Mallika Sherawat : 49ఏళ్ల వయస్సులోనూ నాజూకు నడుము- మల్లికా షెరావత్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
Mallika Sherawat fitness : మల్లికా షెరావత్.. సినీ ప్రియులకు పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేని పేరు ఇది. తన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఈమె ఇప్పుడు తన ఫిట్నెస్తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. మరి మల్లికా షెరావత్ లాంటి ఫిట్ బాడీ మీకు కూడా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
అక్టోబర్ 2026 నాటికి 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోబోతున్న బాలీవుడ్ నటి మల్లికా షెరావత్, ఇటీవల తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా జిమ్ సెల్ఫీలను షేర్ చేశారు. తన టోన్డ్ బాడీని ప్రదర్శిస్తూ వ్యాయామ దుస్తుల్లో, డంబెల్స్- పవర్ రాక్స్ మధ్య ఉన్న ఆమె ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. మే 3న ఆమె చేసిన ఈ పోస్ట్ కేవలం 'అదృష్టం' గురించి కాదు, 40 ఏళ్ల చివరి దశలో కూడా ఫిట్నెస్ను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన 'పట్టుదల' గురించి తెలియజేస్తోంది.
"అదృష్టం కాదు. షార్ట్కట్లు లేవు," అని ఆమె తన క్యాప్షన్లో రాశారు. "ఈ శరీరాన్ని నేను రోజురోజుకీ, ప్రతి వ్యాయామంతో నిర్మించుకున్నాను. నాకు వ్యాయామం చేయాలని అనిపించని రోజుల్లో కూడా నేను దీనిని కొనసాగించాను. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రారంభించవచ్చు. మనసు నిశ్చయించుకుంటే శరీరం సహకరిస్తుంది," అని మల్లికా షెరావత్ పేర్కొన్నారు.
50 ఏళ్లకు చేరువయ్యే కొద్దీ మెటబాలిజం (జీవక్రియ) పడిపోతుందని లేదా 'బాడీ గోల్స్' అందుకోవడం అసాధ్యమని భావించే వారికి మల్లికా ఫిట్నెస్ ఒక సమాధానం. వ్యాయామం తీవ్రత కంటే దానిని క్రమం తప్పకుండా చేయడంపైనే ఆమె దృష్టి పెట్టారు. ఫ్లాట్ స్టొమక్ అనేది ఏదో ఒక ట్రెండ్ వల్ల వచ్చేది కాదని, అది దీర్ఘకాలిక క్రమశిక్షణ వల్ల లభించే ఫలితమని ఆమె నిరూపించారు.
మల్లికా షెరావత్ లాంటి ఫిట్ బాడీని ఎలా సాధించాలి?
మల్లికా సాధించిన ఫలితాలు స్ఫూర్తిదాయకమే అయినప్పటికీ, అటువంటి ఫిజిక్ను సాధించడానికి ఒక సమగ్రమైన విధానం అవసరం. జూన్ 2024 'హెల్త్లైన్' నివేదిక ప్రకారం.. శరీరంలో కేవలం ఒక నిర్దిష్ట భాగంలో మాత్రమే కొవ్వును తగ్గించడం అనేది జీవశాస్త్రపరంగా కష్టం. దీనికి బదులుగా ఆహారం, వ్యాయామం, జీవనశైలి మార్పుల కలయిక ద్వారా శరీరంలోని మొత్తం కొవ్వును తగ్గించి, కండరాలను తీర్చిదిద్దుకోవాలి.
1. కండరాల పెరుగుదల, కొవ్వు తగ్గింపుకు ఆహారం-
సన్నని, దృఢమైన శరీరాన్ని నిర్మించడానికి ఆహారమే పునాది. హెల్త్లైన్ కింది పోషకాహార సూత్రాలను సూచిస్తోంది:
ప్రొటీన్కు ప్రాధాన్యత: ప్రొటీన్ కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. బరువు తగ్గే సమయంలో కండరాలు తగ్గిపోకుండా చూస్తుంది. అంతేకాకుండా, ప్రొటీన్ జీర్ణం కావడానికి శరీరం ఎక్కువ క్యాలరీలను ఖర్చు చేస్తుంది.
