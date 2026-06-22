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    Vegetable soup : బెల్లీ ఫ్యాట్‌తో విసిగిపోయారా? భోజనానికి ముందు ఈ సూప్ తాగితే చాలు!

    Vegetable soup health benefits : పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించుకోవడానికి కఠినమైన డైటింగ్‌లు చేయాల్సిన పనిలేదు. ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం లేదా రాత్రి భోజనానికి ముందు ఒక కప్పు వెజిటెబుల్ సూప్ తాగడం ద్వారా అతిగా తినడాన్ని అరికట్టి, బరువును సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు అని మీకు తెలుసా?

    Published on: Jun 22, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    How to reduce belly fat : బరువు తగ్గడం, ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయే కొవ్వు (బెల్లీ ఫ్యాట్) కరిగించుకోవడం ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి పెద్ద సవాలుగా మారింది! దీనికోసం క్యాలరీలను తగ్గించడం, నచ్చిన ఆహారాలను పూర్తిగా మానేయడం వంటి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు డైట్‌లో నుంచి పదార్థాలను తగ్గించడం కంటే, సరైన సమయంలో సరైన ఆహారాన్ని చేర్చుకోవడం వల్ల మరింత మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని తెలుసా? అలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఆరోగ్యకరమైన అలవాటే.. భోజనానికి ముందు వేడివేడి వెజిటెబుల్ సూప్ తాగడం!

    వెజిటేబుల్ సూప్ (Representative Image)
    వెజిటేబుల్ సూప్ (Representative Image)

    వాటర్ కంటెంట్, పీచుపదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉండే వెజిటెబుల్ సూప్ బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఒక అద్భుతమైన ఆహారం. ఇది ఏదో మంత్రం వేసినట్లు కొవ్వును కరిగించకపోయినా.. మనం అతిగా తినకుండా నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జీవనశైలిలో పెద్దగా మార్పులు చేయకుండానే శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును, ముఖ్యంగా బెల్లీ ఫ్యాట్‌ను తగ్గించుకోవడానికి ఈ చిన్న అలవాటు ఎలా సహాయపడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    అతిగా తినడానికి బ్రేక్.. పోర్షన్ కంట్రోల్!

    భోజనానికి ముందు వెజిటెబుల్ సూప్ తాగడం వల్ల మనం అన్నం తినడం ప్రారంభించక ముందే కడుపు కాస్త నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. ముక్కలు ముక్కలుగా కోసిన కూరగాయల్లో ఉండే ఫైబర్, నీటి శాతం కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల మెయిన్ కోర్స్ (భోజనం) తినేటప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహారం పరిమాణం సహజంగానే తగ్గుతుంది. లంచ్ లేదా డిన్నర్ సమయంలో ఎక్కువగా తినే అలవాటు ఉన్నవారికి, తద్వారా పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పెరుగుతున్న వారికి ఈ చిట్కా బాగా పనిచేస్తుంది.

    కేవలం పొట్ట కొవ్వు మాత్రమే కాదు..

    చాలా మంది పొట్ట దగ్గర కొవ్వు తగ్గడం పైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు. కానీ, శరీరంలో క్యాలరీల సమతుల్యత దెబ్బతిన్నప్పుడు కొవ్వు అనేది శరీరం మొత్తం పెరుగుతుంది. భోజనానికి ముందు సూప్ తాగడం వల్ల శరీరంలోకి వెళ్లే మొత్తం క్యాలరీల పరిమాణం తగ్గుతుంది. ఈ అలవాటును రోజూ క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే.. కాలక్రమేణా నడుము భాగంతో పాటు శరీరంలోని ఇతర భాగాల్లోని కొవ్వు కూడా క్రమంగా కరుగుతుంది. రాత్రికి రాత్రే ఫలితాలు ఆశించకుండా, దీనిని ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవడం ముఖ్యం.

    ఇన్సులిన్ రెస్పాన్స్ మెరుగుపడుతుంది..

    మనం తినే ఆహార సమయాల మధ్య సరైన గ్యాప్ పాటించడం మెటబాలిక్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం. భోజనానికి ముందు తేలికపాటి వెజిటెబుల్ సూప్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఆహారాన్ని నిదానంగా, ఆస్వాదిస్తూ తినగలుగుతాము. ఇది భారీ భోజనం చేసినప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. ఇన్సులిన్ పనితీరు సమర్థవంతంగా సాగినప్పుడు బరువు నియంత్రణ చాలా సులభం అవుతుంది.

