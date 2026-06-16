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    Best time to eat : ఏ సమయంలో ఏ ఆహారం తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు? ఇవి తెలుసుకోండి..

    మనం ఏం తింటున్నాం అనే దానితో పాటు ఏ సమయంలో తింటున్నామనేది కూడా అంతే ముఖ్యం. 'న్యూట్రి కేర్ డైట్ క్లినిక్' నిపుణుల ప్రకారం బరువు తగ్గడానికి, ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి బాడీ క్లాక్ (శరీర గడియారం) అనుగుణంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన డైట్ ప్లాన్ ఇదిగో..

    Published on: Jun 16, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    "మనం తినే ఆహారమే మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్దేశిస్తుంది" అని పెద్దలు ఊరికే అనలేదు! మనం తీసుకునే పోషకాలు మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని అంతలా ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే, కేవలం మంచి ఆహారం తినడమే కాకుండా, ఏ ఆహారాన్ని ఏ సమయంలో తింటున్నామనేది కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మన శరీరంలో ఒక అంతర్గత గడియారం (బాడీ క్లాక్) ఉంటుంది. దీనినే 'సిర్కాడియన్ రిథమ్' అంటారు. ఈ బాడీ క్లాక్ సమయాలకు అనుగుణంగా సరైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటే.. జీర్ణక్రియ మెరుగ్గా సాగడమే కాకుండా బరువు తగ్గడం కూడా చాలా సులభం అవుతుంది.

    ఏ సమయంలో ఆహారం తినాలి? (Unsplash)
    ఏ సమయంలో ఆహారం తినాలి? (Unsplash)

    ఈ విషయమై ప్రముఖ ‘న్యూట్రి కేర్ డైట్ క్లినిక్’ డైటీషియన్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో బాడీ క్లాక్ కాన్సెప్ట్‌ను వివరిస్తూ.. రోజంతా ఏయే సమయాల్లో ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలో ఒక స్పష్టమైన డైట్ ప్లాన్‌ను పంచుకున్నారు. మీరు బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా లేదా రోజంతా యాక్టివ్‌గా ఉండాలనుకున్నా ఈ టైమ్ టేబుల్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

    ఉదయం (ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు)

    మనం ఉదయం పూట తీసుకునే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఆ రోజంతటికీ పునాది లాంటిది. ఉదయాన్నే శరీరం చురుగ్గా మారడానికి పోషకాలతో కూడిన ఆహారం అవసరం.

    డైటీషియన్ సూచనల ప్రకారం ఉదయం పూట అవోకాడో టోస్ట్, గుడ్లు, అరటిపండ్లు, గ్రీక్ యోగర్ట్ (గట్టి పెరుగు), బెర్రీలు, ఓట్‌మీల్, కాటేజ్ చీజ్ (పనీర్), చియా పుడ్డింగ్ లేదా హోల్-గ్రెయిన్ టోస్ట్ వంటి ఆహారాలతో రోజును ప్రారంభించడం చాలా మంచిది. ఈ పదార్థాలలో ఉండే హెల్తీ ఫ్యాట్స్, ప్రొటీన్, ఫైబర్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3 యాసిడ్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ వంటి పోషకాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. పైగా ఇవి కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించి, మళ్లీ మళ్లీ ఆకలి వేయకుండా చూస్తాయి.

    మిడ్-మార్నింగ్ (ఉదయం 10 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు)

    ఉదయం టిఫిన్ చేసిన కొద్దిసేపటికి, అంటే లంచ్‌కు ముందు వచ్చే సమయాన్ని 'మిడ్-మార్నింగ్' అంటారు. ఈ సమయంలో తీసుకునే స్నాక్స్ మనల్ని అలసిపోకుండా, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంచేలా ఉండాలి.

    ఇందుకోసం పనీర్ ముక్కలు, ఉడికించిన గుడ్లు, ప్రొటీన్ స్మూతీ, ఆపిల్స్, బాదం పప్పులు, నారింజ పండ్లు, వాల్‌నట్స్, ఓట్స్, డార్క్ చాక్లెట్ లేదా నట్స్ తీసుకోవడం మంచిది. వీటిలో ఉండే ప్రొటీన్, హెల్తీ ఫ్యాట్స్, కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి స్థిరమైన శక్తిని ఇస్తూ, అనవసరమైన ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ (తిండిపై ధ్యాస) ను నియంత్రణలో ఉంచుతాయి.

    మధ్యాహ్నం భోజనం (మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి 2 గంటల వరకు)

    మధ్యాహ్న భోజనంలో ప్రొటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అన్నీ సమపాళ్లలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.

    డైటీషియన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. మధ్యాహ్న సమయంలో చికెన్ బ్రెస్ట్, క్వినోవా, పప్పుల బౌల్, వెజిటబుల్ రైస్, మిక్స్‌డ్ వెజిటబుల్స్, సాల్మన్ ఫిష్, అవోకాడో సలాడ్, చిలగడదుంప, పనీర్ ర్యాప్, శనగల సలాడ్, గ్రీక్ యోగర్ట్ లేదా తాజా పచ్చని ఆకుకూరల సలాడ్ తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ లీన్ ప్రొటీన్, ఫైబర్ కంటెంట్‌ను కలిగి ఉండి, జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగడానికి సాయపడతాయి. ఇది మధ్యాహ్నం పూట ఆఫీసులో లేదా ఇంట్లో వచ్చే బద్ధకాన్ని దూరం చేస్తుంది.

    సాయంత్రం (సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు)

    చాలామందికి జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక విపరీతంగా పుట్టేది ఈ సాయంత్రం సమయాల్లోనే. ఈ సమయంలోనే డైట్ నియమాలు ఎక్కువగా తప్పుతుంటాయి.

    అందుకే సాయంత్రం పూట గ్రీన్ టీ, ప్రొటీన్ యోగర్ట్, క్యారెట్ ముక్కలు, ట్రెయిల్ మిక్స్ (వివిధ రకాల గింజల మిశ్రమం), రైస్ కేక్స్, పీనట్ బట్టర్, ఫ్రూట్స్, చీజ్, ప్రొటీన్ బార్స్, వేయించిన శనగలు లేదా స్మూతీస్ వంటి హెల్తీ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవాలి. ఇవి సాయంత్రం పూట వచ్చే ఆకలిని సమర్థవంతంగా అణిచివేసి, శరీరానికి కావలసిన మేలు రకపు పోషకాలను అందిస్తాయి.

    రాత్రి భోజనం (రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు)

    రాత్రి పూట భోజనం వీలైనంత తేలికగా ఉండాలి, కానీ కడుపు నిండిన తృప్తిని ఇవ్వాలి. రాత్రి ఎనిమిది గంటల లోపే డిన్నర్ ముగించడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

    మీ రాత్రి భోజనంలో మిక్స్‌డ్ వెజిటబుల్ సూప్, స్టైర్ ఫ్రై వెజిటబుల్స్, రోస్టెడ్ వెజిటబుల్స్, పనీర్ బౌల్స్, పనీర్ లెట్యూస్ ర్యాప్స్, క్యాలీఫ్లవర్ రైస్, పాలకూర సలాడ్, క్వినోవా బౌల్స్, పప్పుల సూప్, తోఫు, వెజ్ బౌల్స్, శనగల సలాడ్ లేదా జుకిని నూడుల్స్ వంటి వాటిని చేర్చుకోవచ్చు. ఇవి తక్కువ క్యాలరీలు కలిగి ఉండి, రాత్రి పూట సులభంగా అరుగుతాయి. అంతేకాక వీటిలోని హెల్తీ ఫ్యాట్స్, ప్రొటీన్లు రాత్రి సమయంలో శరీర కణాల మరమ్మత్తుకు తోడ్పడతాయి.

    పడుకునే ముందు (రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు)

    రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత, పడుకోవడానికి కొద్దిసేపటి ముందు మనస్సు, శరీరం ప్రశాంతంగా మారడం చాలా అవసరం.

    అందుకోసం క్యామోమైల్ టీ, ఓట్స్ జావ, లెమన్ బామ్ టీ, అరటిపండు, ఆపిల్ ముక్కలు లేదా కుంకుమపువ్వు పాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఇవి నరాలను ఉత్తేజపరిచి, ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా రాత్రి పూట హాయిగా, గాఢంగా నిద్ర పట్టడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

    ఈ విధంగా మీ రోజువారీ ఆహారాన్ని బాడీ క్లాక్ ప్రకారం ప్లాన్ చేసుకుంటే శారీరక ఫిట్‌నెస్‌ను సాధించడం చాలా సులభం అవుతుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Best Time To Eat : ఏ సమయంలో ఏ ఆహారం తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు? ఇవి తెలుసుకోండి..
    Home/Lifestyle/Best Time To Eat : ఏ సమయంలో ఏ ఆహారం తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు? ఇవి తెలుసుకోండి..
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