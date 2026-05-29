No Sugar Challenge : నెల రోజుల పాటు చక్కెరకు దూరంగా ఉంటే బరువు ఎంత తగ్గుతారో తెలుసా?
Sugar cut diet plan : నెల రోజుల పాటు చక్కెరకు దూరంగా ఉంటే.. ఎంత బరువు తగ్గుతారు? అసలు ఈ ప్లాన్ని ఎలా అమలు చేయాలి? క్రేవింగ్స్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? ఈ సమయంలో పండ్లు కూడా తినకూడదా? మీ ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానాలను వివరంగా తెలుసుకోండి..
Sugar cut before and after : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ‘నో షుగర్ ఛాలెంజ్’ ఒక ట్రెండ్గా మారింది. ఒక నెల రోజుల పాటు చక్కెర లేదా తీపి పదార్థాలను పూర్తిగా మానేస్తే బరువు తగ్గడంతో పాటు చర్మ ఆరోగ్యం, ఎనర్జీ లెవెల్స్ అద్భుతంగా మారతాయని చాలా మంది క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. చక్కెరను నిరోధించడం వల్ల బరువు తగ్గడం, జీవక్రియలు మెరుగుపడటం అనేది నిజమే అయినప్పటికీ, కేవలం ఒక నెలలోనే వ్యక్తి ఎంత బరువు తగ్గుతాడనేది.. వారి శారీరక శ్రమ, తీసుకునే క్యాలరీలు, జీవక్రియలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చక్కెరను మానేయడం వల్ల శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాము..
సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ప్యాకేజ్డ్ జ్యూస్లు, స్వీట్లు, బేకరీ ఫుడ్స్, అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ ఆహారాల ద్వారా మనం తీసుకునే అదనపు చక్కెర మనకు తెలియకుండానే శరీరంలో క్యాలరీల భారాన్ని పెంచుతుంది. దీనిని నియంత్రించినప్పుడు శరీరంలో విప్లవాత్మక మార్పులు మొదలవుతాయి.
తీపిని పూర్తిగా దూరం పెడితే నెల రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి:
1. నెలలో ఎంత బరువు తగ్గొచ్చు?
మితంగా లేదా ఎక్కువగా స్వీట్లు, కూల్ డ్రింక్స్ తాగే అలవాటు ఉన్నవారు వాటిని అకస్మాత్తుగా ఆపేసినప్పుడు వేగంగా మార్పులను గమనిస్తారు.
వాటర్ వెయిట్ తగ్గడం: చక్కెర, రిఫైండ్ కార్బోహైడ్రేట్లను తగ్గించినప్పుడు, శరీరంలో గ్లైకోజెన్ నిల్వలు తగ్గుతాయి. గ్లైకోజెన్ తనతో పాటు నీటిని పట్టి ఉంచుతుంది. కాబట్టి చక్కెర మానేసిన మొదటి కొన్ని రోజుల్లోనే శరీరం బరువు తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది కొవ్వు కరగడం కాదు, కేవలం వాటర్ వెయిట్ మాత్రమే.
బాడీ షేప్ మార్పు: శరీరం ఉబ్బినట్లు ఉండటం, ముఖంపై వాపు వంటివి కొద్ది రోజుల్లోనే తగ్గుతాయి. నెల రోజులు స్థిరంగా ఉంటే, క్యాలరీల లోటు ఏర్పడి కొన్ని కిలోల బరువు సులభంగా తగ్గుతారు.
2. షుగర్ క్రేవింగ్స్, ఆకలి నియంత్రణ..
చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు మెదడులోని రివార్డ్ పాత్వేస్ను ప్రేరేపిస్తాయి. అందుకే తీపి తిన్న కొద్దీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది.
నో షుగర్ ఛాలెంజ్ ప్రారంభించిన మొదటి రెండు మూడు రోజులు తీవ్రమైన క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి.
కానీ ఒక వారం దాటిన తర్వాత మెదడు అలవాటు పడుతుంది. దీనివల్ల ఆకలి నియంత్రణలోకి వస్తుంది, అనవసరమైన స్నాక్స్ తినే అలవాటు, అతిగా తినడం తగ్గుతాయి.
రోజంతా స్థిరమైన ఎనర్జీ.. మెరుగైన నిద్ర!
చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు ఒకేసారి పెరిగి, అంతే వేగంగా పడిపోతాయి. దీనివల్ల తిన్న కాసేపటికే నీరసం, మగతగా అనిపిస్తుంది. చక్కెరను మానేయడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ స్థిరంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత వచ్చే అలసట తగ్గి, రోజంతా ఎనర్జీగా ఉంటారు. ఏకాగ్రత పెరగడంతో పాటు రాత్రి పూట నిద్ర నాణ్యత కూడా మెరుగుపడుతుంది.
3. అన్ని రకాల చక్కెరలు ఒకటేనా?
నిపుణులు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్లో ఉండే తెల్ల చక్కెర, కార్న్ సిరప్ వంటి యాడెడ్ షుగర్స్ శరీరానికి హానికరం. కానీ..
పండ్లు, పాలు వంటి సహజసిద్ధమైన ఆహారాలలో ఉండే చక్కెరలు సురక్షితమైనవి.
పండ్ల ద్వారా శరీరానికి చక్కెరతో పాటు ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు లభిస్తాయి. ఇవి శరీరంలో షుగర్ నెమ్మదిగా ఎక్కేలా చేస్తాయి. కాబట్టి పండ్లను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు.
కఠినమైన నియమాలు వద్దు.. స్థిరమైన అలవాట్లు ముఖ్యం!
శరీరాన్ని మొండిగా పస్తులు ఉంచే కఠినమైన డైట్లు ఎక్కువ కాలం కొనసాగవు! కాబట్టి చక్కెరను పూర్తిగా జీవితం నుంచి తొలగించాలనే ఒత్తిడి తీసుకోకుండా కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అవి..
- కూల్ డ్రింక్స్, ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్లకు దూరంగా ఉండటం.
- కాఫీ, టీలలో చక్కెర మోతాదును బాగా తగ్గించడం.
- ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కొనేటప్పుడు వెనుక ఉండే 'న్యూట్రిషన్ లేబుల్స్' చదివి యాడెడ్ షుగర్ లేనివి ఎంచుకోవడం.
- ఆహారంలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ శాతం ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం.
నెల రోజుల పాటు అదనపు చక్కెరను నియంత్రిస్తే బరువు తగ్గడమే కాకుండా టైప్-2 డయాబెటిస్, బెల్లీ ఫ్యాట్, గుండె జబ్బుల ముప్పును దీర్ఘకాలంలో అరికట్టవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.