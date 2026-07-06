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    Drinks for constipation : మలబద్ధకం వేధిస్తోందా? ఈ 5 పానీయాలతో సహజంగానే చెక్ పెట్టేయండి..

    Constipation natural remedies : ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న జీర్ణక్రియ సమస్యల్లో మలబద్ధకం ప్రధానమైనది. దీని నివారణకు టాబ్లెట్లు, మందులపై ఆధారపడకుండా, ఇంట్లోనే లభించే ఐదు రకాల ప్రత్యేక పానీయాల ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి సహజంగా ఎలా ఉపశమనం పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 06, 2026 9:08 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    మారిన జీవనశైలి, జంక్ ఫుడ్ సంస్కృతి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, తగినంత నీరు తాగకపోవడం వల్ల నేడు చాలామంది మలబద్ధకం బారిన పడుతున్నారు. ఈ సమస్య తలెత్తినప్పుడు చాలామంది సొంత వైద్యం లేదా తాత్కాలిక ఉపశమనం ఇచ్చే మందులను వాడుతుంటారు. అయితే, మన దైనందిన ఆహారపు అలవాట్లలో, పానీయాలలో చిన్నచిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మలబద్ధకాన్ని సహజంగానే దూరం పెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏయిమ్స్, హార్వర్డ్, స్టాన్‌ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలలో శిక్షణ పొందిన ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సౌరభ్ సేథీ.. ప్రేగుల కదలికలను మెరుగుపరిచి జీర్ణక్రియను సాఫీగా మార్చే 5 అద్భుతమైన డ్రింక్స్ గురించి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..

    ఈ పానీయాలతో మలబద్ధకం సమస్య దూరం!
    ఈ పానీయాలతో మలబద్ధకం సమస్య దూరం!

    1. కెఫిన్ పానీయాలు (బ్లాక్ కాఫీ, గ్రీన్ టీ)

    ఉదయాన్నే వేడివేడిగా బ్లాక్ కాఫీ లేదా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని డాక్టర్ సేథీ తెలిపారు. ఇవి మన శరీరంలో ‘గాస్ట్రోకోలిక్ రిఫ్లెక్స్’ని ప్రేరేపిస్తాయి. ఇవి తాగిన తర్వాత ప్రేగులలో సహజంగా కదలికలను పెంచే ఒక ప్రక్రియ. ఇందువల్లే చాలామందికి ఉదయాన్నే కాఫీ తాగగానే విరేచనం ఫ్రీగా అవుతుంది.

    2. కెఫిర్ బెర్రీ స్మూతీ

    కెఫిర్ అనేది ప్రోబయోటిక్స్ పుష్కలంగా ఉండే ఒక రకమైన పాల పదార్థం. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. కెఫిర్‌కు బెర్రీ పండ్లను కలిపి స్మూతీలా చేసుకుని తాగాలి. ఈ స్మూతీని మరింత శక్తివంతంగా మార్చడానికి ఇందులో ఒక చెంచా ఇసబ్‌గోల్, అవిసె గింజలు లేదా జనపనార గింజలు కలుపుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్ (పీచుపదార్థం) లభిస్తుంది.

    3. హెర్బల్ టీ

    గోరువెచ్చని ద్రవపదార్థాలు ప్రేగుల కదలికలను సహజంగానే ఉత్తేజపరుస్తాయి. కొన్ని రకాల హెర్బల్ టీల్లో ‘సెన్నా’ అనే సహజ సిద్ధమైన లాక్సేటివ్ (మలవిసర్జనను సులభతరం చేసే గుణం) ఉంటుంది. అయితే, ఈ సెన్నా కలిగిన టీలను కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసమే వాడాలి తప్ప, ప్రతిరోజూ అలవాటుగా మార్చుకోకూడదని డాక్టర్ హెచ్చరించారు.

    4. సోర్బిటాల్ అధికంగా ఉండే పండ్ల రసాలు

    నల్ల ద్రాక్ష, రేగు పండ్లు, పియర్స్, యాపిల్ జ్యూస్‌లలో 'సోర్బిటాల్' అనే సహజ చక్కెర ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. ఇది ప్రేగుల్లోకి నీటిని లాక్కోవడం ద్వారా మలాన్ని మెత్తగా మార్చి, సులువుగా బయటకు వచ్చేలా చేస్తుంది. అయితే, మార్కెట్లో దొరికే ప్యాక్డ్ జ్యూస్‌లు కాకుండా, ఇంట్లోనే పంచదార కలపకుండా తాజా పండ్ల రసాలను తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

    5. చియా ఫ్రెస్కా

    ఇది మలబద్ధకానికి ఒక అద్భుతమైన హోమ్ రెమెడీ. ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ చియా గింజలు, కొన్ని దోసకాయ ముక్కలు, పుదీనా ఆకులు, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచితే చియా గింజలు నానుతాయి. ఇలా నానిన చియా గింజల్లో పీచు పదార్థం అత్యధికంగా ఉంటుంది, ఇది ప్రేగులను శుభ్రం చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

    ముఖ్య గమనిక: ఈ పానీయాలు సాధారణ మలబద్ధకానికి, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటానికి మాత్రమే సహాయపడతాయి. ఒకవేళ మీ సమస్య కొన్ని వారాల పాటు తీవ్రంగా ఉంటే, విరేచనంలో రక్తం పడటం, తీవ్రమైన కడుపునొప్పి లేదా బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Drinks For Constipation : మలబద్ధకం వేధిస్తోందా? ఈ 5 పానీయాలతో సహజంగానే చెక్ పెట్టేయండి..
    Home/Lifestyle/Drinks For Constipation : మలబద్ధకం వేధిస్తోందా? ఈ 5 పానీయాలతో సహజంగానే చెక్ పెట్టేయండి..
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