక మాత్రలు​ తీసుకోవాలా? లేక కండోమ్ వాడాలా? ఈ రెండు పద్ధతుల్లో 100% రక్షణ ఇచ్చేది ఏది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes