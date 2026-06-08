OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో 15 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 3 మాత్రమే మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- ఎందుకంటే?
OTT Telugu Movies This Week: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 15 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు 3 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్, యాక్షన్, రొమాంటిక్ డ్రామా వంటి అన్ని జోనర్లలో విభిన్న ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
OTT Telugu Release Movies: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 15 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, జియో హాట్స్టార్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నుంచి రొమాంటిక్ డ్రామా వరకు డిఫరెంట్ జోనర్లలో రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
మా బెహన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డార్క్ కామెడీ సినిమా)- జూన్ 4
ది మర్డర్ ఆఫ్ రేచల్ నికెల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ట్రు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ)- జూన్ 4
29 (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- జూన్ 5
ఆఫీస్ రొమాన్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ అమెరికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- జూన్ 5
టీచ్ యూ ఏ లెసన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కొరియన్ స్కూల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జూన్ 5
ది మార్క్డ్ ఉమెన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ స్పానిష్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూన్ 5
జీ5 ఓటీటీ
పేట్రియాట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జూన్ 5
కేడీ ది డెవిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ పీరియాడిక్ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- జూన్ 5
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా)- జూన్ 5
మెకానిక్ రాకీ (తెలుగు యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- జూన్ 5
మొమాకు: మోటర్ మచిస్ ఔర్ కట్టర్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ డార్క్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- కేబుల్వన్ ఓటీటీ- జూన్ 4
అగ్లీ స్టోరీ (తెలుగు సైకలాజికల్ బోల్డ్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- ఆహా ఓటీటీ- జూన్ 5
ధురంధర్ 2: ది రివేంజ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ- జూన్ 5
గుల్లాక్ సీజన్ 5 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- జూన్ 5
చారులత (తెలుగు రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జూన్ 7
ఓటీటీలోకి తెలుగులో 15 సినిమాలు
ఇలా గత వారం (జూన్ 1 నుంచి 7 వరకు) తెలుగు భాషలో ఏకంగా 15 సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చేశాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్ని సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా 3 మాత్రమే
అయితే, విశ్వక్ సేన్ మెకానిక్ రాకీ, చారులత, నందు-అవికా గోర్ అగ్లీ స్టోరీ వంటి 3 తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇవి తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు కాబట్టి టాలీవుడ్ ఓటీటీ ఆడియెన్స్కు మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఈ సినిమాలన్నింటిలో ఏకంగా 6 సినిమాలు ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్లోనే ఓటీటీ రిలీజ్ అవడం విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More