పీచు పదార్థం పెంచండి: ఓట్స్, పప్పు ధాన్యాలు, బ్రోకలీలో ఉండే కరిగే పీచు పదార్థం నీటిని గ్రహించి జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది. ఇది అవయవాల చుట్టూ ఉండే ప్రమాదకరమైన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
చక్కెర, రిఫైన్డ్ కార్బ్స్ తగ్గించండి: ఎక్కువ చక్కెర తీసుకోవడం వల్ల నడుము చుట్టూ కొవ్వు పెరుగుతుంది. మైదా వంటి రిఫైన్డ్ పిండి పదార్థాలకు బదులుగా తృణధాన్యాలను ఎంచుకోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ స్థాయిలు అదుపులో ఉండి, పొట్ట దగ్గర కొవ్వు చేరడం తగ్గుతుంది.
ప్రోబయోటిక్స్ తీసుకోండి: పెరుగు, కిమ్చీ వంటి పులియబెట్టిన ఆహారాలు జీర్ణక్రియకు సహాయపడే బ్యాక్టీరియాను మెరుగుపరుస్తాయి, ఇవి బరువు నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
2. వ్యూహాత్మక వ్యాయామ అలవాట్లు-
మల్లికా తన శరీరాన్ని 'రెప్ బై రెప్' నిర్మించానని చెప్పడం, ఆమె రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ (బరువులు ఎత్తడం) పై దృష్టి పెట్టినట్లు సూచిస్తుంది. హెల్త్లైన్ కింది వ్యాయామ వ్యూహాలను సిఫార్సు చేస్తోంది:
రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్: బరువులు ఎత్తడం లేదా బాడీ వెయిట్ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మెటబాలిక్ రేటు స్థిరంగా ఉంటుంది, కండరాల క్షీణతను నివారిస్తుంది.
హెచ్ఐఐటీ (హై-ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వల్ ట్రైనింగ్): తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ శ్రమతో కూడిన వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల వర్కవుట్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా మెటబాలిజం చురుగ్గా ఉంటుంది.
నిలబడి వ్యాయామం చేయండి: వ్యాయామాలను కూర్చుని చేసే కంటే నిలబడి చేయడం వల్ల శరీరంలోని కోర్ కండరాలు ఎక్కువగా నిమగ్నమవుతాయి, ఎక్కువ శక్తి ఖర్చవుతుంది.
కార్డియోను విస్మరించవద్దు: గుండె ఆరోగ్యం కోసం, క్యాలరీలను కరిగించడం కోసం వారానికి 150-300 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం లేదా సైక్లింగ్ వంటి వ్యాయామాలు చేయాలి.
3. జీవనశైలి మార్పులు-
వ్యాయామం చేయాలని అనిపించని రోజుల్లో కూడా ముందుకు నడిపించేవి మన జీవనశైలి అలవాట్లే. హెల్త్లైన్ ప్రకారం, కిందివి ఫిట్నెస్కు తోడ్పడతాయి:
సరైన నిద్ర: నాణ్యమైన నిద్ర కొవ్వు తగ్గుదలతో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. పెద్దలు రాత్రిపూట కనీసం 7 గంటలు నిద్రపోవాలి.
ఒత్తిడి నిర్వహణ: మితిమీరిన ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో 'కార్టిసోల్' అనే హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. ఇది ఆకలిని పెంచి, పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు చేరేలా ప్రేరేపిస్తుంది.
మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్: ఆకలిని గుర్తించి తినడం, తినేటప్పుడు టీవీ లేదా ఫోన్ వంటి పరధ్యానం లేకుండా చూసుకోవడం వల్ల అతిగా తినడాన్ని నివారించవచ్చు.
మీరు కేవలం పొట్ట దగ్గర మాత్రమే కొవ్వును తగ్గించలేకపోయినా, సరైన పోషకాహారం, నిరంతర రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్, ఒత్తిడి నిర్వహణ ద్వారా ఏ వయసులోనైనా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చని మల్లికా షెరావత్ ఫిజిక్ నిరూపిస్తోంది.
ఆమె అన్నట్లు.. "మనసు సిద్ధమైతే శరీరం స్పందిస్తుంది."
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More