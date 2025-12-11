ఓటీటీలోకి ఏకంగా 40 సినిమాలు- చూసేందుకు 21 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 40 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. జియో హాట్స్టార్ నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్ వరకు ఓటీటీ ప్రీమియర్ అయ్యే ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్స్పై లుక్కేద్దాం.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
పెర్సీ జాక్సన్ అండ్ ది ఒలింపియన్స్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10
సూపర్మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ సూపర్ హీరో యాక్షన్ సినిమా)- డిసెంబర్ 11
ది గేమ్ అవార్డ్స్ (ఇంగ్లీష్ వేరియస్ అవార్డ్స్ షో)- డిసెంబర్ 11
ఆరోమలే (తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12
టేలర్ స్విఫ్ట్: ది ఎరాస్ టూర్- ది ఫైనల్ షో (ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ డాక్యుమెంటరీ కాన్సర్ట్ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 12
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ఎల్మో అండ్ మార్క్ రాబర్స్ మేరీ గిఫ్ట్మస్ (ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ కిడ్స్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 08
బ్యాడ్లీ ఇన్ లవ్ (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ డేటింగ్ డ్రామా షో)- డిసెంబర్ 09
మసాకా కిడ్స్ ఏ రిథమ్ విత్ ఇన్ (ఉగాండ బేస్డ్ సోషల్ కల్చరల్ మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ డాక్యుమెంటీ చిత్రం)- డిసెంబర్ 09
బ్లడ్ కోస్ట్: సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 09
ది యాక్సిడెంట్ సీజన్ 2 (మెక్సికన్ రివేంజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10
రికార్డ్ ఆఫ్ రాగన్రాక్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ అనైమ్ యాక్షన్ ఫాంటసీ హారర్ మైథాలజీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10
సైమన్ కోవెల్: ది నెక్ట్స్ యాక్ట్ (ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ డాక్యుమెంటరీ రియాలిటీ సిరీస్)- డిసెంబర్ 10
మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11
ది ఫేక్న్యాపింగ్ (ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 11
హ్యాడ్ ఐ నాట్ సీన్ ది సన్ పార్ట్ 2 (తైవానీస్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11
టూంబ్ రైడర్: ది లెజెండ్ ఆఫ్ లారా క్రాఫ్ట్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11
లాస్ట్ ఇన్ ది స్పాట్లైట్ (సౌత్ కొరియన్ యానిమేషన్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11
ది టౌన్ (అమెరికన్ హీస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 11
గుడ్బై జూన్ (బ్రిటీష్ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 12
సింగిల్ పాపా (హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12
ది గ్రేట్ సంశుద్దీన్ ఫ్యామిలీ (హిందీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12
వేక్ అప్ డెడ్ మ్యాన్: ఏ నైఫ్స్ అవుట్ మిస్టరీ (అమెరికన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12
కాంత (తెలుగు పీరియాడిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12
సిటీ ఆఫ్ షాడోస్ (స్పానిష్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12
హౌమ్ ఫర్ క్రిస్మస్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
ది స్ట్రేంజర్స్ ఛాప్టర్ 2 (ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ సినిమా)- డిసెంబర్ 08
ది లాంగ్ వాక్ (ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 08
చైన్సా మ్యాన్: ది రీజ్ ఆర్క్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ యాక్షన్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 09
క్రిస్టీ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 09
డై మై లవ్ (అమెరికన్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 09
మెర్వ్ (ఇంగ్లీష్ హార్ట్ వార్మింగ్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- డిసెంబర్ 10
టెల్ మీ సాఫ్టీ (స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12
జీ5 ఓటీటీ
సాలీ మొహబ్బత్ (హిందీ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12
కేసరియా@100 (హిందీ హిస్టరీ డ్రామా డాక్యుమెంటరీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12
రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 09
కలివి వనం (తెలుగు రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 11
3 రోజెస్ సీజన్ 2 (తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఆహా ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12
అంధకార (మలయాళ క్రైమ్ సస్పెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12
ఎఫ్1 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమా)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12
ఫెమించి ఫాతిమా (మలయాళ సోషల్ డ్రామా మూవీ)- మనోరమ మ్యాక్స్- డిసెంబర్ 12
ఓటీటీలోకి 40 సినిమాలు
ఇలా ఈ వారం (డిసెంబర్ 08 నుంచి 14 వరకు) ఏకంగా 40 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో దుల్కర్ సల్మాన్ కాంత, సూపర్ మ్యాన్, ఎఫ్1, రాధిక ఆప్టే సాలీ మొహబ్బత్, కలివి వనం, 3 రోజెస్ సీజన్ 2, రియల్ కాశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్, అంధకార, ఫెమించి ఫాతిమా, ది స్ట్రేంజర్స్ చాప్టర్ 2, ది లాంగ్ వాక్ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
తెలుగులో 6 మాత్రమే
వీటితోపాటు పెర్సీ జాక్సన్ అండ్ ది ఒలింపియన్స్ 2, ఆరోమలే, మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ, ది టౌన్, సింగిల్ పాపా, సిటీ ఆఫ్ షాడోస్, ది గ్రేట్ సంశుద్దీన్ ఫ్యామిలీ, డై మై లవ్, కేసరియా@100, టెల్ మీ సాఫ్టీతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 21 ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 6 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి.