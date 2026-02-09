OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో 11 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 6 మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడెక్కడ చూడాలంటే?
OTT Release Movies Telugu: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో 11 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్గానే ఉండగా ఆరు సినిమాలు మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. ఆహా నుంచి ఈటీవీ విన్ వరకు, రొమాంటిక్ నుంచి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ దాకా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్
అలాగే, ఈ సినిమాలన్నీ ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, లయన్స్ గేట్ ప్లే, సన్ నెక్ట్స్, జీ5, ఈటీవీ విన్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆహా ఓటీటీ
సైక్ సిద్ధార్థ (తెలుగు డార్క్ కామెడీ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 4
పరాశక్తి (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 7
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
గోల్డ్ అండ్ గీత (తెలుగు రొమాంటిక్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 8
ఇలా గత వారం (ఫిబ్రవరి 2 నుంచి 8 వరకు) తెలుగు భాషలో 11 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో అన్నీ సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. అయితే, వీటన్నింటిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు అయిన 6 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.