Green Tea vs Lemon water : పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు కరిగించేందుకు ఏది బెస్ట్? గ్రీన్ టీనా.. నిమ్మరసమా?
Belly fat loss : పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును వదిలించుకోవడానికి గ్రీన్ టీ, నిమ్మరసం నీళ్లు రెండు కూడా పాపులర్ డ్రింక్స్ అయినప్పటికీ.. ఇవి శరీరంలో పనిచేసే విధానం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం (జీవక్రియ) పెంచడంలో, ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ప్రాసెస్లో వీటి పాత్రను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
భారతదేశంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ రోజును గ్రీన్ టీ లేదా గోరువెచ్చని నిమ్మరసం నీళ్లతో ప్రారంభిస్తుంటారు. పొట్ట కొవ్వును కరిగించుకోవడంలో ఇవి ఎఫెక్టివ్ అవ్వడమే ఇందుకు కారణం. అయితే, ఈ రెండింటిలో ఏది వేగంగా పనిచేస్తుంది? 'జర్నల్ ఆఫ్ ఒబెసిటీ' పరిశోధనల ప్రకారం.. గ్రీన్ టీలో ఉండే క్యాటచిన్స్ నేరుగా కొవ్వును కరిగిస్తాయి. మరోవైపు నిమ్మరసం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఏది ఉత్తమమో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
1. గ్రీన్ టీ: ఫ్యాట్ బర్నింగ్ పవర్హౌస్!
నేరుగా శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించడంలో గ్రీన్ టీ అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇందులో ఉండే విలక్షణమైన పోషకాలు:
క్యాటచిన్స్, కెఫిన్: గ్రీన్ టీలో 'ఈజీసీజీ' (epigallocatechin gallate) అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ (క్యాటచిన్), తగినంత కెఫిన్ ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో కొవ్వు ఆక్సీడేషన్ పెంచి, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. అంటే శరీరం కొవ్వును శక్తిగా మార్చుకోవడానికి ఇది బాగా సహాయపడుతుంది.
ఎంత తాగాలి?: రోజుకు 2 నుంచి 3 కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగడం సురక్షితం. అయితే, కెఫిన్ వల్ల నిద్రకు భంగం కలగకుండా ఉండాలంటే రాత్రి వేళల్లో దీనికి దూరంగా ఉండాలి.
2. నిమ్మరసం నీళ్లు: డిటాక్స్ హీరో!
ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగడం భారతీయులకు ఒక అలవాటు. ఇది నేరుగా కొవ్వును కరిగించకపోయినప్పటికీ.. బరువు తగ్గే ప్రక్రియకు బలమైన పునాది వేస్తుంది.
హైడ్రేషన్ అండ్ విటమిన్ సీ: నిమ్మకాయలో ఉండే విటమిన్ సీ శరీరంలో ఫ్యాట్ ప్రాసెసింగ్కు తోడ్పడుతుంది. ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నిమ్మరసం నీళ్లు తాగడం వల్ల మలబద్ధకం వదిలి, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఇది కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి, టాక్సిన్లను బయటకు పంపుతుంది.
తేనె కలపవచ్చా?: నిమ్మరసంలో తేనె కలపడం మంచిదే అయినా, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు క్యాలరీలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తేనెను చాలా పరిమితంగా వాడాలి లేదా పూర్తిగా మానేయాలి.
రెండింటిలో ఏది వేగంగా పొట్ట కొవ్వును కరిగిస్తుంది?
ఫైనల్ రిజల్ట్: మీ లక్ష్యం కేవలం 'డైరక్ట్గా కొవ్వు కరగడం' అయితే, నిమ్మరసం కంటే గ్రీన్ టీ అత్యుత్తమమైనది! ఎందుకంటే ఇందులోని క్యాటచిన్స్ మెటబాలిజం రేటును యాక్టివ్గా పెంచుతాయి. నిమ్మరసం అనేది కేవలం మీ జీర్ణవ్యవస్థకు, హైడ్రేషన్కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక అద్భుతమైన సపోర్టింగ్ డ్రింక్ మాత్రమే.
ఒకే రోజులో రెండు తాగవచ్చా?
ఖచ్చితంగా తాగవచ్చు! నిజానికి ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ బరువు తగ్గడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
- ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేయడానికి, జీర్ణక్రియను ప్రారంభించడానికి గోరువెచ్చని నిమ్మరసం నీళ్లు తాగండి.
- ఆ తర్వాత పగటిపూట లేదా సాయంత్రం వేళల్లో మెటబాలిజం పెంచడానికి గ్రీన్ టీ తీసుకోండి.
బరువు తగ్గే ప్రయాణంలో చేసే 3 పెద్ద పొరపాట్లు..
అతిగా చక్కెర/తేనె కలపడం: గ్రీన్ టీ లేదా నిమ్మరసంలో ఎక్కువ చక్కెర లేదా తేనె కలిపితే క్యాలరీలు పెరిగిపోయి ఎలాంటి ఫలితం ఉండదు.
అనారోగ్యకరమైన ఆహారం: ఈ డ్రింక్స్ తాగుతూ.. జంక్ ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్స్ తింటే బరువు తగ్గడం అసాధ్యం.
ఇవే మ్యాజిక్ పిల్స్ అనుకోవడం: ఈ పానీయాలు కేవలం బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి తప్ప, ఇవే కొవ్వును పూర్తిగా కరిగించలేవు. పొట్ట కొవ్వు తగ్గాలంటే వీటితో పాటు సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సరైన నిద్ర, ఒత్తిడి లేని జీవితం చాలా అవసరం. జీరా వాటర్ లేదా అజ్వైన్ (వాము) వాటర్ కూడా దీనికి అదనపు ఊరటనిస్తాయి.
