    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో 11 సినిమాలు- చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్, 6 మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్- ఎక్కడెక్కడ చూడాలంటే?

    OTT Release Movies Telugu: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో 11 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ స్పెషల్‌గానే ఉండగా ఆరు సినిమాలు మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నాయి. ఆహా నుంచి ఈటీవీ విన్ వరకు, రొమాంటిక్ నుంచి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ దాకా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Feb 09, 2026 12:52 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో 11 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో రొమాంటిక్, అడ్వెంచర్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీ, యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వంటి అన్ని జోనర్లతో సినిమాలు ఉన్నాయి.

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్

    అలాగే, ఈ సినిమాలన్నీ ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, లయన్స్ గేట్ ప్లే, సన్ నెక్ట్స్, జీ5, ఈటీవీ విన్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    ఆహా ఓటీటీ

    సైక్ సిద్ధార్థ (తెలుగు డార్క్ కామెడీ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ)- ఫిబ్రవరి 4

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    నారీ నారీ నడుమ మురారి (తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా)- ఫిబ్రవరి 4

    మహాసెన్హా (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ మైథలాజికల్ జంగిల్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 5

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ లూసీ లెట్‌బై (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ ట్రూ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్)- ఫిబ్రవరి 4

    జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ

    థ్యాంక్ యూ డియర్ (హిందీ డబ్బింగ్ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 5

    ది రాజాసాబ్ (తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ

    మాతృ (తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- ఫిబ్రవరి 6

    గన్స్ అప్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- ఫిబ్రవరి 6

    సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ

    నీలకంఠ (తెలుగు రూరల్ యాక్షన్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 6

    జీ5 ఓటీటీ

    పరాశక్తి (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- ఫిబ్రవరి 7

    ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ

    గోల్డ్ అండ్ గీత (తెలుగు రొమాంటిక్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- ఫిబ్రవరి 8

    ఓటీటీలోకి తెలుగులో 11 సినిమాలు

    ఇలా గత వారం (ఫిబ్రవరి 2 నుంచి 8 వరకు) తెలుగు భాషలో 11 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో అన్నీ సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి. అయితే, వీటన్నింటిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు అయిన 6 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.

    6 ఇంట్రెస్టింగ్

    ఆ 6 సినిమాల్లో ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్, చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా మారిన నీలకంఠ, శ్రీరామ్ మూవీ మాతృ, ఈటీవీ విన్ కథా సుధా చిత్రం గోల్డ్ అండ్ గీత, హీరో నందు సైక్ సిద్ధార్థ, శర్వానంద్ సూపర్ హిట్ సంక్రాంతి మూవీ నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

