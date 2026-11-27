శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Goa Trip guide : డిసెంబర్ వచ్చేస్తోంది.. ఫ్రెండ్స్తో గోవా ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ట్రావెల్ గైడ్..
డిసెంబర్ చలికాలంలో గోవా పర్యటనకు వెళ్లేవారి కోసం కొత్త ట్రావెల్ గైడ్ ఇది. ప్రసిద్ధ బీచ్లతో పాటు 'గోవా బియాండ్ బీచెస్' కింద ఆలయాలు, వారసత్వ ప్రాంతాలు, పండుగ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
డిసెంబర్ నెల రాగానే గోవా వెళ్లాలని మనసు లాగుతుంటుంది! బీచ్ల సందడి, ఆలస్యంగా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్లు, సాయంత్రపు గాలులు, సీఫుడ్ భోజనాలు, అర్ధరాత్రి దాటినా సాగే సరదాలు.. మనల్ని వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లిపోతాయి. చలికాలంలో గోవా వాతావరణం.. అక్కడే జీవితం మొత్తం ఉండిపోవాలని అనిపించేంత హాయిగా ఉంటుంది. అయితే గోవా అంటే కేవలం బీచ్లు మాత్రమే అనుకుంటే అక్కడి ఎన్నో అద్భుతాలను కోల్పోయినట్లే!
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల నుంచి డిసెంబర్ సెలవుల్లో గోవాకు విమానాలు, రైళ్ల ద్వారా వెళ్లే తెలుగు పర్యాటకుల సంఖ్య ఏటా భారీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన బీచ్ షాక్లు, నైట్ లైఫ్కే పరిమితం కాకుండా, కుటుంబం లేదా స్నేహితులతో కలిసి చారిత్రక ప్రదేశాలు, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు చూసేందుకు ఇప్పుడొక మంచి అవకాశం ఏర్పడింది. తీర ప్రాంతాన్ని దాటి లోపలి ప్రాంతాలకు కూడా పర్యాటకులను తీసుకెళ్లేలా గోవా ప్రభుత్వం కొత్త ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోంది.
బీచ్లు దాటి.. కొత్త కోణంలో గోవా!
ప్రసిద్ధ తీర ప్రాంతానికే పర్యాటకులను పరిమితం చేయకుండా, గోవా లోపలి ప్రాంతాలకు కూడా సందర్శకులను రప్పించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. బీచ్ షాక్లు, నైట్ లైఫ్ కంటే మించి గోవా చరిత్ర, వాస్తుశిల్పం, ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు, స్థానిక వంటకాలకు తగిన గుర్తింపు ఇవ్వడమే ఈ ఆలోచన వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.
సాంస్కృతిక, వారసత్వ పర్యాటకంపై ఆసక్తి పెరుగుతోందని గోవా పర్యాటక శాఖ డైరెక్టర్ కేదార్ నాయక్ వెల్లడించారు. "గోవా అంటే కేవలం ఎండ, ఇసుక, సముద్రం మాత్రమే కాదు; అది ఆధ్యాత్మికత కూడా," అని ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రమోద్ సావంత్ గోవా ఆధ్యాత్మికతను నొక్కిచెప్పారు.
'గోవా బియాండ్ బీచెస్' కార్యక్రమంలో హెరిటేజ్ వాక్లు, సంప్రదాయ ఆహార పర్యటనలు, హస్తకళల వర్క్షాపులు, ఆలయ సర్క్యూట్లను చేర్చారు. పోర్చుగీసు కాలం నాటి భవనాలు, ఫొంటైన్హాస్ లాటిన్ క్వార్టర్, పవిత్ర వనాలను పర్యాటకులు సందర్శించవచ్చు. దీనివల్ల స్థానిక ప్రజలు పర్యాటకంలో భాగస్వాములై ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందుతారు.
తీరం దాటి చూడాల్సిన ప్రదేశాలివే..
ఒక రోజు సమయం దొరికితే బీచ్ల దగ్గరే గడపకుండా గోవా లోపలి ప్రాంతాలకు వెళ్లడం మంచిది! సాంగ్వెమ్లోని 12వ శతాబ్దం నాటి తంబడి సుర్లా మహాదేవ్ ఆలయం తప్పక చూడాల్సిన ప్రదేశం. అడవి మధ్యలో ఉన్న ఈ ప్రాచీన రాతి ఆలయం సాధారణ గోవా పర్యటనకు భిన్నమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. చరిత్రపై ఆసక్తి ఉన్నవారు రివోనాలోని కొండ గుహలు, చారిత్రక అవశేషాలను కూడా చూడవచ్చు.
పనాజీలోని ఫొంటైన్హాస్ ప్రాంతంలో రంగురంగుల పోర్చుగీసు శైలి ఇళ్లు, ఇరుకైన వీధులు, పాతకాలపు సొగసు ఆకట్టుకుంటాయి. ఎండ తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నడుచుకుంటూ తిరిగితే ఈ ప్రాంతం బాగా నచ్చుతుంది. ప్రశాంతంగా రోజు గడపాలనుకుంటే ఫెర్రీ ద్వారా దివార్ లేదా చోరావ్ దీవికి వెళ్లవచ్చు. ఇవి పచ్చదనం, ప్రశాంత వాతావరణం మధ్య గ్రామీణ జీవనశైలిని పరిచయం చేస్తాయి. గోవాలోని 11 ప్రాచీన ఆలయాలను కలిపే 'ఏకాదశ తీర్థ' సర్క్యూట్ను కూడా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది.
