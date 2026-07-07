Calcium rich foods : కాల్షియం లోపమా? పాలను మించిన 7 అద్భుతమైన దేశీ ఆహారాలు ఇవే..
ఎముకల బలానికి క్యాల్షియం అనగానే అందరికీ పాలే గుర్తొస్తాయి. అయితే పాలు తాగని వారికి, లాక్టోజ్ ఇంటలరెన్స్ ఉన్నవారికి మన సాంప్రదాయ భారతీయ ఆహారాల్లోనే పాలను మించిన క్యాల్షియం లభిస్తుందని ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు లవ్నీత్ బాత్రా వివరించారు.
శరీరంలో ఎముకలు దృఢంగా ఉండాలన్నా, పళ్లు బలంగా మారాలన్నా, కండరాల పనితీరు సాఫీగా సాగాలన్నా కాల్షియం ఎంత అవసరమో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కాల్షియం లోపం ఏర్పడితే చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు, ఎముకలు బలహీనపడటం వంటి సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. అయితే, చాలామంది కాల్షియం అనగానే కేవలం పాలు, పాల పదార్థాలపైనే ఆధారపడుతుంటారు. కానీ మారిన జీవనశైలి కారణంగా ఈ రోజుల్లో చాలామందికి పాలు పడకపోవడం (లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్స్), మరికొందరు వీగన్ డైట్ పాటించడం వల్ల పాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. వారిలో మీరూ ఉన్నారా? అయితే మీరు కాల్షియం కోసం ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు! మన వంటింట్లో దొరికే కొన్ని సాంప్రదాయ భారతీయ ఆహార పదార్థాల్లో పాల కంటే కొన్ని రెట్లు ఎక్కువ కాల్షియం దాగి ఉందని మీకు తెలుసా?.
ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ లవ్నీత్ బాత్రా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఒక ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ను పంచుకున్నారు. నిత్యం మనం తీసుకునే ఆహారంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన కాల్షియం పుష్కలంగా లభిస్తుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సాధారణంగా 100 గ్రాముల పాలలో సుమారు 125 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం ఉంటుంది. కానీ ఆమె సూచించిన 7 రకాల దేశీ ఆహారాల్లో అంతకంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఈ పోషకం లభిస్తుంది! అవేంటంటే..
వీటిల్లో కాల్షియం అధికం..!
న్యూట్రిషనిస్ట్ లవ్నీత్ బాత్రా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రతి 100 గ్రాములకు అత్యధిక కాల్షియం అందించే ఆహారాల జాబితా ఇదీ:
నువ్వులు : 100 గ్రాముల నువ్వుల్లో ఏకంగా 975 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం ఉంటుంది. అంటే పాల కంటే ఇది దాదాపు ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువ.
రాగులు : మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా వాడిన రాగుల్లో 344 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం లభిస్తుంది.
రాజ్గీరా : తోటకూర గింజలుగా పిలిచే ఈ రాజ్గీరాలో 215 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం దాగి ఉంది.
మునగాకు : సూపర్ ఫుడ్గా పేరుగాంచిన మునగాకులో 185 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం దొరుకుతుంది.
ఎండిన అంజీర : రుచికరమైన అంజీర పండ్లలో 162 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం ఉంటుంది.
రాజ్మా : ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువగా తినే రాజ్మా గింజల్లో 143 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం లభిస్తుంది.
వీటిని రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకునే సులువైన మార్గాలు..
ఈ పోషకాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో ఎలా భాగం చేసుకోవాలో కూడా బాత్రా కొన్ని చిట్కాలను పంచుకున్నారు.
"నువ్వులను కేవలం పచ్చళ్లు, లడ్డూల రూపంలోనే కాకుండా సలాడ్స్పై చల్లుకుని కూడా తినవచ్చు," అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
వారంలో కనీసం రెండు సార్లు గోధుమలకు బదులుగా రాగులను వాడాలని ఆమె సూచించారు. రాగి రొట్టెలు, రాగి దోశ లేదా రాగి జావ రూపంలో దీనిని తీసుకోవచ్చు. మునగాకులను పప్పులో, సూప్లలో లేదా స్మూతీలలో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కాల్షియంతో పాటు విటమిన్లు కూడా లభిస్తాయి.
రాజ్గీరాను కేవలం ఉపవాసాల సమయాల్లోనే కాకుండా క్రమం తప్పకుండా సాధారణ ధాన్యంగా వాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆదివారాలు ప్రత్యేకంగా వండుకునే రాజ్మా కూరతో కేవలం ప్రోటీన్ మాత్రమే కాకుండా మంచి కాల్షియం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే రోజుకు రెండు ఎండిన అంజీర పండ్లను రాత్రి వేళ నీళ్లలో నానబెట్టి, మరుసటి రోజు ఉదయం పరగడుపున తినడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
పాలు మాత్రమే కాల్షియం కోసం ఏకైక వనరు కాదని ఈ పరిశోధనలు, నిపుణుల సూచనలు నిరూపిస్తున్నాయి. మన సాంప్రదాయ భారతీయ ఆహారాల్లోనే ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. గింజలు, తృణధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, ఎండిన పండ్లను సమతుల్యంగా తీసుకోవడం ద్వారా ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని సహజసిద్ధంగా కాపాడుకోవచ్చు!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More