    తక్కువ క్యాలరీలు.. ఎక్కువ పోషకాలు

    సూప్‌లలో క్రీమ్ లేదా ఎక్కువ నూనె వాడకుండా తయారు చేసినప్పుడు.. ఇవి చాలా తక్కువ క్యాలరీలతో పాటు శరీరానికి కావలసిన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందిస్తాయి. సీజనల్ కూరగాయలతో చేసే సూప్‌లు శరీరాన్ని బరువుగా మార్చకుండానే అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయని న్యూట్రిషనిస్ట్ అంజలి మెహతా తెలిపారు. కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఇస్తూనే క్యాలరీలను తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఇదొక బెస్ట్ స్టార్టర్.

    ఇంట్లోనే సులభంగా వెజిటెబుల్ సూప్ తయారీ విధానం..

    కావలసిన పదార్థాలు:

    క్యారెట్: 1 (చిన్న ముక్కలుగా కోసినవి)

    బీన్స్: అర కప్పు

    పాలకూర: 1 కప్పు (తరిగినది)

    టమోటా: 1 (ముక్కలుగా కోసినది)

    ఆనపకాయ (సొరకాయ) ముక్కలు: అర కప్పు

    జీలకర్ర: అర టీస్పూన్

    మిరియాల పొడి: అర టీస్పూన్ (తాజాది)

    ఉప్పు: రుచికి సరిపడా

    వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 3–4 (సన్నగా తరిగినవి)

    నూనె: 1 టీస్పూన్

    నీళ్లు: 3–4 కప్పులు

    తయారీ విధానం:

    ఒక పాత్రలో ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేయాలి.

    అందులో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, జీలకర్ర వేసి మంచి సువాసన వచ్చేవరకు వేయించాలి.

    ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, సొరకాయ, బీన్స్, పాలకూర, టమోటా ముక్కలను అందులో వేయాలి.

    తర్వాత 3 నుంచి 4 కప్పుల నీళ్లు పోసి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి.

    కూరగాయ ముక్కలన్నీ మెత్తగా ఉడికే వరకు (దాదాపు 15-20 నిమిషాలు) సన్నని మంటపై ఉడికించాలి.

    సూప్ చిక్కగా కావాలనుకుంటే లైట్‌గా బ్లెండ్ చేయవచ్చు లేదా కూరగాయ ముక్కలు తగులుతూ ఉండాలనుకుంటే అలాగే ఉంచేయవచ్చు.

    చివరగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు అర టీస్పూన్ మిరియాల పొడి చల్లుకుంటే వేడివేడి వెజిటెబుల్ సూప్ రెడీ.

    వెజిటెబుల్ సూప్ ఎప్పుడు తాగాలి?

    మంచి ఫలితాల కోసం భోజనానికి దాదాపు 15 నుంచి 20 నిమిషాల ముందు ఈ వెజిటెబుల్ సూప్ తాగాలి. అప్పుడే కడుపు నిండినట్లు తెలిపే సంకేతాలను మెదడుకు పంపడానికి శరీరానికి తగిన సమయం దొరుకుతుంది. సూప్ ఎప్పుడూ గోరువెచ్చగా, తక్కువ మసాలాలతో ఉండాలి. ఇది భోజనానికి ప్రత్యామ్నాయం కాదు, కేవలం భోజనానికి ముందు తీసుకునే స్టార్టర్ మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి.

    అయితే వెజిటెబుల్ సూప్ అనేది సమతుల్య ఆహారంలో ఒక భాగం మాత్రమే. సూప్‌లలో క్రీమ్, బట్టర్ (వెన్న) లేదా కార్న్‌ఫ్లోర్ వంటి పిండి పదార్థాలను అస్సలు కలపకూడదు. ఇవి క్యాలరీలను పెంచుతాయి. ఈ అలవాటుతో పాటు సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం, ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల బరువును శాశ్వతంగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Vegetable Soup : బెల్లీ ఫ్యాట్‌తో విసిగిపోయారా? భోజనానికి ముందు ఈ సూప్ తాగితే చాలు!
    Home/Lifestyle/Vegetable Soup : బెల్లీ ఫ్యాట్‌తో విసిగిపోయారా? భోజనానికి ముందు ఈ సూప్ తాగితే చాలు!
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