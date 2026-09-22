Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Long Life Secrets : ఈ బామ్మకు వచ్చే నెలలో 101ఏళ్లు! సంతోషంగా బతకాలంటే ఆమె చెప్పిన సూత్రాలు పాటించాల్సిందే..

వచ్చే నెలలో 101వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్న నటాలీ గ్రోగర్ అనే వృద్ధురాలు తన సుదీర్ఘ, ఆరోగ్యకరమైన జీవిత రహస్యాలను పంచుకున్నారు. కఠినమైన ఆహార నియమాలు కాకుండా, రోజూ ఉదయాన్నే తను పాటించే కొన్ని చిన్నచిన్న అలవాట్లే తనను నిత్య యవ్వనంగా ఉంచుతున్నాయని వెల్లడించారు.

Published on: Sep 22, 2026, 07:30:34 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

నూరేళ్లు జీవించడం ఒక ఎత్తైతే.. ఆ వయస్సులోనూ ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా, ముఖంలో చిరునవ్వుతో జీవించడం మరో ఎత్తు. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీకి చెందిన నటాలీ గ్రోగర్ సరిగ్గా ఇదే బాటలో సాగుతూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. వచ్చే నెలలో ఆమె 101వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతుండటం విశేషం. ఈ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంటున్న సందర్భంగా ఓ ప్రముఖ మ్యాగజైన్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో తన సుదీర్ఘ, సంతృప్తికరమైన జీవిత రహస్యాలను పంచుకున్నారు.

కుటుంబ సభ్యులతో తన 100వ పుట్టిన రోజు జరుపుకున్న నటాలీ గ్రోగర్
కుటుంబ సభ్యులతో తన 100వ పుట్టిన రోజు జరుపుకున్న నటాలీ గ్రోగర్

ప్రస్తుతం న్యూజెర్సీలోని ఇంగిల్‌వుడ్‌లో ఉన్న 'ది బ్రిస్టల్' అసిస్టెడ్ లివింగ్ కమ్యూనిటీలో నివసిస్తున్న నటాలీ.. దీర్ఘాయువు కోసం అందరూ అనుకునేలా కఠినమైన డైటింగ్ లేదా సంక్లిష్టమైన వ్యాయామాలు చేయలేదని చెప్పారు. కేవలం చిన్నపాటి రోజువారీ అలవాట్లు, సానుకూల ఆలోచనా విధానమే తనను ఇంతకాలం ఆరోగ్యంగా ఉంచాయని వివరించారు.

ఉదయాన్నే మేకప్.. నచ్చిన దుస్తులు!

100 ఏళ్లు దాటిన వారు సాధారణంగా విశ్రాంతికే పరిమితమవుతారని భావిస్తారు. కానీ నటాలీ ఉదయాన్నే లేవగానే తన కోసం కొంత సమయం కేటాయిస్తారు.

“నేను ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లేచి నాకు ఇష్టమైన దుస్తులను ఎంచుకుని ధరిస్తాను. కాస్త మేకప్ వేసుకుని, ఆ రోజంతా ఉత్సాహంగా గడిపేందుకు సిద్ధమవుతాను. ఇది నా రోజును సరిగ్గా ప్రారంభించేలా చేయడమే కాకుండా మనస్సుకు మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది,” అని నటాలీ వెల్లడించారు.

శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని ఆమె నమ్ముతారు.

శారీరక శ్రమ.. మితాహార నియమం

ఆరోగ్యకరమైన శరీరం కోసం శారీరక శ్రమ ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని నటాలీ స్పష్టం చేశారు. గతేడాది వరకు ఆమె ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా వాకింగ్ చేయడంతో పాటు డాన్స్ కూడా చేసేవారట.

“ఆహ్లాదకరమైన స్వభావం, సానుకూల దృక్పథం నన్ను ఎప్పుడూ యవ్వనంగా ఉంచుతాయని నేను భావిస్తాను. శారీరక శ్రమ చాలా ముఖ్యం. నేను క్రమం తప్పకుండా వాకింగ్, డాన్స్ చేసేదాన్ని. కానీ మన శరీరంపైనా, ఆత్మపైనా మన వైఖరి చూపించే ప్రభావం చాలా గొప్పది. నేను తినే ఆహారం పట్ల కూడా జాగ్రత్త వహిస్తాను. నాకు నచ్చినవి తింటాను, కానీ ఎప్పుడూ పరిమితి దాటకుండా మితంగా తింటాను,” అని ఆమె వివరించారు.

అదుపులో లేని విషయాలపై ఒత్తిడి వద్దే వద్దు!

నేటి కాలంలో చిన్న విషయాలకే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్న వారికి నటాలీ అమూల్యమైన సలహా ఇచ్చారు.

“నా అదుపులో లేని విషయాల గురించి ఆలోచించి నేను ఎప్పుడూ ఒత్తిడి పెంచుకోను. మనకు లభించిన ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించాలి, సానుకూలంగా ఉండాలి, నవ్వడానికి నిరంతరం కారణాలు వెతుక్కుంటూనే ఉండాలి. నేను కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరినీ చూసి చిరునవ్వు చిందిస్తాను. నా స్నేహితులు, ఇక్కడ పనిచేసే సిబ్బందితో సరదాగా కబుర్లు చెబుతాను,” అని తెలిపారు.

కుటుంబ బంధాలే అసలైన బలం..

సమాజంతో, ముఖ్యంగా కుటుంబంతో ఉండే అనుబంధమే ఒక మనిషికి నిజమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుందని నటాలీ విశ్వసిస్తున్నారు. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు, నలుగురు మనవరాళ్లు, ఆరుగురు మునిమనవళ్లు ఉన్నారు!

“నా కుటుంబ బంధాలే నాకు అత్యంత ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. నా మనవళ్లు ఇంటికి రానప్పుడు కూడా రెగ్యులర్‌గా వీడియో కాల్స్ చేసి మాట్లాడతాను. వారితో గడిపే ప్రతి క్షణం నాకెంతో విలువైనది,” అని చెప్పారు.

గతేడాది తన 100వ పుట్టినరోజును 80 మందికి పైగా బంధుమిత్రుల మధ్య ఘనంగా జరుపుకున్న నటాలీ.. ఈసారి 101వ పుట్టినరోజును కేవలం అత్యంత సన్నిహితులైన కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆనందంగా జరుపుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు!

జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా సానుకూలంగా ఉండటమే ఆరోగ్యం, ఆనందానికి అసలైన రహస్యమని నటాలీ జీవితం నిరూపిస్తోంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/Lifestyle/Long Life Secrets : ఈ బామ్మకు వచ్చే నెలలో 101ఏళ్లు! సంతోషంగా బతకాలంటే ఆమె చెప్పిన సూత్రాలు పాటించాల్సిందే..
Home/Lifestyle/Long Life Secrets : ఈ బామ్మకు వచ్చే నెలలో 101ఏళ్లు! సంతోషంగా బతకాలంటే ఆమె చెప్పిన సూత్రాలు పాటించాల్సిందే..
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes