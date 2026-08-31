ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 5 వరకు వార ఫలాలు.. ఈ రాశులకు కెరీర్లో భారీ వృద్ధి!
ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 5 వరకు గ్రహాల సంచారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ప్రేమ సంబంధాలపై ప్రభావం చూపనుందని ఈ వార రాశిఫలాలు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడు, బుధుడు సింహ రాశిలో ఉండగా గురు, శుక్రుల స్థితులు కూడా కీలకంగా మారనున్నాయి.
సెప్టెంబర్ నెల ప్రారంభం కాబోతోంది. దీనితో పాటు ఈ కొత్త వారం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ అనేక మార్పులను తీసుకువస్తోంది. ఆగస్ట్ 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 5 మధ్య కాలంలో గ్రహాల ప్రత్యేక సంచారం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనం, కుటుంబం మరియు బంధాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. కొన్ని రాశుల వారికి తమ వృత్తి రంగంలో ముందుకు వెళ్లే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తే, మరికొందరు తమ పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
ఈ వారంలో సూర్యుడు సింహ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అలాగే బుధుడు కూడా సింహ రాశిలోనే ఉండటం వల్ల మాటామంతి, నిర్ణయాలు, కార్యకలాపాలపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. విద్య మరియు ఆర్థికాంశాల విషయంలో గురుని స్థానం ఎంతో కీలకం కానుంది. ఇక శుక్రుడు సంబంధాలు, సౌకర్యాలకు సంబంధించిన అంశాలను ప్రభావితం చేస్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి రాశి వారికి ఈ వారం విభిన్నమైన అనుభవాలను అందించనుంది. ముఖ్యంగా సింహ, తులా, ధనుస్సు రాశుల వారికి కెరీర్లో అనూహ్యమైన వృద్ధి కనిపిస్తే, మరికొన్ని రాశులు ఆర్థిక లావాదేవీలు, తొందరపాటు నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం పనిపరంగా అత్యంత బిజీగా గడిచిపోతుంది. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు పాత పనులను పూర్తి చేయాల్సిన ఒత్తిడి ఉంటుంది. అయితే మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది కానీ అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వస్తే మౌనంగా ఉండటం మంచిది. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామి తోడుగా నిలుస్తారు.
పరిహారం: మంగళవారం రోజున హనుమంతుడికి బెల్లం, శనగలు సమర్పించండి.
వృషభ రాశి
ఈ వారం పూర్తి దృష్టి ఆర్థిక లావాదేవీలపైనే ఉంటుంది. ఎంతోకాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది, మీ పనితీరుపై అధికారుల ప్రత్యేక నిఘా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే ముందు పత్రాలను క్షుణ్ణంగా చదవండి. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. ప్రియమైన వారితో ఉన్న దూరం తొలగిపోతుంది.
పరిహారం: శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఏదైనా సమావేశాలు, ప్రయాణాలు లేదా కొత్త పరిచయాల ద్వారా మీ పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగం మారాలనే ఆలోచన ఉంటే మంచి అవకాశాలు తారసపడతాయి, అయితే వెంటనే తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో చర్చల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఒకరి శుభవార్త సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.
పరిహారం: బుధవారం వినాయకుడికి గరిక సమర్పించండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఈ వారం కాస్త సంయమనం పాటించాల్సి ఉంటుంది. మీరు అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి కాకపోవచ్చు. ఉద్యోగంలో పైఅధికారుల సలహాలను చిన్నచూపు చూస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయి. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్య నిర్ణయాలు చాలా ఆచితూచి తీసుకోవాలి. ధన పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా లేకపోయినా, పొదుపుపై ప్రభావం పడుతుంది. ఇంట్లోని పెద్దల సలహా మీకు శ్రీరామరక్ష.
పరిహారం: సోమవారం రోజున శివుడికి జలాభిషేకం చేయండి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. కార్యాలయంలో మీ మాటలకు మంచి విలువ లభిస్తుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో పాటు కెరీర్ పరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించే మార్గాలు సుగమమవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కస్టమర్లు లేదా మంచి డీల్స్ దక్కుతాయి. ధనలాభంతో పాటు ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి. కుటుంబంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
పరిహారం: రోజూ ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారు ఈ వారం తమ పనితీరులో కొంత అప్రమత్తత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఆఫీసులో ముఖ్యమైన పత్రాలు లేదా డాక్యుమెంట్స్ విషయంలో చిన్న పొరపాటు కూడా జరగకుండా జాగ్రత్తపడండి. వ్యాపారంలో పాత కస్టమర్ల ద్వారా మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన వస్తువుల కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులకు మీ సహాయసహకారాలు అవసరమవుతాయి.
పరిహారం: బుధవారం గోమాతకు పచ్చని గడ్డి తినిపించండి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ వారం అద్భుతమైన విజయాలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా మంచి అవకాశాలు తారసపడతాయి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు బలపడతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించే మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి, పాత ప్రాజెక్టులు వేగవంతమవుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మరింత బలపడుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
పరిహారం: శుక్రవారం రోజున తెల్లటి మిఠాయిలను దానం చేయండి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. వ్యాపారంలో పెద్ద డీల్ కుదిరే అవకాశం ఉంది, అయితే నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉంటుంది. ఎవరికైనా పెద్ద మొత్తంలో అప్పు ఇవ్వడం ఈ సమయంలో శ్రేయస్కరం కాదు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పరిహారం: మంగళవారం హనుమాన్ చాలీస్ పఠించండి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి సెప్టెంబర్ మొదటి వారం సరికొత్త అవకాశాలను మోసుకొస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పాత్ర మారడం లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే సూచనలున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు ముందుకు సాగుతాయి. ధనలాభానికి అనేక మార్గాలు ఏర్పడినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు చదువులో మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
పరిహారం: గురువారం పసుపు రంగు పప్పులను దానం చేయండి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ వారం సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మీ శ్రమ వృథా కాదు. వ్యాపారంలో క్రమక్రమంగా లాభాలు పెరుగుతాయి. పాత పెట్టుబడులు లేదా పాత పరిచయాల ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. కుటుంబంలో కొన్ని కీలక విషయాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. భాగస్వామి సహకారం మీకు మానసిక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.
పరిహారం: శనివారం రోజున నల్ల నువ్వులను దానం చేయండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం నూతన ప్రారంభాలకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగ అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది కానీ ఊహించని ఖర్చులు కూడా వస్తాయి. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో గత మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.
పరిహారం: శనివారం శని దೇವని ప్రత్యేకంగా పూజించండి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో అనుకూలంగా సాగిపోతుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కడంతో పాటు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార రంగంలో లాభాలు గడించే సువర్ణావకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన ఏ పెద్ద నిర్ణయమైనా తీసుకునే ముందు బాగా ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబంలో ఏదైనా శుభకార్యానికి సంబంధించి చర్చలు జరగవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల మాత్రం ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వద్దు.
పరిహారం: గురువారం రోజున విష్ణుమూర్తిని పూజించి, పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More