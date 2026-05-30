Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Skipping meals side effects : బరువు తగ్గడానికి భోజనం మానేస్తున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!

    Weight loss tips :  బరువు తగ్గాలని భోజనం స్కిప్ చేస్తున్నారా? అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంటున్నారు ప్రముఖ ఫిట్‌నెస్ నిపుణురాలు దీప్తి శర్మ. దీనికి సంబంధించి కీలక విషయాలను షేర్​ చేశారు. భోజనం తినని వారు ఇవి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి..

    Published on: May 30, 2026 9:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే చాలా మంది.. త్వరగా బరువు తగ్గడానికి లేదా ఫలితాలను చూడటానికి తక్కువ తినడం లేదా భోజనం మానేయడం అత్యంత సులువైన మార్గమని భావిస్తారు. ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మానేయడం, లంచ్ ఆలస్యంగా చేయడం, రోజంతా కేవలం కాఫీలతోనే గడపడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే, ఇలా భోజనం మానేయడం వల్ల బరువు తగ్గకపోగా.. మీ ఫిట్‌నెస్ పురోగతి మరింత మందగిస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మల్టీఫిట్ డైరెక్టర్, ఫిట్‌నెస్ నిపుణురాలు దీప్తి శర్మ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. భోజనం మానేయడం వల్ల శరీరంలో ఎలాంటి ప్రతికూల మార్పులు వస్తాయో సవివరంగా వెల్లడించారు.

    బరువు తగ్గడానికి భోజనం మానేస్తున్నారా?
    బరువు తగ్గడానికి భోజనం మానేస్తున్నారా?

    "ఫిట్‌నెస్ అనేది కేవలం జిమ్‌లో ఎంత కష్టపడి వర్కౌట్ చేశామనే దానిపైనే ఆధారపడి ఉండదు. మనం తీసుకునే నిద్ర, శారీరక రికవరీ, ఒత్తిడి నిర్వహణ మరియు ప్రతిరోజూ శరీరానికి అందించే సరైన పోషకాహారంపైనే ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది," అని దీప్తి శర్మ స్పష్టం చేశారు.

    భోజనం మానేయడం వల్ల కలిగే 4 ప్రధాన నష్టాలు, నిపుణుల సూచనలు ఇక్కడ చూద్దాము..

    1. మందగించే మెటబాలిజం..

    మనం క్రమం తప్పకుండా భోజనం మానేసినప్పుడు, మన శరీరం ప్రమాదాన్ని పసిగట్టి శక్తిని ఖర్చు చేయడానికి బదులుగా.. ఉన్న శక్తిని దాచుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది.

    దీనివల్ల శరీరంలోని మెటబాలిజం (జీవక్రియల వేగం) నెమ్మదిస్తుంది.

    ఫలితంగా వర్కౌట్లు చేయడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, శారీరక రికవరీకి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

    అంతేకాకుండా ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోవడం, తీవ్రమైన మూడ్ స్వింగ్స్, నీరసం, జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరికలు పెరుగుతాయి.

    2. కండరాలు కరిగిపోయే ప్రమాదం..

    తక్కువ తింటే త్వరగా ఫ్యాట్ లాస్ (కొవ్వు కరగడం) అవుతుందనేది ఒక పెద్ద అపోహ.

    శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు, ముఖ్యంగా ప్రోటీన్ అందనప్పుడు.. శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును కరిగించడానికి బదులుగా, కండరాలను బ్రేక్‌డౌన్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది.

    ఇది మీరు సాధించాలనుకునే బలానికి, ఫిట్‌నెస్‌కు పూర్తిగా విరుద్ధం. దీనివల్ల శరీరం టోన్ అవ్వడానికి బదులు బలహీనంగా మారుతుంది.

    3. అనారోగ్యకరమైన ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్..

    అతిగా తినే ప్రమాదం: పగటిపూట భోజనం మానేసే వారు, సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయానికి విపరీతమైన ఆకలికి గురవుతారు. దీనివల్ల రాత్రి పూట నియంత్రణ కోల్పోయి అతిగా తినడం లేదా అనారోగ్యకరమైన ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వైపు మొగ్గు చూపడం జరుగుతుంది. శరీరాన్ని ఎక్కువసేపు ఆకలితో ఉంచడం వల్ల ఈటింగ్ ప్యాటర్న్స్ పూర్తిగా దెబ్బతింటాయి.

    4. మరి ఏం చేయాలి?

    శరీరాన్ని పస్తులు ఉంచి మార్పును ఆశించడం ఫిట్‌నెస్ అనిపించుకోదు. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి కోసం దీప్తి శర్మ ఈ క్రింది సూచనలు చేశారు:

    సమతుల్య ఆహారం : భోజనం మానేయడానికి బదులుగా.. ప్రోటీన్, ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), హెల్తీ ఫ్యాట్స్, మంచి కార్బోహైడ్రేట్లు కలిగిన సమతుల్య ఆహారాన్ని ముక్కలుగా తీసుకోండి.

    ఇవి మీ శరీరంలో ఎనర్జీ లెవెల్స్‌ను రోజంతా స్థిరంగా ఉంచుతాయి, వర్కౌట్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను మెరుగుపరుస్తాయి.

    డెటాక్స్ టీలు, క్రాష్ డైట్ల వంటి తాత్కాలిక పద్ధతులను నమ్మకుండా.. దీర్ఘకాలంలో శరీరం బలంగా, ఆరోగ్యంగా మారేలా పౌష్టికాహారాన్ని అందించడమే అసలైన ఫిట్‌నెస్ అని వైద్యులు, నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/Skipping Meals Side Effects : బరువు తగ్గడానికి భోజనం మానేస్తున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!
    Home/Lifestyle/Skipping Meals Side Effects : బరువు తగ్గడానికి భోజనం మానేస్తున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes