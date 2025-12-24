Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఏకంగా 20 సినిమాలు- చూసేందుకు 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్ థ్రిల్లర్సే ఎక్కువ!

    ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 20 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 15 సినిమాలు ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 మూవీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, జీ5, అమెజాన్ ప్రైమ్ తదితర ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 24, 2025 5:33 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 20 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో ఎక్కువగా హారర్ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లోనే ఉన్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు ఏంటీ, వాటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    పోస్ట్‌హౌస్ (ఫిలిపినో సూపర్ నాచురల్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 22

    గుడ్ బై జూన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం)- డిసెంబర్ 24

    ప్యారడైజ్ (మలయాళ సైకలాజికల్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 24

    ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా (తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- డిసెంబర్ 25

    రివాల్వర్ రీటా (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ క్రైమ్ కామెడీ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 26

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫాంటసీ హారర్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 26

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    నోబడీ 2 (అమెరికన్ డార్క్ కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 22

    ఒసిరిస్ (హిందీ డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 22

    అమడస్ (ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 22

    ది బ్యాడ్ బాయ్ అండ్ మీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ యంగ్ అడల్ట్ స్పోర్ట్స్ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 22

    జీ5 ఓటీటీ

    మిడిల్ క్లాస్ (తమిళ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 24

    రోంకిని భవన్ (బెంగాలీ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 25

    ఏక్ దివానే కీ దివానియత్ (హిందీ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 26

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    సూపర్ నేచురల్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ అడ్వెంచర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 22

    టుగెదర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ రొమాంటిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 22

    మిస్ సోఫీ సీజన్ 1 (జర్మన్ రొమాంటిక్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 22

    ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ (అమెరికన్ బోల్డ్ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 22

    యానివర్సరీ (ఇంగ్లీష్ డార్క్ కామెడీ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 22

    నిధియం భూతవుం (మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 24

    ఫెలుడర్ గోయెండగిరి సీజన్ 3 (బెంగాలీ మిస్టరీ డిటెక్టివ్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- హోయ్‌చోయ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 24

    ఓటీటీలోకి 20 సినిమాలు

    ఇలా ఈ వారం (డిసెంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు) ఏకంగా 20 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో రామ్ పోతినేని ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా, కీర్తి సురేష్ రివాల్వర్ రీటా, పోస్ట్‌హౌస్, గుడ్ బై జూన్, ప్యారడైజ్, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 వాల్యూమ్ 2, నోబడీ 2, ఒసిరిస్, మిడిల్ క్లాస్ సినిమాలు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్

    వీటితోపాటు ది బ్యాడ్ బాయ్ అండ్ మీ, రోంకిని భవన్, ఏక్ దివానే కీ దివానియత్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, సూపర్ నేచురల్, టుగేదర్‌తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 15 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి.

