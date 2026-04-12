Dosa breakfast : 'బరువు తగ్గాలనుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశ తినకండి'- తమన్నా ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ టిప్స్..
Weight loss tips : దోశ ఆరోగ్యకరమైనదే కానీ, అది తిన్న గంటకే మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుందని ప్రముఖ ట్రైనర్ సిద్ధార్థ్ సింగ్ హెచ్చరిస్తున్నారు. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు దోశలో ఒక చిన్న మార్పు చేయడం ద్వారా అది 'పర్ఫెక్ట్' డైట్ ఎలా అవుతుందో ఇక్కడ చూడండి.
Protein dosa benefits : మీ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫుడ్స్లో దోశ కూడా ఉందా? దోశ కనిపిస్తే చాలు, తినకుండా ఉండలేరా? అయితే మీరు వెంటనే ఈ అలవాటును మానుకోవాలంటున్నారు ప్రముఖ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ సిద్ధార్థ్ సింగ్. తమన్నా భాటియా వంటి స్టార్స్కి ఫిట్నెస్ కోచ్గా పనిచేసిన ఈయన ఇటీవలో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ చేశారు. "బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశ తినడం ఆపండి" అంటూ ఆయన చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
అయితే ఆయన ఉద్దేశం దోశను పూర్తిగా నిషేధించడం కాదు! అది ఆకలిని నియంత్రించలేక పోవడమే అసలు సమస్య అని ఆయన విశ్లేషించారు.
ది హంగర్ ట్రాప్..
సిద్ధార్థ్ వాదన ప్రకారం.. బియ్యం, మినప్పప్పుతో చేసే సాధారణ దోశ చాలా త్వరగా అరిగిపోతుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరిగి మళ్లీ వేగంగా పడిపోతాయి
"బరువు తగ్గాలనుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశ మానేయండి. మీరు దోశ తిన్న గంటకే మీకు మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది. ఆ సమయంలో ఏదో ఒకటి తినాలనే కోరికలు మొదలవుతాయి. దీనివల్ల మీరు అవసరానికి మించి క్యాలరీలు తీసుకుంటారు, అది కాస్తా కొవ్వుగా మారుతుంది," అని ఆయన వివరించారు.
దోశలోని పదార్థాలు (బియ్యం, మినప్పప్పు, సాంబార్) ఏవీ అనారోగ్యకరమైనవి కావు, కానీ అవి ఇచ్చే 'తృప్తి' తక్కువగా ఉండటమే ప్రధాన లోపం అని అన్నారు.
ప్రోటీన్ హ్యాక్: దోశను సంపూర్ణంగా మార్చుకోండి!
మీకు దోశ అంటే చాలా ఇష్టమైతే, దానిని వదులుకోవాల్సిన పనిలేదు. సిద్ధార్థ్ సూచించిన ఈ చిన్న 'ప్రోటీన్ హ్యాక్' పాటిస్తే సరిపోతుంది:
"దోశ అసంపూర్ణమైనది. దానిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మీరు దానిలో పనీర్ను చేర్చాలి. పనీర్ను నలిపి మసాలాలా చేసి దోశ మధ్యలో పెట్టుకుని తినండి" అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.
ఇలా చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్: పనీర్ ద్వారా అందే ప్రోటీన్ వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
ఆకలి నియంత్రణ: ఇది తిన్న తర్వాత కనీసం 3 నుంచి 4 గంటల వరకు మళ్ళీ ఆకలి వేయదు.
స్నాకింగ్ చెక్: మధ్యలో అనవసరమైన చిరుతిళ్లు తినకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.
సిద్ధార్థ్ సింగ్ ‘క్విక్ దోశ చెక్లిస్ట్’..
సమస్య: తిన్న వెంటనే ఆకలి వేయడం, క్యాలరీలు పెరగడం.
పరిష్కారం: దోశలో పనీర్ వంటి హై-ప్రోటీన్ పదార్థాలను చేర్చుకోవడం.
ఫలితం: బరువు తగ్గడానికి సహకరించే సమతుల్య ఆహారం.
"కాబట్టి దోశ తినండి.. కానీ మరుసటి సారి తినేటప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ చిట్కాను గుర్తుంచుకోండి" అని ఆయన తన అభిమానులకు సూచించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. దోశ ఆరోగ్యకరమైనది కాదా?
దోశ ఆరోగ్యకరమైనదే. కానీ బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి దానిలో ప్రోటీన్ శాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల త్వరగా ఆకలి వేసి, ఎక్కువ తినేలా చేస్తుంది.
2. పనీర్కు బదులుగా వేరే పదార్థాలు వాడవచ్చా?
అవును. ప్రోటీన్ కోసం పనీర్కు బదులుగా కోడిగుడ్డు (ఎగ్ దోశ), సోయా కీమా లేదా మొలకెత్తిన గింజల మసాలాను కూడా వాడుకోవచ్చు.
3. కేవలం సాంబార్తో దోశ తింటే సరిపోదా?
సాంబార్లో పప్పు ఉన్నప్పటికీ, అది దోశతో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు తగినంత ప్రోటీన్, ఫైబర్ అందించలేకపోవచ్చు. అందుకే అదనపు ప్రోటీన్ ఫిల్లింగ్ అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
