    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు బోల్డ్ సిరీస్- అంకుల్స్‌ను ఇష్టపడే హీరోయిన్- 4 ఎపిసోడ్స్‌తో స్ట్రీమింగ్- ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు బోల్డ్ అండ్ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్ 3 రోజెస్ సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ముగ్గురు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ల రొమాంటిక్ ఫన్‌తో సాగే ఈ వెబ్ సిరీస్ నాలుగు ఎపిసోడ్స్‌తో ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. మరి 3 రోజెస్ సీజన్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఏంటనే వివరాలపై లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 13, 2025 1:51 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    తెలుగులో వైవిధ్యభరితమైన కంటెంట్‌తో ఓటీటీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ (డిసెంబర్ 13) ఓటీటీలోకి తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ 3 రోజెస్ సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది.

    ముగ్గురు గ్లామర్ బ్యూటీలు

    2021లో నేరుగా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన తెలుగు బోల్డ్ కామెడీ సిరీస్ 3 రోజెస్ మంచి సక్సెస్ సాధించింది. అందులో ముగ్గురు గ్లామర్ బ్యూటీలు పాయల్ రాజ్‌‌పుత్, ఈషా రెబ్బా, పూర్ణ రొమాంటిక్ ఫన్‌తో మెప్పించారు. దాంతో ఆ సిరీస్ సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది.

    గ్లింప్స్ నుంచి ట్రైలర్ వరకు

    ఇప్పుడు తాజాగా అదే కిస్ సీన్లు, బోల్డ్ డైలాగ్స్‌, రొమాన్స్‌తో నాలుగేళ్లకు 3 రోజెస్ సిరీస్ సీక్వెల్ వచ్చేసింది. 3 రోజేస్ సీజన్ 2లో నటించిన హీరోయిన్లను పరిచయం చేస్తూ వదిలిన గ్లింప్స్ నుంచి ఇటీవల రిలీజ్ చేసిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ట్రైలర్ వరకు మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్నాయి.

    మారిన హీరోయిన్స్

    అయితే, 3 రోజెస్ రెండో సీజన్‌లో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ మారిపోయారు. మొదటి సీజన్‌లో ఉన్న ఈషా రెబ్బా రెండో సీజన్‌లోనూ కంటిన్యూ కాగా పాయల్, పూర్ణ స్థానాల్లోకి హాట్ బ్యూటి రాశి సింగ్, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్ల్యూయెన్సర్ కుషిత కల్లపు వచ్చారు.

    షో రన్నర్‌గా మారుతి

    ఈ 3 రోజెస్ సీజన్ 2ను టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్ నిర్మించగా.. డైరెక్టర్ మారుతి షో రన్నర్‌గా వ్యవహరించారు. 3 రోజెస్ సీజన్ 2 సిరీస్‌కు కిరణ్ కే కరవల్ల దర్శకత్వం వహించారు. ముగ్గురు హీరోయిన్ల జీవితాల్లో జరిగిన రొమాంటికి ఇన్సిడెంట్స్, పెళ్లి, పార్టీ, అంకుల్స్‌పై ఇంట్రెస్ట్ వంటి అంశాలతో ఈ రెండో సీజన్‌ను తెరకెక్కించారు.

    అంకుల్స్‌ను ఇష్టపడే పాత్ర

    అంకుల్స్‌పై ఇంట్రెస్ట్ చూపించే పాత్రలో యంగ్ బ్యూటీ కుషిత కల్లపు క్యారెక్టర్ సాగితే సాంప్రాదాయంతోపాటు హాట్‌గా ఉండే పాత్రలో రాశి సింగ్ కనిపించింది. లైఫ్‌ను తనకు నచ్చినట్లుగా లీడ్ చేసుకునే యువతిగా ఈషా రెబ్బా క్యారెక్టర్ ఉంది. ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ రొమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే 3 రోజెస్ 2 ఓటీటీలో ఇవాళ ప్రీమియర్ అవుతోంది.

    3 రోజెస్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఆహాలో నేటి నుంచి 3 రోజెస్ సీజన్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే, ఇవాళ కేవలం నాలుగు ఎపిసోడ్స్‌ను మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ చేశారు. అవి కేవలం 29 నుంచి 31 నిమిషాల రన్‌టైమ్‌తో మాత్రమే ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరికొన్ని ఎపిసోడ్స్‌ను వారం తర్వాత ప్రసారం చేసే అవకాశం ఉంది.

    అఖండ 2 ఎఫెక్ట్

    కాగా, నిజానికి 3 రోజెస్ సీజన్ 2 డిసెంబర్ 12 నుంచే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కావాల్సింది. కానీ, బాలకృష్ణ అఖండ 2 నిన్న థియేటర్లలో విడుదల కావడంతో పలు చిన్న సినిమాలతోపాటు 3 రోజెస్ సీజన్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ కూడా ఒకరోజు ముందుకు వాయిదా పడింది.

