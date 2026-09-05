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Happy Teachers' Day : గురుదేవోభవ! మీ టీచర్లకు ఇలా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

భారతదేశవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని గురువుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ, వారికి పంపే ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, సందేశాలు ఇవే..

Published on: Sep 5, 2026, 07:29:18 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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మన సమాజంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత అత్యున్నత స్థానం గురువుది. అజ్ఞానమనే చీకట్లను తుడిచిపెట్టి, జ్ఞానమనే వెలుగులను నింపే గురువులను పూజించడం భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్న ఆచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే ఏటా సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన దేశమంతటా "ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం" ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో విద్యార్థులు తమ గురువులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, వారి ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు. జీవితంలో మనకు మార్గదర్శకంగా నిలిచిన ఉపాధ్యాయులను, తల్లిదండ్రులను, మార్గదర్శకులను స్మరించుకోవడానికి ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.

మీ టీచర్లకు ఇలా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
మీ టీచర్లకు ఇలా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..

టీచర్స్ డే.. సెప్టెంబర్ 5నే ఎందుకు?

భారతదేశపు అగ్రగామి తత్వవేత్త, మహోన్నత ఉపాధ్యాయుడు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, మన దేశపు తొలి ఉపరాష్ట్రపతి, రెండో రాష్ట్రపతి అయిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని సెప్టెంబర్​ 5న టీచర్స్ డే జరుపుకుంటారు. మన తెలుగు నేల నుంచి వచ్చి దేశ అత్యున్నత పీఠాన్ని అధిరోహించిన రాధాకృష్ణన్, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం (ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ), బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయాలకు వైస్-ఛాన్సలర్‌గానూ సేవలందించారు.

1962లో ఆయన రాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు, ఆయన విద్యార్థులు, మిత్రులు ఆయన పుట్టినరోజును వైభవంగా జరపాలని కోరారు. దానికి స్పందించిన రాధాకృష్ణన్.. "నా పుట్టినరోజును ప్రత్యేకంగా జరిపే కంటే, ఈ రోజును దేశంలోని ఉపాధ్యాయులందరి గౌరవార్థం 'ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం'గా జరిపితే నేను ఎంతో సంతోషిస్తాను," అని ప్రకటించారు.

నాటి నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ గురువుల గౌరవ దినోత్సవంగా మారింది.

రాధాకృష్ణన్ దృష్టిలో విద్య అంటే ఏంటి?

విద్య అంటే కేవలం పుస్తకాల్లోని సమాచారాన్ని బట్టీ పట్టడం, పరీక్షల్లో మార్కులు తెచ్చుకోవడం లేదా ఉద్యోగానికి అవసరమైన సాంకేతిక నైపుణ్యాలు సంపాదించడం మాత్రమే కాదని రాధాకృష్ణన్ నమ్మారు. సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే స్వతంత్ర ఆలోచనా ధోరణిని, హేతుబద్ధతను, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని పెంపొందించడమే నిజమైన విద్య అని ఆయన నిర్వచించారు.

టీచర్స్ డే 2026- మీ గురువులు ఈ విషెష్ పంపించండి..

మీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దిన గురువులకు, ఉపాధ్యాయులకు ఈ కింది ప్రత్యేక సందేశాలతో మీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి:

హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు:

1.ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! మాకు మార్గదర్శనం చేస్తూ, స్ఫూర్తిని నింపుతూ మంచి మానవులుగా తీర్చిదిద్దినందుకు ధన్యవాదాలు.

2. గురుదేవులకు ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! మీరు నేర్పిన పాఠాలు పుస్తకాలకే పరిమితం కాలేదు.. జీవితాంతం మా వెంట నిలుస్తాయి.

3. మా మేధస్సును జ్ఞానంతో, మా హృదయాలను ఆత్మవిశ్వాసంతో నింపిన ప్రియమైన ఉపాధ్యాయులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు!

4. మీ సహనం, విజ్ఞానం, ఆప్యాయత మా జీవితాల్లో శాశ్వతమైన మార్పును తీసుకొచ్చాయి. ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

5. గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు కేవలం పాఠాలు చెప్పడు.. లక్ష్యాల వైపు నడిచే స్ఫూర్తిని నింపుతాడు. మాకు ఆ స్ఫూర్తినిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు!

6. మాపై మాకే నమ్మకం పోయిన సమయంలో కూడా మమ్మల్ని నమ్మి ప్రోత్సహించిన మీకు హృదయపూర్వక ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

7. మీ మాటలు మాకు ప్రేరణ, మీ మార్గదర్శకత్వం మా భవిష్యత్తు, మీ దయ మాకు కొండంత బలం. హ్యాపీ టీచర్స్ డే!

8. మా జీవిత ప్రయాణంలో మీ బోధనలు ఎల్లప్పుడూ వెలుగు దివ్వెలా నిలుస్తాయి. ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

9. ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న ప్రతి విద్యార్థి వెనుక.. వారిని నిరంతరం ప్రోత్సహించే ఒక గొప్ప గురువు ఉంటారు. ఆ గురువు మీరే! ధన్యవాదాలు.

10. మీ విద్యార్థులకు మీరు రోజువారీ అందించే సంతోషం, స్ఫూర్తి మీకు కూడా ఎల్లప్పుడూ లభించాలని కోరుకుంటున్నాం!

గౌరవప్రదమైన వందనాలు:

11. భవిష్యత్ తరాలను తీర్చిదిద్దడానికి తమ జీవితాలను అంకితం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

12. అభ్యాసాన్ని అర్థవంతంగా మార్చే ప్రతి గురువుకు నా హృదయపూర్వక గౌరవాలు మరియు నమస్కారాలు.

13. మీ నిరంతర కృషికి, సహనానికి, విజ్ఞానానికి ప్రణామాలు. మీరు తీర్చిదిద్దిన జీవితాలను చూసి మీరు ఎల్లప్పుడూ గర్వపడాలని ఆశిస్తున్నాం!

14. జ్ఞానాన్ని విచక్షణగా, విద్యార్థులను విజేతలుగా మార్చే ఉపాధ్యాయులందరికీ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ వందనాలు!

15. ఉపాధ్యాయ వృత్తి కేవలం ఒక ఉద్యోగం కాదు.. సమాజ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే అత్యంత పవిత్రమైన బాధ్యత. హ్యాపీ టీచర్స్ డే!

క్లుప్త సందేశాలు:

16. మా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన గురువులకు ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

17. మీ మార్గదర్శకత్వం మాకు మాటల్లో చెప్పలేనంత విలువైనది. హ్యాపీ టీచర్స్ డే!

18. నేర్పించినందుకు, నడిపించినందుకు, నమ్మినందుకు ధన్యవాదాలు. ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

19. ప్రతి పాఠాన్ని అర్థవంతంగా మార్చే నా ప్రియమైన ఉపాధ్యాయుడికి టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు!

20. గొప్ప గురువుతోనే జ్ఞానం మొదలవుతుంది. మాకు అటువంటి గురువుగా నిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు!

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/Lifestyle/Happy Teachers' Day : గురుదేవోభవ! మీ టీచర్లకు ఇలా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
Home/Lifestyle/Happy Teachers' Day : గురుదేవోభవ! మీ టీచర్లకు ఇలా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలపండి..
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