OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 14 సినిమాలు- అన్నీ స్పెషల్, ఒకేదాంట్లో 6 స్ట్రీమింగ్- 5 మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్!
OTT Telugu Movies: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గా ఉండగా.. ఐదు తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక ఒక్క ఓటీటీలోనే ఏకంగా 6 సినిమాలు ప్రీమియర్ అవడం విశేషం. ఆ ఓటీటీ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 14 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో హారర్ మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ డ్రామా, ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్, కామెడీ అడ్వెంచర్ వంటి అన్ని రకాల జోనర్స్ ఉన్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ టు ఆహా
అలాగే, ఈ సినిమాలన్నీ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఈటీవీ విన్, సన్ నెక్ట్స్, జియో హాట్స్టార్, ఆహా ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఓటీటీ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ఛాంపియన్ (తెలుగు పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జనవరి 29
బ్రిడ్జర్టన్ సీజన్ 4 పార్ట్ 1 (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 29
ధురంధర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జనవరి 30
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
వా వాతియార్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ యాక్షన్ కామెడీ ఫాంటసీ ఫిల్మ్)- జనవరి 28
ది వ్రెకింగ్ క్య్రూ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ కామెడీ మూవీ)- జనవరి 28
అనకొండ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- జనవరి 29
దల్ దల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 30
గత వైభవ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ ఫాంటసీ హిస్టారికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- జనవరి 30
ర్యాబిట్ ట్రాప్ (తెలుగు డబ్బింగ్ బ్రిటీష్ సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జనవరి 30
పతంగ్ (తెలుగు రొమాంటిక్ స్పోర్ట్స్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 30
డ్రైవ్ (తెలుగు సైబర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ ఫిల్మ్)- ఆహా ఓటీటీ- జనవరి 30
