    Today OTT Movies: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు- 9 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 6 ఇంట్రెస్టింగ్!

    OTT Release Movies Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 9 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ధనుష్ నుంచి శోభిత ధూళిపాళ వరకు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే నేటి సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.

    Published on: Jan 23, 2026 5:34 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి లయన్స్ గేట్ ప్లే వరకు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో హారర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ టు మలయాళం డ్రామా వంటి విభిన్న జోనర్లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి నేటి ఓటీటీ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    చీకటిలో (తెలుగు హారర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ సినిమా)- జనవరి 23

    మారియో (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- జనవరి 23 (ఆహా ఓటీటీ)

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    స్కై స్క్రాపర్ లైవ్ (ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- జనవరి 23

    తేరే ఇష్క్ మే (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మ్యూజికల్ డ్రామా చిత్రం)- జనవరి 23

    ది బిగ్ ఫేక్ (ఇటాలియన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- జనవరి 23

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    మార్క్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జనవరి 23

    స్పేస్ జెన్: చంద్రయాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ సిరీస్)- జనవరి 23

    గుస్తాఖ్ ఇష్క్ (హిందీ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- జనవరి 23

    మెల్ బ్రూక్స్: ది 99 ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్ లెజండరీ కమెడియన్ రియల్ లైఫ్ డాక్యుమెంటరీ)- జనవరి 23

    జీ5 ఓటీటీ

    45 (కన్నడ ఫాంటసీ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా)- జనవరి 23

    మస్తీ 4 (హిందీ అడల్ట్ కామెడీ మూవీ)- జనవరి 23

    సిరాయ్ (తమిళ కోర్ట్ రూమ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా ఫిల్మ్)- జనవరి 23

    కాళీపోట్కా (బెంగాలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 23

    ఆఫ్టర్‌బర్న్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- జనవరి 23

    లా గ్రేజియా (ఇటాలియన్ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ)- ముబీ ఓటీటీ- జనవరి 23

    షెషిప్పు (మలయాళం డ్రామా థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 23

    ఓటీటీలోకి నేడు 16 సినిమాలు

    ఇలా ఇవాళ (జనవరి 22) ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వీటిలో శోభిత ధూళిపాళ చీకటిలో, ధనుష్-కృతి సనన్ తేరే ఇష్క్ మే, ఉపేంద్ర 45, అడల్ట్ కామెడీ మూవీ మస్తీ 4, కిచ్చా సుధీప్-నవీన్ చంద్ర మార్క్, శ్రియా శరణ్ స్పేస్ జెన్, ఆఫ్టర్‌బర్న్ సినిమాలు స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    స్పెషల్‌గా 9, ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6

    వీటితోపాటు హెబ్బా పటేల్ బోల్డ్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మారియో, రొమాంటిక్ డ్రామా గుస్తాఖ్ ఇష్క్‌తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 9 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 6 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

