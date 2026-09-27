Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Podarillu OTT: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ మూవీ రివ్యూ- సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని వర్సెస్ పొదరిల్లు జయంతి!

Podarillu Serial Actress And Suhasini Janani OTT Movie Review: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా జనని స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని, పొదరిల్లు జయంతి పాత్ర మంజుల అత్తాకోడళ్లుగా ఇందులో నటించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి జనని ఓటీటీ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

Published on: Sep 27, 2026, 13:01:51 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

Podarillu Serial Actress And Suhasini Janani OTT Release Review: డిజిటల్ మీడియా యుగంలో కుటుంబ బంధాలు, ఆత్మీయతల నేపథ్యంలో వచ్చే ఓటీటీ కథలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఓటీటీలోకి ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 27) వచ్చిన లేటెస్ట్ తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా జనని.

ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ మూవీ రివ్యూ- సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని వర్సెస్ పొదరిల్లు జయంతి!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ మూవీ రివ్యూ- సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని వర్సెస్ పొదరిల్లు జయంతి!

సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని-పొదరిల్లు జయంతి

సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని మణిరత్నం, రాజా చెంబోలు, పొదరిల్లు సీరియల్‌లో జయంతిగా అలరించిన నటి మంజుల పరిటాల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన జనని సినిమా అత్తా వర్సెస్ కోడలుగా అన్నట్లుగా సాగుతుందని, గుండెలు పిండేసే కథగా ఈ మూవీ ఉంటుందని ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

జనని సినిమాలో అత్తగా సుహాసిని చేయగా, కోడలుగా మంజుల నటించారు. అంటే, వీరిద్దరి మధ్య పోటా పోటీ ఉండనుంది. అంతేకాకుండా జనని సినిమాతోనే అటు ఒకప్పటి వెండితెర బ్యూటీ సుహాసిని, ఇటు బుల్లితెర నటి మంజుల ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇవ్వడం విశేషం.

జనని సినిమా కథ, ట్విస్టులు

జనని కథ విషయానికొస్తే.. రాము (రాజా చెంబోలు), సుధ (మంజుల పరిటాల) దంపతులు తమ ఏడేళ్ల కుమారుడు అనిరుధ్‌తో కలిసి సాధారణ మధ్యతరగతి జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. అంతా సంతోషంగా సాగుతున్న సమయంలో రాము తల్లి పార్వతమ్మ (సుహాసిని మణిరత్నం) వారితో కలిసి ఉండటానికి వస్తుంది.

పాతకాలపు ఆలోచనలు, సంప్రదాయాలు పాటించే పార్వతమ్మ ఆశలు, అలవాట్లు ఆ కుటుంబంలో చిన్నపాటి ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇంట్లో వస్తువులను వాస్తు పద్ధతిలో ఉంచడం నుంచి కూతురును కనాలని బలవంతం పెట్టడం వరకు పార్వతమ్మ పనులు కోడలికి తంటాలు తీసుకొస్తాయి.

దాగి ఉన్న ఊహించని నిజం

దీంతో కుమారుడు, కోడలు పార్వతమ్మ పట్ల కఠినంగా, ఆప్యాయత లేనట్లు ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తారు. తనను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన కన్నపిల్లలే హఠాత్తుగా ఎందుకు పరాయివారిగా మారారో అర్థంకాక పార్వతమ్మ తీవ్ర వేదనకు గురవుతుంది. పిల్లలు చూపిస్తున్నది రాక్షసత్వమని ఆమె భావిస్తుంది.

అయితే ఈ నిష్ఠురమైన ప్రవర్తన వెనుక ఊహించని నిజం దాగి ఉంది. పార్వతమ్మ చివరి దశ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతోందన్న చేదు నిజం కుటుంబానికి తెలుస్తుంది. ఆమెను కాపాడుకోవడానికి, ఎక్కువ రోజులు తమతో ఉంచుకోవడానికి పిల్లలు కావాలనే ఆమెపై ఆంక్షలు విధిస్తారు.

యాక్టర్స్ నటన, టెక్నికల్ అంశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ప్రేమించిన వారిని ప్రాణంగా నిలుపుకోవడానికి ఒక్కోసారి నిందలు భరిస్తూ కఠినంగా మారాల్సి వస్తుందనే భావోద్వేగ సత్యాన్ని ఈ కథ ఆవిష్కరిస్తుంది. తల్లి పాత్రలో సుహాసిని మణిరత్నం జీవించేశారు. రాజా చెంబోలు, మంజుల పరిటాల తమ నటనతో పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు.

వై. శ్రీరామ్ చౌదరి ఈ జనని కథకు దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా రచన బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. పైడి బాబు కోరుకొండ, ప్రసాద్ బాబు దొనెపూడి సంయుక్తంగా నిర్మాతలుగా వ్యవహరించగా, సుష్ కోరుకొండ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

డీఓపీ డి. ప్రసాద్ బాబు అందించిన విజువల్స్ కథలోని తీవ్రతను ప్రతిబింబిస్తాయి. సుభాష్ ఆనంద్ ఇచ్చిన నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాల్లోని ఆర్ద్రతను పెంచింది. నలిన్ బడే ఎడిటింగ్, సూర్య కిరణ్ అసోసియేట్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

జనని ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

ఇప్పటికే విడుదలైన జనని ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాలో విశేష స్పందన పొందుతోంది. ఇకపోతే సెప్టెంబర్ 27 అంటే నేటి నుంచి ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్‌లో జనని ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈటీవీ విన్ కథా సుధలో భాగంగా నేడు జనని ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. మనసుకు హత్తుకునే కుటుంబ కథా చిత్రాలను కోరుకునే ఓటీటీ ఆడియెన్స్‌కి ఇది ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/Podarillu OTT: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ మూవీ రివ్యూ- సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని వర్సెస్ పొదరిల్లు జయంతి!
Home/Entertainment/Podarillu OTT: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ మూవీ రివ్యూ- సీనియర్ హీరోయిన్ సుహాసిని వర్సెస్ పొదరిల్లు జయంతి!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes