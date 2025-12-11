Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఏకంగా 40 సినిమాలు- చూసేందుకు 21 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

    ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 40 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 21 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కేవలం 6 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. హారర్ నుంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వరకు, జియో హాట్ స్టార్ టు ఈటీవీ విన్‌లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఆ సినిమాలు చూద్దాం.

    Published on: Dec 11, 2025 5:33 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 40 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. జియో హాట్‌స్టార్ నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్ వరకు ఓటీటీ ప్రీమియర్ అయ్యే ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్స్‌పై లుక్కేద్దాం.

    ఓటీటీలోకి ఏకంగా 40 సినిమాలు- చూసేందుకు 21 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
    ఓటీటీలోకి ఏకంగా 40 సినిమాలు- చూసేందుకు 21 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!

    జియో హాట్‌‌స్టార్ ఓటీటీ

    పెర్సీ జాక్సన్ అండ్ ది ఒలింపియన్స్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10

    సూపర్‌మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ సూపర్ హీరో యాక్షన్ సినిమా)- డిసెంబర్ 11

    ది గేమ్ అవార్డ్స్ (ఇంగ్లీష్ వేరియస్ అవార్డ్స్ షో)- డిసెంబర్ 11

    ఆరోమలే (తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    టేలర్ స్విఫ్ట్: ది ఎరాస్ టూర్- ది ఫైనల్ షో (ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ డాక్యుమెంటరీ కాన్సర్ట్ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 12

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    ఎల్మో అండ్ మార్క్ రాబర్స్ మేరీ గిఫ్ట్‌మస్ (ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ కిడ్స్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 08

    బ్యాడ్లీ ఇన్ లవ్ (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ డేటింగ్ డ్రామా షో)- డిసెంబర్ 09

    మసాకా కిడ్స్ ఏ రిథమ్ విత్ ఇన్ (ఉగాండ బేస్‌డ్ సోషల్ కల్చరల్ మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ డాక్యుమెంటీ చిత్రం)- డిసెంబర్ 09

    బ్లడ్ కోస్ట్: సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 09

    ది యాక్సిడెంట్ సీజన్ 2 (మెక్సికన్ రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10

    రికార్డ్ ఆఫ్ రాగన్‌రాక్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ అనైమ్ యాక్షన్ ఫాంటసీ హారర్ మైథాలజీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10

    సైమన్ కోవెల్: ది నెక్ట్స్ యాక్ట్ (ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ డాక్యుమెంటరీ రియాలిటీ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10

    మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    ది ఫేక్‌న్యాపింగ్ (ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 11

    హ్యాడ్ ఐ నాట్ సీన్ ది సన్ పార్ట్ 2 (తైవానీస్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    టూంబ్ రైడర్: ది లెజెండ్ ఆఫ్ లారా క్రాఫ్ట్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    లాస్ట్ ఇన్ ది స్పాట్‌లైట్ (సౌత్ కొరియన్ యానిమేషన్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    ది టౌన్ (అమెరికన్ హీస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 11

    గుడ్‌బై జూన్ (బ్రిటీష్ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    సింగిల్ పాపా (హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    ది గ్రేట్ సంశుద్దీన్ ఫ్యామిలీ (హిందీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12

    వేక్ అప్ డెడ్ మ్యాన్: ఏ నైఫ్స్ అవుట్ మిస్టరీ (అమెరికన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    కాంత (తెలుగు పీరియాడిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12

    సిటీ ఆఫ్ షాడోస్ (స్పానిష్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    హౌమ్ ఫర్ క్రిస్మస్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    ది స్ట్రేంజర్స్ ఛాప్టర్ 2 (ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ సినిమా)- డిసెంబర్ 08

    ది లాంగ్ వాక్ (ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 08

    చైన్‌సా మ్యాన్: ది రీజ్ ఆర్క్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ యాక్షన్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 09

    క్రిస్టీ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 09

    డై మై లవ్ (అమెరికన్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 09

    మెర్వ్ (ఇంగ్లీష్ హార్ట్ వార్మింగ్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- డిసెంబర్ 10

    టెల్ మీ సాఫ్టీ (స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    జీ5 ఓటీటీ

    సాలీ మొహబ్బత్ (హిందీ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12

    కేసరియా@100 (హిందీ హిస్టరీ డ్రామా డాక్యుమెంటరీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12

    రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్‌బాల్ క్లబ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 09

    కలివి వనం (తెలుగు రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 11

    3 రోజెస్ సీజన్ 2 (తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఆహా ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12

    అంధకార (మలయాళ క్రైమ్ సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12

    ఎఫ్1 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమా)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12

    ఫెమించి ఫాతిమా (మలయాళ సోషల్ డ్రామా మూవీ)- మనోరమ మ్యాక్స్- డిసెంబర్ 12

    ఓటీటీలోకి 40 సినిమాలు

    ఇలా ఈ వారం (డిసెంబర్ 08 నుంచి 14 వరకు) ఏకంగా 40 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో దుల్కర్ సల్మాన్ కాంత, సూపర్ మ్యాన్, ఎఫ్1, రాధిక ఆప్టే సాలీ మొహబ్బత్, కలివి వనం, 3 రోజెస్ సీజన్ 2, రియల్ కాశ్మీర్ ఫుట్‌బాల్ క్లబ్, అంధకార, ఫెమించి ఫాతిమా, ది స్ట్రేంజర్స్ చాప్టర్ 2, ది లాంగ్ వాక్ సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    తెలుగులో 6 మాత్రమే

    వీటితోపాటు పెర్సీ జాక్సన్ అండ్ ది ఒలింపియన్స్ 2, ఆరోమలే, మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ, ది టౌన్, సింగిల్ పాపా, సిటీ ఆఫ్ షాడోస్, ది గ్రేట్ సంశుద్దీన్ ఫ్యామిలీ, డై మై లవ్, కేసరియా@100, టెల్ మీ సాఫ్టీ‌తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 21 ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా కేవలం 6 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి.

