Weight loss : వరుసగా 30 రోజులు కార్బ్స్ తక్కువ తీసుకుంటే.. శరీరంలో వచ్చే మార్పులేంటి?
Low carb diet : మనం రోజువారీ తీసుకునే ఆహారంలో అన్నం, రొట్టెలు వంటి కార్బోహైడ్రేట్లు (పిండి పదార్థాలు) ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే, కేవలం ఒక నెల రోజుల పాటు వీటిని తగ్గించడం వల్ల శరీరంలో గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
Weight loss tips in Telugu : మన భోజనంలో ఉదయం టిఫిన్ నుంచి రాత్రి డిన్నర్ వరకు పిండి పదార్థాలే (కార్బోహైడ్రేట్స్) ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటి వల్ల బరువు పెరిగిపోతుంటాము. అయితే, కేవలం 30 రోజుల పాటు కార్బోహైడ్రేట్లను తగ్గించడం అనేది ఒక అర్థవంతమైన ఆహార మార్పు. ఒక నెల కాలం అనేది శరీరం స్పందించడానికి సరిపోయేంత సమయం. ఈ క్రమంలో కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా.. ఆకలి, శక్తి సామర్థ్యాలు, జీర్ణక్రియలో కూడా స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి.
ఈ నేపథ్యంలో కార్బ్స్ తగ్గించిన 30 రోజుల్లో మన శరీరంలో సాధారణంగా జరిగే మార్పులు ఇవే..
1. ప్రారంభంలో వేగంగా బరువు తగ్గడం
మొదటి ఒకటి లేదా రెండు వారాల్లో బరువు తగ్గడం చాలా వేగంగా కనిపిస్తుంది. అయితే, ఇది శరీరంలోని కొవ్వు తగ్గడం వల్ల కాదు, నీటి శాతం తగ్గడం వల్ల జరుగుతుందని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ (ఎన్ఐహెచ్) పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మన శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లు 'గ్లైకోజెన్' రూపంలో నిల్వ ఉంటాయి, ఇది నీటిని బంధించి ఉంచుతుంది. కార్బ్స్ తగ్గించినప్పుడు ఈ నిల్వలు తగ్గి, అదనపు నీరు బయటకు వెళ్లిపోతుంది. దీనివల్ల మొఖంలో ఉబ్బరం తగ్గి, మీరు కాస్త సన్నగా కనిపిస్తారు.
2. ఆకలి నియంత్రణలోకి వస్తుంది..
రిఫైన్డ్ కార్బ్స్ (మైదా వంటివి) తగ్గించినప్పుడు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిల్లో హెచ్చుతగ్గులు తగ్గుతాయి. హార్వర్డ్ హెల్త్ నివేదిక ప్రకారం.. తరచుగా ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల ఆకలి, తీపి పదార్థాల మీద కోరికలు పెరుగుతాయి. పిండి పదార్థాల బదులు ప్రోటీన్, కూరగాయలు, మంచి కొవ్వులు తీసుకున్నప్పుడు కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల చిరుతిళ్లు తినాలనే కోరిక సహజంగానే తగ్గుతుంది.
3. శక్తి స్థాయిల్లో మార్పు..
మొదటి వారంలో మీరు కాస్త నీరసంగా లేదా అలసటగా అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ (చక్కెర) నుంచి కాకుండా ఇతర వనరుల నుంచి శక్తిని పొందడానికి శరీరం అలవాటు పడాల్సి ఉంటుంది. ఈ మార్పు ముగిసిన తర్వాత, మీలో శక్తి స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం వచ్చే నీరసం తగ్గి, ఉదయం వేళల్లో చాలా చురుగ్గా అనిపిస్తుంది.
4. జీర్ణక్రియలో మార్పులు..
పిండి పదార్థాలు తగ్గించడం అంటే కూరగాయలను దూరం పెట్టడం కాదు. ఆకుకూరలు, గింజలు, విత్తనాలు వంటి పీచు పదార్థాలు (ఫైబర్) అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. అయితే, కూరగాయలు, నీరు సరిగ్గా తీసుకోకపోతే మలబద్ధకం వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
5. రక్తంలో చక్కెర స్థిరత్వం..
ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం. తక్కువ కాలం పాటు కార్బ్స్ తగ్గించడం వల్ల ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయని క్లినికల్ పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. 30 రోజుల తర్వాత, రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండి, శరీరానికి కావాల్సిన ఇంధనాన్ని పొందే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
6. ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది..
చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండటం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. రోజంతా ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది. మూడ్ స్వింగ్స్ (మానసిక స్థితి మారడం) తగ్గి, నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది. ఇది నేరుగా మీ మానసిక చురుకుదనానికి మద్దతు ఇస్తుంది.
30 రోజుల పాటు పిండి పదార్థాలను తగ్గించడం వల్ల మీ శరీరం ఆహార సమతుల్యతకు ఎలా స్పందిస్తుందో మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక కఠినమైన రూల్ లాగా కాకుండా, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ఒక పునాదిలా ఉపయోగపడుతుంది.
