Yawning Effect On Ears : ఆవలింత వల్ల ఎందుకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది? దీని వెనుక ఉన్న కారణాలేంటి?
ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఆవలింత తర్వాత ఏ శబ్ధం అయినా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. దీనికి కారణాలేంటి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? కొన్ని శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయి.
ఆవలింత అనేది రోజులో చాలాసార్లు వస్తుంటుంది. నిద్ర వచ్చినప్పుడు, అలసిపోయినప్పుడు, కొన్నిసార్లు బోర్గా ఉన్నప్పుడు.. మరికొన్నిసార్లు ఎటువంటి ప్రత్యేక కారణం లేకుండా కూడా ఆవలింత వస్తుంది. దీనిని చాలావరకు నిద్రతో కనెక్ట్ చేసి మాట్లాడుతాం. ఇది సాధారణ శారీరక చర్య. అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఆవలింత తర్వాత వెంటనే చుట్టుపక్కల శబ్దాలు స్పష్టంగా, బిగ్గరగా వినిపిస్తాయి. దీని వెనుక శాస్త్రీయ కారణాలు ఉన్నాయి.
మన చెవుల లోపల యూస్టాకియన్ ట్యూబ్ అని పిలిచే ఒక చిన్న గొట్టం ఉంటుంది. ఈ గొట్టం మన మధ్య చెవిని గొంతుకు కలుపుతుంది. సాధారణంగా ఇది మూసి ఉంటుంది. మనం ఆవలిస్తున్నప్పుడు, నోరు, దవడ సంకోచించడం వల్ల ఈ గొట్టం తెరుచుకుంటుంది. ఇది చెవి లోపల, బయట గాలి పీడనాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. కర్ణభేరి సరిగ్గా కంపించడం మొదలవుతుంది. దీంతో శబ్దాలు మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి. ఆవలింత అనేది ప్రాథమికంగా మీ చెవులలోని రీసెట్ బటన్ను నొక్కినట్లు అని చెబుతుంటారు.
ఆవలిస్తున్నప్పుడు చెవి లోపల ఉండే టెన్సర్ టింపాని కండరం, స్టెపీడియస్ కండరం అనే రెండు చిన్న కండరాలు తాత్కాలికంగా ఉత్తేజితమవుతాయి. ఈ కండరాలు తాత్కాలికంగా కర్ణభేరిని బిగుతుగా చేస్తాయి, దీనివల్ల శబ్దాలు మసకగా వినిపిస్తాయి. ఈ కండరాలు సడలగానే, మీ వినికిడి శక్తి మెరుగుపడుతుంది. అందుకే ఆవలింత తర్వాత మీరు శబ్దాలను మరింత స్పష్టంగా వింటారు.
ఆవలింత శరీరంలో రక్త ప్రసరణను కొద్దిగా పెంచుతుంది. దీనివల్ల మెదడు మరింత చురుకుగా పనిచేస్తుంది, వినికిడి శక్తి కొద్దిగా మెరుగుపడవచ్చు, మీరు చుట్టుపక్కల శబ్ధాలను మరింత శ్రద్ధగా వింటారు. ఆవలింత చెవి లోపల ఉన్న కండరాలను ఉత్తేజపరుస్తుంది.
మీరు పదేపదే ఎక్కువగా ఆవలిస్తుంటే.. లేదా ఒక చెవి తెరుచుకుని మరొకటి మూసుకుపోయినట్టుగా లేదా మీ చెవులలో నిరంతరం బరువుగా అనిపిస్తే, పదేపదే చెవులు మూసుకుపోతున్నట్లు అనిపిస్తే ఇది మీ యూస్టాకియన్ ట్యూబ్లో సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు. ఇది అలర్జీలు, సైనస్ సమస్యలు, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ కారణంగా సంభవించవచ్చు. ఈఎన్టీ నిపుణుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం.
