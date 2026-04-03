    చెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్పెషల్ 'హై ప్రోటీన్ వెజ్ ర్యాప్'.. హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీ ఇదిగో!

    శాకాహారులకు తగినంత ప్రోటీన్ లభించడం కష్టంగా మారిన తరుణంలో, ప్రముఖ చెఫ్ కునాల్ కపూర్ ఒక అద్భుతమైన హై ప్రోటీన్ వెజ్ ర్యాప్ రెసిపీని పరిచయం చేశారు. ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకునే ఈ టేస్టీ డిష్ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Updated on: Apr 03, 2026 10:32 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం అనుకున్నంత తేలిక కాదు. ముఖ్యంగా శాకాహారులకు (Vegetarians) ఇది మరింత పెద్ద సవాలుగా మారుతుంటుంది. ఎలాంటి కృత్రిమ సప్లిమెంట్లు వాడకుండా రోజూ శరీరానికి కావలసినంత ప్రోటీన్ పొందడం కోసం వెజిటేరియన్లు చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారం చూపిస్తున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ చెఫ్, మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా జడ్జ్ కునాల్ కపూర్. శాకాహారుల కోసం ఆయన తన ప్రత్యేకమైన 'హై ప్రోటీన్ వెజ్ ర్యాప్ విత్ కార్న్ సల్సా' రెసిపీని మార్చి 5న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు.

    కునాల్ కపూర్ వెజ్ ర్యాప్ (chefkunalkapur.com)
    "చాలా మంది నన్ను వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ రెసిపీల గురించి అడుగుతుంటారు. ఎందుకంటే శాకాహారంలో మంచి ప్రోటీన్ వనరులను కనుగొనడం కొంచెం కష్టమైన పని. అయితే మీరేం ఆందోళన పడకండి. నేను మీకోసం ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాను. ఈ ర్యాప్ మీ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించడమే కాకుండా, తిన్నప్పుడు ఎంతో తృప్తిని ఇస్తుంది" అని కునాల్ కపూర్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

    కావలసిన పదార్థాలు

    ఫీలింగ్ కోసం (లోపల పెట్టే మిశ్రమం):

    • తురిమిన పనీర్ - 100 గ్రాములు
    • మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉన్న కీరదోసకాయ - 1
    • మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉన్న క్యారెట్ - 1
    • చిక్కటి పెరుగు (నీరు తీసేసిన హంగ్ కర్డ్) - ముప్పావు కప్పు
    • సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి - 1 లేదా 2
    • దంచిన వేయించిన జీలకర్ర పొడి - 1 టీస్పూన్
    • మిరియాల పొడి - ముప్పావు టీస్పూన్
    • నల్ల ఉప్పు (బ్లాక్ సాల్ట్) - ముప్పావు టీస్పూన్
    • సాధారణ ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
    • సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి - 1 టీస్పూన్
    • కొద్దిగా నీరు

    ర్యాప్ అమర్చడానికి:

    • చిన్న అవకాడో - 1
    • లెట్యూస్ ఆకులు - కొన్ని
    • చిటికెడు ఉప్పు
    • చిటికెడు మిరియాల పొడి
    • పెద్ద టోర్టిల్లా లేదా చపాతీలు - 4

    సల్సా కోసం:

    • ఉడికించిన మొక్కజొన్న గింజలు (స్వీట్ కార్న్) - అర కప్పు
    • సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ - అర కప్పు
    • సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి - 2
    • చిన్న ముక్కలుగా తరిగిన టొమాటో - 1 కప్పు
    • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర - గుప్పెడు
    • నిమ్మరసం - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
    • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
    • చిటికెడు మిరియాల పొడి

    తయారీ విధానం

    1. ఫీలింగ్ సిద్ధం చేసుకోండి:

    ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో తురిమిన పనీర్, తురిమిన కీరదోసకాయ, తురిమిన క్యారెట్ వేయండి. ఆ తర్వాత అందులో హంగ్ కర్డ్, తరిగిన పచ్చిమిర్చి, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, నల్ల ఉప్పు, సాధారణ ఉప్పు, వెల్లుల్లి తరుగు వేసి బాగా కలపండి. ఈ మిశ్రమం మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే, కొద్దిగా నీరు పోసి క్రీమ్‌లా మారేలా బాగా కలపండి.

    2. సల్సా తయారు చేయండి:

    మరో గిన్నెలో ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టొమాటో ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వేయండి. దీనిలోనే నిమ్మరసం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలపండి. అన్ని రుచులు ముక్కలకు పట్టేలా కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోండి.

    3. అవకాడో లేయర్ సిద్ధం చేయండి:

    అవకాడోను తీసుకుని అందులో చిటికెడు ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి మెత్తగా మ్యాష్ చేయండి.

    4. ర్యాప్‌ను అమర్చండి:

    ఇప్పుడు ఒక చపాతీ లేదా టోర్టిల్లాను పీటపై పరుచుకోండి. దాని మధ్యలో కొన్ని లెట్యూస్ ఆకులను ఉంచండి. వాటిపై మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న పనీర్-పెరుగు మిశ్రమాన్ని దట్టంగా రాయండి. ఆ తర్వాత దానిపై కొద్దిగా కార్న్ సల్సా, మ్యాష్ చేసిన అవకాడో వేయండి.

    5. ర్యాప్ చుట్టండి:

    చపాతీకి రెండు వైపులా అంచులను కొద్దిగా లోపలికి మడిచి, గట్టిగా రోల్ చేయండి.

    6. వడ్డించండి:

    ఈ ర్యాప్‌ను మధ్యలోకి కట్ చేసి వెంటనే సర్వ్ చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే హెల్దీ హై ప్రోటీన్ వెజ్ ర్యాప్ ఆస్వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వివరాల ఆధారంగా రూపొందించినది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తున్నాము.)

      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/చెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్పెషల్ 'హై ప్రోటీన్ వెజ్ ర్యాప్'.. హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీ ఇదిగో!
