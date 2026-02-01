OTT: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ డ్రామా- పెళ్లి కాకముందే బిడ్డకు తల్లిగా-ఆమని, అమర్దీప్ భార్య తేజస్విని మూవీ!
OTT Telugu Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం జ్యోతి స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. సీనియర్ హీరోయిన్ ఆమని, నటుడు శివాజీ రాజాతోపాటు బిగ్ బాస్ అమర్దీప్ భార్య తేజస్విని గౌడ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన సినిమా ఇది. మరి ఈ జ్యోతి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లోకి ప్రతి వారం సరికొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి. డిఫరెంట్ జోనర్స్, వివిధ భాషల్లో ఈ సినిమాలు, సిరీస్లు ఓటీటీ ఆడియెన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రతి ఆదివారం అచ్చమైన తెలుగు సినిమా కూడా ఓటీటీ రిలీజ్ అవుతుందన్న విషయం తెలిసిందే.
ఓటీటీలోకి తెలుగు మూవీ
స్వచ్ఛమైన తెలుగు కథతో ప్రతి ఆదివారం డిఫరెంట్ జోనర్లలో ఓ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వస్తుంటుంది. ఈ విధంగానే ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 1) ఓ తెలుగు మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఆ సినిమానే జ్యోతి. తెలుగులో ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా చిత్రంగా జ్యోతి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
జ్యోతి సినిమాలో టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోయిన్ ఆమని, ప్రముఖ నటుడు శివాజీ రాజాతోపాటు బిగ్ బాస్ అమర్దీప్ చౌదరి భార్య, సీరియల్ హీరోయిన్ తేజస్విని గౌడ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ ముగ్గురితోపాటు బ్రహ్మముడి సీరియల్ నటి ఇందు ఆనంద్, సంధ్య, ఫని, అశోక్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.
యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కథ
అరుణశ్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై జ్యోతి సినిమాను రూపొందించారు. టి గణపతి రెడ్డి నిర్మాతగా ఉన్న జ్యోతి సినిమాకు మీర్ దర్శకత్వం వహించారు. అలాగే, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను కూడా డైరెక్టర్ మీర్ తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా జ్యోతి సినిమాకు ప్రముఖ నవల రచయిత యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కథ అందించడం విశేషం.
ఆసం శ్రీనివాస్ స్క్రీన్ ప్లే, సంభాషణలు అందించగా.. ఎస్డి జాన్ సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వర్తించారు. సాయి మధుకర్ సంగీతం సమకూర్చారు. తెలుగు ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా వచ్చిన ఓటీటీ మూవీ జ్యోతిని త్యాగం, ప్రేమ, బంధం, భావోద్వేగాలు, సమాజం వంటి అంశాలతో తెరకెక్కించారు.
పెళ్లి కాకుండా తల్లి అయితే
పెళ్లి కాకుండానే ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చి తల్లిగా మారే మహిళ కథగా జ్యోతి తెరకెక్కింది. ఆ పాత్ర సరోజగా ఆమని నటించారు. పెళ్లి కాకుండా తల్లి అయితే సమాజం ఎలా చూస్తుంది, సూటిపోటి మాటల మధ్య బిడ్డను ఆ తల్లి ఎలా పెంచింది, ఏం చేసింది, పెరిగి పెద్దయిన కూతురు తల్లి కోసం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది వంటి భావోద్వేగపు సన్నివేశాలతో జ్యోతి మూవీని తీర్చిదిద్దారు.
జ్యోతి సినిమాలో కాస్తా నెగెటివ్ రోల్లో శివాజీ రాజా కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఆమనికి కూతురుగా తేజస్విని గౌడ యాక్ట్ చేసింది. పురుషోత్తం (శివాజీ రాజా), సరోజ (ఆమని) ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటారు, పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనుకుంటారు. కానీ, అది జరగదు.
జ్యోతి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
సరోజ తన కూతురును పెంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను చేస్తుంది. తల్లిని ప్రాణంగా ప్రేమించే కూతురు తండ్రిని దగ్గరికి చేర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడే తండ్రి అసలు గుణం ఏంటో తెలుస్తుంది. ఈ క్రమంలో గతంలోని తాలుకూ జ్ఞాపకాలు, సంఘటనలు సమస్యలు తెచ్చిపెడతాయి. అవి ఏంటనేది తెలియాలంటే ఈ జ్యోతిని చూడాల్సిందే.
ఇకపోతే ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్లో నేటి నుంచి జ్యోతి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అతి తక్కువ రన్టైమ్తో జ్యోతి ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ప్రతి ఆదివారం ఈటీవీ విన్ అందించే ఓటీటీ వీక్లి సిరీస్ కథా సుధలో భాగంగానే జ్యోతి డిజిటల్ ప్రీమియర్కు వచ్చేసింది.