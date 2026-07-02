OTT Movies: ఓటీటీలోకి 27 సినిమాలు- 18 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 10 ఇంట్రెస్టింగ్- ఆ రెండిట్లోనే 8, 6- ఎక్కడంటే?
OTT Movies This Week: ఈ వారం 27 సినిమాల వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 18 ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి. హారర్, యాక్షన్, రొమాంటిక్, కామెడీ వంటి విభిన్న జోనర్లలో నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్, ప్రైమ్ తదితర ఓటీటీల్లో ప్రసారం అయ్యే ఆ సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
OTT Release Movies This Week: ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చేయనున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ వరకు విభిన్న జోనర్లలో ఈ సినిమాలు ఓటీటీ ప్రీమియర్ కానున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
సులివన్స్ క్రాసింగ్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ మెడికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 30
ఎనోలా హోమ్స్ 3 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పై యాక్షన్ మిస్టరీ అడ్వెంచర్ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- జూలై 1
సమ్మర్ 36 (ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్ పీరియాడిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ )- జూలై 1
వరస్ట్ నైబర్ ఎవర్ (ఇంగ్లీష్ ట్రూ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- జూలై 1
సూపర్ సుబ్బు (తెలుగు రూరల్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 2
హ్యుమన్ వెపర్ (జపనీస్ సైన్స్ ఫిక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫాంటసీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్) - జూలై 2
సర్వైవల్ ఆఫ్ ది థికెస్ట్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 2
స్పార్క్స్ ఆఫ్ టొమారో (జపనీస్ అనైమ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 5
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
అబ్సెషన్ (ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ హారర్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూన్ 30 (రెంట్)
ఎలీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైకలాజికల్ డార్క్ సెటైరికల్ కామెడీ మిస్టరీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 1
ఇసకపట్నం (తెలుగు పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రివేంజ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 2
మగిలుమియర్ మ్యాజికల్ ఇంక్ సీజన్ 2 (జపనీస్ యానిమేషన్ ఫాంటసీ యాక్షన్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 5
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
తవ్వై (హిందీ మైథలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జూన్ 29
జూహి ముయి (హిందీ రొమాంటిక్ లీగల్ డ్రామా చిత్రం)- జూన్ 29
ఎక్స్ మెన్ 97 సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ అడల్ట్ యానిమేషన్ సూపర్ హీరో సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూలై 1
మాలీవుడ్ టైమ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- జూలై 3
ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ సైబర్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
స్కెలెటన్ నైట్ ఇన్ అనెదర్ వరల్డ్ సీజన్ 2 (జపనీస్ ఫాంటసీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 4 (సోనీ లివ్ ఓటీటీలోనూ)
జీ5 ఓటీటీ
వీరభద్రుని రహస్యం - ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ మర్మదేశం (తెలుగు హారర్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జూలై 3
ముతస్సీ (మలయాళ హారర్ మిస్టరీ ఫోక్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్) - జూలై 3
రబ్ ద రేడియో 3 (పంజాబీ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- చౌపల్ ఓటీటీ- జూలై 2
ఏక్ అనోఖి దుల్హాన్ సావి (పంజాబీ డ్రామా చిత్రం)- కేబుల్వన్ ఓటీటీ- జూలై 2
గుర్తుకొస్తున్నాయి (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జూలై 3
టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్ (తెలుగు రియాలిటీ కాంపిటీషన్ షో)- ఆహా ఓటీటీ- జూలై 3
హ్యాంగ్ మ్యాన్ (తెలుగు యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా చిత్రం)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జూలై 3
కరక్కం (మలయాళ మ్యూజికల్ హారర్ కామెడీ మూవీ)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- జూలై 3
సిలో సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సైకలాజికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- జూలై 3
ఓటీటీలోకి 27 సినిమాలు
ఇలా ఈ వారం (జూన్ 29 నుంచి జూలై 5 వరకు) 27 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి. వాటిలో అబ్సెషన్, గుర్తుకొస్తున్నాయి, సూపర్ సుబ్బు, వీరభద్రుని రహస్యం, ముతస్సీ, హ్యాంగ్ మ్యాన్, సిలో 3, ఎనోలా హోమ్స్ 3, వరస్ట్ నైబర్ ఎవర్, హ్యూమన్ వెపర్, కరక్కం, ఎలీ, మాలీవుడ్ టైమ్స్ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్గా 18, తెలుగులో 10
వీటితోపాటు తవ్వై, ఇసకపట్నం, టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్, ఎక్స్ మెన్ 97 సీజన్ 2, ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రోతో కలిపి 18 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 10 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనున్నాయి. ఇక ఒక నెట్ఫ్లిక్స్లో 8, జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో 6 సినిమాలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More