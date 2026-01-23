Today OTT Movies: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు- 9 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 ఇంట్రెస్టింగ్!
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
చీకటిలో (తెలుగు హారర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ సినిమా)- జనవరి 23
మారియో (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- జనవరి 23 (ఆహా ఓటీటీ)
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
స్కై స్క్రాపర్ లైవ్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- జనవరి 23
తేరే ఇష్క్ మే (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మ్యూజికల్ డ్రామా చిత్రం)- జనవరి 23
ది బిగ్ ఫేక్ (ఇటాలియన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- జనవరి 23
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
మార్క్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జనవరి 23
స్పేస్ జెన్: చంద్రయాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ సిరీస్)- జనవరి 23
గుస్తాఖ్ ఇష్క్ (హిందీ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- జనవరి 23
మెల్ బ్రూక్స్: ది 99 ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ లెజండరీ కమెడియన్ రియల్ లైఫ్ డాక్యుమెంటరీ)- జనవరి 23
జీ5 ఓటీటీ
45 (కన్నడ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా)- జనవరి 23
మస్తీ 4 (హిందీ అడల్ట్ కామెడీ మూవీ)- జనవరి 23
సిరాయ్ (తమిళ కోర్ట్ రూమ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా ఫిల్మ్)- జనవరి 23
కాళీపోట్కా (బెంగాలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 23
ఆఫ్టర్బర్న్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- జనవరి 23
లా గ్రేజియా (ఇటాలియన్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- ముబీ ఓటీటీ- జనవరి 23
షెషిప్పు (మలయాళం డ్రామా థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 23