నార్త్, సౌత్ గోవా బీచ్ల ప్రత్యేకతలివే
బీచ్ సమయం లేకుండా గోవా ట్రిప్ పూర్తి కాదు. బీచ్ పక్కనే ఉండే కేఫ్లు, సంగీతం, రకరకాల తినుబండారాలు ఇష్టపడేవారికి నార్త్ గోవా సరైన ఎంపిక! రాతి తీరం, అందమైన సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలకు వాగేటర్ బీచ్ ప్రసిద్ధి. ఫ్లీ మార్కెట్లు, కేఫ్లు, కాస్త భిన్నమైన వాతావరణం కోరుకునేవారికి అంజునా బీచ్ బాగుంటుంది. ప్రశాంతంగా గడపాలనుకుంటే అశ్వేమ్, మోర్జిమ్ వైపు వెళ్లవచ్చు; అక్కడ రెస్టారెంట్లు, హాయిగా మధ్యాహ్నం గడిపేందుకు అనువైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వాటర్ స్పోర్ట్స్, బీచ్ షాక్లు, సందడి ఇష్టపడేవారు బాగా, కలాంగుట్లను జాబితాలో చేర్చుకోవచ్చు; క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సమయంలో ఇక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
నార్త్ గోవాలోని సింక్వేరియం బీచ్.. సన్సెట్కి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది! గోవా వెళితే మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వొద్దు!
ఇక ప్రశాంతంగా తీరం వెంట నడవడం, తక్కువ రద్దీ, హాయిగా భోజనం చేయడం ఇష్టపడేవారికి సౌత్ గోవా బాగా నచ్చుతుంది. వంపు తిరిగిన తీరం, బీచ్ కేఫ్లకు పాలోలెం బీచ్ పేరుగాంచింది. ప్రశాంతమైన ఇసుక తీరం కోసం అగొండా బాగుండగా, బీచ్తో పాటు తినేందుకు మంచి ప్రదేశాల కలయిక బెనౌలిమ్లో కనిపిస్తుంది. రద్దీ ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలనుకుంటే గాల్జిబాగా బీచ్ను ఎంచుకోవచ్చు; ఇది ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్ల సంరక్షణకు ప్రసిద్ధి కాబట్టి, రక్షిత ప్రాంతాల నియమాలను పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో సందడి చేసే కేఫ్లు.. డిసెంబర్ వేడుకలు!
గోవాలో కేఫ్ కల్చర్ కూడా ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. అంజునాలోని 'ఈవా కేఫ్' తెలుపు రంగు ఇంటీరియర్, సముద్రం కనిపించే సీటింగ్, ప్రశాంత వాతావరణానికి పేరుగాంచింది; ఇక్కడ శాండ్విచ్లు, షక్షుకా, పాస్తా, కాఫీ లభిస్తాయి, రద్దీ సమయాల్లో వెయిటింగ్ తప్పదు. వాగేటర్లోని 'కోమో అగువా' హాయిగా ఉండే వాతావరణం, మెడిటరేనియన్ మెనూతో రీల్స్లో తరచూ కనిపిస్తోంది; సాయంత్రం వేళల్లో కాఫీ లేదా భోజనానికి ఇది మంచి ఎంపిక.
డిసెంబర్లో గోవాలో పండుగ సందడి మొదలవుతుంది. క్రిస్మస్ అలంకరణలు, గ్రామాల్లో క్రిబ్లు, అర్ధరాత్రి మాస్, సీజనల్ ఆహారం స్థానిక సంస్కృతిని చాటుతాయి. కళలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి డిసెంబర్ 13 నుంచి 20, 2026 వరకు పనాజీలో 'సెరెండిపిటీ ఆర్ట్స్ ఫెస్టివల్' జరుగుతుంది. ఇందులో ప్రదర్శనలు, వర్క్షాపులు, రుచుల అనుభవాలు ఉంటాయి. బాసిలికా ఆఫ్ బోమ్ జీసస్, ఓల్డ్ గోవా, స్థానిక మార్కెట్లు, సన్సెట్ క్రూయిజ్, మసాలా తోటలను కూడా చూడవచ్చు. డిసెంబర్ 3న జరిగే సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ పండుగ మతపరమైన సంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
గోవాకు ఎలా చేరుకోవాలి? ప్లానింగ్ టిప్స్
గోవాలో రెండు విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి. నార్త్ గోవాకు మోపాలోని మనోహర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సౌకర్యంగా ఉండగా, సెంట్రల్, సౌత్ గోవాకు దబోలింలోని గోవా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. రైలు ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే గమ్యాన్ని బట్టి మడ్గావ్, థివిమ్, కర్మాలి స్టేషన్లను ఎంచుకోవచ్చు; ముంబై, పుణె, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుంచి రోడ్డు మార్గం కూడా ఉంది. స్థానికంగా తిరిగేందుకు కారు లేదా స్కూటర్ అద్దెకు తీసుకోవచ్చు, టాక్సీలు లేదా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఉపయోగించవచ్చు, దీవులకు వెళ్లేందుకు ఫెర్రీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
కాగా డిసెంబర్లో గోవాలో పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ముఖ్యంగా క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ వేళల్లో విమాన టికెట్లు, వసతిని ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి. తీర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉన్నందున రోడ్డు ప్రయాణానికి అదనపు సమయం కేటాయించాలి.
కేవలం ఒకే ప్రాంతానికి పరిమితం కాకుండా బీచ్లతో పాటు గ్రామాలు, ఆలయాలు, వారసత్వ వీధులు, స్థానిక రుచులను కూడా ఆస్వాదిస్తే గోవా ట్రిప్ మరింత గుర్తుండిపోతుంది.